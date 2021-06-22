Пекло +40 неминуемо: синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии

В Украине прогнозируют жару до +40 градусов / konetssveta.ru

Несмотря на установившуюся жару в Украине, в июле стоит ожидать переменчивой погоды, рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Как сообщил он в комментарии ТСН, на экваторе 2021 года прогнозируются как мощные осадки, так и сильная жара.

Синоптик предупредил о том, что в июле вероятны удары бурь, а также обильные дожди.

Прогноз погоды на июль:

начало месяца будет дождливым;

с 4 по 8 июля — аномальная жара;

11-12 июля — дожди и бури;

16-17 июля — дожди;

с 18 по 28 июля — жара, 25 — гроза и буря;

30 июля — дожди.

Какая погода в Украине будет в ближайшие дни

В свою очередь синоптик Виталий Постригань добавил, что в ближайшие дни в Украине стоит ожидать усиления притока жаркого воздуха.

"Главным дирижером погоды остается антициклон ZOE. Благодаря ему усилится приток солнечного тепла, а также сохраняется поступления "раскаленного" воздух из казахских степей", - пишет он в своем Facebook.

Синоптик предупредил, что в центральной Украине в ближайшие несколько дней может достигнуть +37 градусов, что, при отсутствии дождей, превысит средний температурный фон на 5-7 градусов.

Когда в Украине ждать +40 градусов

Вместе с тем директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в комментарии Delo.ua уточнил, что максимальная температура в течение текущей недели ожидается в северных и восточных областях Украины и будет достигать 35-36 градусов.

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Кульбида также рассказал, когда погода в Украине немного стабилизируется. "Период жары не будет очень долгим, всего примерно неделю. Потом в атмосфере состоятся определенные изменения, и по всей стране температура понизится на 3-5 градусов", — отметил глава Центра.

Впрочем, это тоже не продлится долго. "Спад жары будет временным и сменится следующим повышением температуры воздуха", — сообщил директор Укргидрометцентра. Он добавил, что около 40 градусов жары будет в любом случае — это точно произойдет в течение июля или августа.

Прогноз погоды на лето 2021:

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.

Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.