Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание

Погода в Украине будет жаркой / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни принесет еще более сильную жару. Термометры местами будут показывать +35 градусов, однако в некоторые области придет облегчение вместе с дождями.

Кроме того, как прогнозирует ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня, в Украине стоит ждать и похолодания.

"Будет очень жаркая погода, когда максимумы дневных температур будут +29, +34, местами даже +35. Не исключены отдельные ливневые дожди — в южных областях и на западе страны. Возможны грозы в сопровождении града и шквалов. К концу недели уже в большинстве областей Украины будут грозовые дожди. Именно из-за высокой температуры, когда будут идти грозы, они могут сопровождаться шквалами и градом", — сказала синоптик, передает Украина 24.

Синоптик рассказала, когда жара начнет спадать.

"В западных областях это будут эти выходные, а с понедельника немного температурный фон снизится в большинстве областей Украины где-то до 28-25 градусов, только на юге и востоке еще будет до 30", — сказала она.

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Что будет с погодой в Киеве завтра и до конца июня

22 июня в Киеве будет сухая и жаркая погода с температурой +30 +32 градуса.

Жарко будет всю неделю, только в воскресенье, 27 числа придет послабление до +25 +27 градусов.

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Кроме того, климатолог предупредила об опасной погоде. В Украину грядут жара и грозы, но и о холоде забывать не стоит.