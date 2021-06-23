Адская жара атакует Украину с новой силой и принесет еще одну аномалию

Погода в Украине принесет аномальную жару / pixabay

Погода в Украине в июле 2021 года будет довольно опасной, и жителей страны ожидает новая волна аномальной жары.

Как прогнозируют синоптики, во второй месяц лета возможны сильные дожди, бури и грозы.

Народный синоптик Леонид Горбань отмечает, что июль будет довольно сложным с точки зрения погоды.

"Будут периоды сильной жары, а также бури, грозы и ливни", - говорит эксперт.

Начало июля будет аномально жарким, далее Украину ждут дожди и бури, а конец месяца будет поливать почти всю Украину.

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На выходных, 26-27 июня, в восточных и юго-восточных областях без осадков, температура ночью 15-20°, днем 30-34°.

На остальной территории Украины местами небольшие кратковременные дожди (преимущественно днем), отдельные грозы, температура ночью 13-18°, днем 27-32°, в западных областях (кроме Закарпатья) 24-29°.

В Киеве на выходных, 26-27 июня, в Киеве также прогнозируют кратковременные дожди, температура ночью 23-24°, днем 29-31°.

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Как прогнозируют эксперты, из-за такой опасной аномальной жары в Украине может начаться дефицит и потеря урожая.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: