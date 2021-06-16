Синоптик предупредила о странной погоде в Украине завтра / Reuters

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что завтра в Украину "странным образом забросит островок западноевропейской жары".

Странность заключается в том, что самыми жаркими в четверг будут северные области Украины, а самыми прохладными – южные территории страны, пояснила Диденко. Так, на севере местами ожидается до 28 градусов жары, в целом по стране – 24-27 градусов тепла. А вот на юге Украины будет 20-24 градуса.

В южных, восточных и центральных областях завтра ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра.

В то же время на западе и севере Украины господствует антициклон: тут преимущественно сухо. Локальные осадки возможны лишь в Черновицкой области и в южных районах Киевской области.

Погода в Киеве 17 июня 2021

Погода в Киеве 17 июня 2021 ожидается жаркая (днем до 28 градусов), зато без серьезных осадков. Небольшие осадки возможны лишь на юге.

Погода в Киеве на Троицу 2021 и накануне (в субботу и воскресенье) будет сухой и солнечной. Прогнозируется до 29 градусов жары.

Прогноз погоды на 17 июня 2021: Укргидрометцентр

Ранее синоптик уточнил прогноз, какой будет погода на Троицу. Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло заявил, что сильной жары ждать не стоит, но станет меньше облаков и прекратятся осадки.

Как сообщалось, на Украину налетит резкое похолодание и опасная аномалия. В Украине с 14 по 20 июня ночи будут холодными, до конца второй декады возможны дожди с бурями и градом.

Кроме того, климатолог предупредила об опасной погоде. В Украину грядут жара и грозы, но и о холоде забывать не стоит.