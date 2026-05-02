Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Переговоры с РФ без участия США: Зеленский готовит новую стратегию — Politico

Мария Николишин
2 мая 2026, 16:26
Издание пишет, что Зеленский стал более осторожным в отношении участия США в переговорах.
Стратегия переговоров с РФ может измениться / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, whitehouse.gov

Кратко:

  • Зеленский может работать над стратегией ведения переговоров с РФ без США
  • Он, вероятно, прекратил попытки убедить США оставаться вовлеченными в переговоры
  • Трамп последние два месяца сосредоточился на Иране, забыв об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, работает над стратегией ведения переговоров со страной-агрессором Россией без помощи США. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что Зеленский, который в течение последнего года усердно пытался добиться поддержки американского президента Дональда Трампа, похоже, прекратил попытки убедить США оставаться вовлеченными в переговоры с Россией о завершении войны.

видео дня

Издание добавляет, что теперь украинский президент, вероятно, работает над стратегией ведения переговоров без помощи Вашингтона.

"Он (Зеленский, — ред.) стал более осторожным в отношении будущего участия США и теперь надеется, что Турция проведет следующий раунд переговоров с Россией", — говорится в сообщении.

Politico также пишет, что Трамп последние два месяца сосредоточился на Иране, отвлекши свое внимание от войны в Украине, которая стала для него "второстепенной проблемой".

В то же время американский высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что не помнит, когда в последний раз кто-то говорил об Украине в Белом доме перед телефонным разговором Трампа с диктатором Владимиром Путиным 29 апреля.

"Ситуация, кажется, зашла в тупик и требует нового импульса. Иран, бесспорно, стал приоритетом", — отметил собеседник издания.

Мирный план США / Инфографика: Главред

Переговоры о завершении войны — последние новости Украины

Как сообщал Главред, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы "всегда была открыта" для контактов с США с целью достижения договоренности по Украине.

Президент США Дональд Трамп сказал, что ведет "хорошие" переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и с диктатором РФ Владимиром Путиным, и добавил, что США "работают над ситуацией с Россией и Украиной".

Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о якобы готовности российского диктатора и военного преступника Владимира Путина к переговорам с Владимиром Зеленским, но только на этапе завершающего оформления договоренностей.

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп война России и Украины мирные переговоры Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Последние новости

Реклама
Реклама
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять