УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Атакует палящее солнце и будет трудно дышать: погода в Украине станет очень опасной

24 июня 2021, 20:58
Прослушать новость
Остановить

В Украину придет новый циклон, который принесет грозы и немного опустит температуру воздуха.

Погода
Погода в Украине будет опасной / pixabay

Погода в Украине ожидается опасной и палящее солнце будет во всех областях страны. В нескольких регионах, 25 июня, синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, а также небольшое усиление ветра.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, на востоке страны возможна небольшая облачность, но без осадков. Ночью в регионе от +18 до +22 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +33 +35 градусов.

В южной части небольшие грозы пройдут в Одессе и Николаеве, зацепит также Крым. В Херсоне будет сухо. Ожидается небольшое увеличение ветра. Ночью в регионе +20 +22 градуса, днем от +28 градусов в Одессе до +33 градусов в остальных областях. В Крыму ночью +18 +20 градусов, днем от +27 до +29 градусов.

На севере небольшой ветер и облачность, без осадков. Ночная температура составит +19 +21 градус, днем ожидается до +34 градусов.

Западные области накроет грозами и кратковременными дождями, возможно усиление ветра. Ночью от +18 до +21 градуса, днем в большинстве областей от +32 до +34 градусов, местами до +35 градусов.

Реклама

В центральной части страны без осадков, возможна облачность. Ночью +18 +20 градусов, днем от +32 до +34 градусов.

В Киеве 25 июня небольшая облачность и усиление ветра, осадки не прогнозируются. Ночью в столице ожидается от +20 до +22 градусов, днем от +32 до +34 градусов.

Читайте такжеЖара как в Африке: украинцев предупредили о "сюрпризах" погоды

Стоит отметить, что в субботу, 26 июня, в Украину придет новый циклон, который принесет грозы и немного опустит температуру воздуха – в западных областях. В воскресенье аномальная жара покинет почти все области страны, кроме восточных.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

погода синоптики Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Атакует палящее солнце и будет трудно дышать: погода в Украине станет очень опасной». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Жуткая жара и много бурь: синоптики сделали прогноз погоды в Украине на июль и августЖуткая жара и много бурь: синоптики сделали прогноз погоды в Украине на июль и август Названа неожиданная опасность банановНазвана неожиданная опасность бананов Пекло +40 неминуемо: синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалииПекло +40 неминуемо: синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии День Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православииДень Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православии Как быть с "Минском"Как быть с "Минском"

Последние новости

21:11

"Возили как г*вно по полю": сын Жириновского из Госдумы разразился оскорблением в адрес Украины

20:58

Атакует палящее солнце и будет трудно дышать: погода в Украине станет очень опасной Видео

20:57

Microsoft официально представила свою новую операционную систему – Windows 11 Видео

20:25

Названы различия и польза красных, зеленых и желтых яблок Видео

20:24

Опасное увлечение Сталиным: почему Россия катится в Тартарары под громкие фанфары мнение

Реклама
20:15

Магазин Epic Games Store обновил еженедельную подборку бесплатных игр Видео

20:09

Инсайдеры слили причину отказа Меган Маркл и принца Гарри от титулов для детей

20:03

Как правильно дарить деньги: удивительные приметы для благополучия Видео

19:50

Украина указом Зеленского ударила санкциями по окружению Путина Видео

19:42

Киве Генпрокуратура вручила подозрение за ушанку с серпом и молотом Видео

18:53

Крах Северного потока-2: в Нафтогазе объяснили, как США могут остановить газопровод Видео

18:49

Бывшая партнерша Винника получила ключевую роль на шоу Танці з зірками 2021 Видео

18:47

В Кривом Роге полицейский избил задержанного до смерти: ему грозит жестокое наказание Видео

18:22

Врач объяснил, как лучше всего хранить хлеб дома: идеальный способ Видео

18:17

Полсотни банков и финкомпаний: Зеленский продлил санкции против России Видео

17:58

Один из главных эксклюзивов PS4 скоро доберётся до ПК – слухи

17:56

Дженнифер Энистон официально прокомментировала воссоединение с Брэдом Питтом

17:55

Удар по Фирташу и Фуксу: Зеленский запустил решение СНБО о санкциях

17:43

"Это была жесть!": появилось видео из салона самолета с украинцами во время срочной посадки Видео

17:37

"Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов Видео

Реклама
17:30

Календарь магнитных бурь на июль 2021: когда ударит по голове сильнее всего Видео

17:19

Киев вводит жесткие ограничения для самокатов: теперь где попало не покатаешься

16:53

Власть и бизнес должны вести диалог, иначе страна останется без инвестиций – эксперт

16:49

В СБУ объяснили, почему в Украину не пускают Киркорова: тот ответил Видео

16:45

Домашнее мороженое с йогуртом: невероятно вкусный и простой рецепт Видео

16:42

Искусственный интеллект дорисовал обрезанную картину "Ночной дозор" Рембрандта Фото

16:42

"Санкции – это бессилие": Лукашенко назвал ЕС "мерзавцами" и сделал заявление о военном положении Видео

16:30

Половое воспитание 3 сезон: дата выхода, актеры и трейлер Фото Видео

16:16

Россия пригрозила открыть огонь на поражение по британцам в Черном море

16:07

Автор курсовой на "еб***м украинском языке" из Харькова загремела в больницу Видео

16:02

В России штамм Дельта убивает людей пачками: в Москве рекордное число смертей Видео

15:59

Жена Димы Комарова Александра Кучеренко попробовала себя в новой роли

15:47

"Враждебные слова, десятки самолетов": детали "нападения" россиян на британский эсминец у Крыма Видео

15:33

В Lenovo придумали, как добавить беспроводную зарядку почти в любой ноутбук Фото

15:22

Евросоюз утвердил новые жесткие санкции против Беларуси Видео

15:05

"Не слабо": красотка разделась в ровенском троллейбусе и взбесила кондуктора Видео

14:50

Инсайдер рассказал о линейке iPhone 14 и iPhone SE 5G, запланированные на 2022 год

14:45

Стало известно, сколько Леся Никитюк зарабатывает на соцсетях Видео

14:30

"Бл**ь, остаюсь в этой е*аной Украине": блогер выехал из ОРДЛО и грязно обругал Украину

14:15

"Оператор ГТС" переплачивает в разы на закупках оборудования и товаров – СМИ

Реклама
14:11

NVIDIA выпустила бесплатный "пейнт", который превратит ваши каракули в шедевр Видео

13:56

"Большая стройка": плавкран "Захарий" возобновляет работу на Запорожских мостах

13:53

"Я несчастна, я не могу спать": Бритни Спирс раскрыла детали абьюза от ее отца на суде

13:50

"Россия Украине – враг": Киев решил избавиться от памятника в честь "дружбы" с Москвой Видео

13:41

"Более агрессивный Путин": эксперт предупредил о неожиданном последствии встречи глав РФ и США Видео

13:35

Чтобы не мешал: в России отдыхающие положили тело утонувшего в канаву и прикрыли голову пакетом Видео

13:33

Новая игра про Чужих обзавелась свежим трейлером и датой релиза Видео

13:24

Злата Огневич объяснила, что делать на свидании, чтобы парень сбежал в ужасе

12:57

Легенда российского футбола опозорился в эфире из-за прохода сборной Украины на Евро-2020 Видео

12:54

"На голову выше сборной России": Михаил Боярский видит украинскую команду в полуфинале Евро-2020 Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять