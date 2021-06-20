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Жуткая жара и много бурь: синоптики сделали прогноз погоды в Украине на июль и август

20 июня 2021, 12:09
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Если верить синоптикам, то второй и третий летний месяцы нынешнего года - июль и август соответственно - будут в плане погоды в Украине крайне неустойчивы.

Гроза
Синоптики сделали прогноз погоды в Украине на июль и август / УНИАН

Погода в Украине в июле и августе 2021 года будет довольно переменчивой. Именно такой прогноз дают синоптики, сообщает портал Meteoprog. Ожидаются периоды с дождями, сильной жарой, грозами и даже бурей.

Какая погода будет в июле

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, июль начнется с дождей, а затем ворвется сильная жара."

Начало июля будет дождливым, с 4 по 8 июля стоит ожидать аномальной жары, а 11-12 июля придут дожди и бури. С 18 до 28 июля вернется жара, с 25-го числа ожидаются грозы. Такая погода продержится до конца месяца", ‒ говорит он.

Согласно же прогнозу ресурса Gismeteo, первая половина июля будет со средней летней температурами. Синоптики аномалий не ожидают, а вот последняя декада июня будет жаркой (свыше +30 градусов), с дождями и грозами. По крайней мере, такой прогноз дают синоптики для Киева.

Какая погода будет в августе

По прогнозу Леонида Горбаня, в последний летний месяц сильная жара будет чередоваться с периодами дождей. Но в целом август обещает быть теплым, а в конце месяца по ночам будет уже ощущаться "дыхание осени".

"1-3 августа ожидается сильная жара, в это же время возможны грозы и бури. С 11 по 14, а также 22, 27 и 29 августа - дожди, с 19 до 21 и с 23 до 26 августа ‒ жарко", ‒ подытожил синоптик.

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Напомним, ранее синоптик уточнил прогноз, какой будет погода на Троицу. Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло заявил, что сильной жары ждать не стоит, но станет меньше облаков и прекратятся осадки.

Кроме того, климатолог предупредила об опасной погоде. В Украину грядут жара и грозы, но и о холоде забывать не стоит.

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