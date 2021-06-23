Адское пекло продолжается: синоптик объявила, когда посвежеет в Украине

Синоптик объявила, когда посвежеет в Украине / Reuters

Погода 24 июня в Украине будет жарче, чем в Мадриде: термометры покажут 29-33 градуса, а местами воздух прогреется до 35 градусов.

Кратковременные дожди синоптик Наталья Диденко обещает только на западе и на юге Украины, также осадки возможны в Житомирской и Винницкой областях. В целом же, на большей части территорий Украины будет сухо.

Погода в Киеве 24 июня также будет сухой, солнечной и жаркой: воздух накалится до 34 градусов. Серьезных осадков не предвидится.

Приход атмосферного фронта из Западной Европы в Украину ожидается лишь в субботу-воскресенье. Этот фронт принесет "больше дождей и небольшое ослабление жары повсюду, кроме востока Украины, Днепропетровской области и Запорожья", уточнила синоптик.

Ранее синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии. Спад жары в Украине будет временным и сменится следующим повышением температуры.

В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Также синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание. Жара в Украине будет всю неделю, а позже стоит ждать значительного похолодания.