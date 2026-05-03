Трамп заявил о масштабном сокращении войск США в Европе: о каком количестве идет речь

Главное из новости:
- США готовят масштабное сокращение войск в Европе
- Трамп заявил о выводе более 5 тысяч
- Пентагон ожидал меньшего масштаба сокращения
Соединенные Штаты Америки объявили о масштабном сокращении военного присутствия на европейском континенте. Президент Дональд Трамп подтвердил, что будет выведено значительно больше военнослужащих, чем ранее сообщал Пентагон, пишет УНИАН.
"Мы собираемся значительно сократить численность войск, и мы выведем гораздо больше, чем 5 000", — заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов во Флориде.
Ранее Пентагон сообщал, что США планируют вывести примерно 5 тысяч военных из Германии в течение 6–12 месяцев после "тщательного пересмотра расстановки сил министерства в Европе".
Особое внимание привлекает база "Рамштайн" в Германии — штаб-квартира ВВС США в Европе и ключевой объект НАТО. Именно там расположена одна из важнейших американских инфраструктур в регионе, и сокращение военного присутствия может иметь стратегические последствия для альянса.
Вывод войск США из Германии — что известно
Как писал ранее Главред, Дональд Трамп приказал Пентагону вывести около 5 тысяч военнослужащих с территории Германии. Это решение стало неожиданностью для оборонных ведомств и союзников, ведь стратегический обзор не предусматривал изменений в численности американского контингента.
Риторика Трампа усилила разногласия между Вашингтоном и Берлином. Его критика канцлера Фридриха Мерца и телефонный разговор с Владимиром Путиным лишь обострили подозрения союзников, которые видят в присутствии США ключевой фактор сдерживания России.
В Германии решение вызвало удивление, ведь накануне состоялись конструктивные переговоры с американскими военными. Генштаб подчеркивает готовность увеличивать оборонные расходы, однако сокращение американских сил может существенно изменить баланс безопасности в Европе.
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
