Как охладить квартиру в жару без кондиционера – советы эксперта

Эксперт назвал пять способов охладить квартиру в жару / Фото pixaby

Летняя жара делает жизнь не очень комфортной. Особенно это касается жителей многоквартирных домов в больших городах. Исполнительный директор Sibling Михаил Шкляр рассказал, как можно охладить квартиру в жару, если у вас нет кондиционера.

По словам эксперта, чтобы легче было дышать, можно использовать вентиляторы, бутылки с холодной водой, емкости со льдом и, конечно же, правильно проветривать помещение, передает Российская газета.

Пять способов охладить квартиру в жару

Самое прохладное время летом – период между четырьмя и семью часами утра, поэтому следует открывать окна в девять-десять вечера и закрывать утром перед уходом на работу.

Можно поставить несколько бутылок с холодной водой или емкостей со льдом перед обычным вентилятором. Такой способ поможет обеспечить приток холодного воздуха. При этом у потолочных вентиляторов обычно есть специальный летний режим – именно его и нужно использовать.

Для повышения уровня влажности в помещении перед открытым окном можно повесить мокрое полотенце.

Чтобы было комфортнее спать в жаркую погоду, можно охладить постельное белье в холодильнике.

Стоит отказаться от использования коврового покрытия в доме, так как оно не позволяет помещению остыть. Если на полу плитка или камень, то можно просто намочить полы — это даст ощущение влажности.

Как сообщал Главред, врач-терапевт и диетолог Ольга Безугла рассказала, какие напитки лучше пить летом, чтобы помочь организму перенести высокие температуры.

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