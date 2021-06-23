Адская жара атакует Украину с новой силой и принесет еще одну аномалию

Конец июня и весь июль в Украине будет аномально жарким.
Погода в Украине в июле 2021 года будет довольно опасной, и жителей страны ожидает новая волна аномальной жары.
Как прогнозируют синоптики, во второй месяц лета возможны сильные дожди, бури и грозы.
Народный синоптик Леонид Горбань отмечает, что июль будет довольно сложным с точки зрения погоды.
"Будут периоды сильной жары, а также бури, грозы и ливни", - говорит эксперт.
Начало июля будет аномально жарким, далее Украину ждут дожди и бури, а конец месяца будет поливать почти всю Украину.
На выходных, 26-27 июня, в восточных и юго-восточных областях без осадков, температура ночью 15-20°, днем 30-34°.
На остальной территории Украины местами небольшие кратковременные дожди (преимущественно днем), отдельные грозы, температура ночью 13-18°, днем 27-32°, в западных областях (кроме Закарпатья) 24-29°.
В Киеве на выходных, 26-27 июня, в Киеве также прогнозируют кратковременные дожди, температура ночью 23-24°, днем 29-31°.
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Как прогнозируют эксперты, из-за такой опасной аномальной жары в Украине может начаться дефицит и потеря урожая.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии. Спад жары в Украине будет временным и сменится следующим повышением температуры.
- В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.
- Также синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание. Жара в Украине будет всю неделю, а позже стоит ждать значительного похолодания.