Переговоры с РФ без участия США: Зеленский готовит новую стратегию — Politico

Кратко:
- Зеленский может работать над стратегией ведения переговоров с РФ без США
- Он, вероятно, прекратил попытки убедить США оставаться вовлеченными в переговоры
- Трамп последние два месяца сосредоточился на Иране, забыв об Украине
Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, работает над стратегией ведения переговоров со страной-агрессором Россией без помощи США. Об этом пишет Politico.
Отмечается, что Зеленский, который в течение последнего года усердно пытался добиться поддержки американского президента Дональда Трампа, похоже, прекратил попытки убедить США оставаться вовлеченными в переговоры с Россией о завершении войны.
Издание добавляет, что теперь украинский президент, вероятно, работает над стратегией ведения переговоров без помощи Вашингтона.
"Он (Зеленский, — ред.) стал более осторожным в отношении будущего участия США и теперь надеется, что Турция проведет следующий раунд переговоров с Россией", — говорится в сообщении.
Politico также пишет, что Трамп последние два месяца сосредоточился на Иране, отвлекши свое внимание от войны в Украине, которая стала для него "второстепенной проблемой".
В то же время американский высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что не помнит, когда в последний раз кто-то говорил об Украине в Белом доме перед телефонным разговором Трампа с диктатором Владимиром Путиным 29 апреля.
"Ситуация, кажется, зашла в тупик и требует нового импульса. Иран, бесспорно, стал приоритетом", — отметил собеседник издания.
Переговоры о завершении войны — последние новости Украины
Как сообщал Главред, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы "всегда была открыта" для контактов с США с целью достижения договоренности по Украине.
Президент США Дональд Трамп сказал, что ведет "хорошие" переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и с диктатором РФ Владимиром Путиным, и добавил, что США "работают над ситуацией с Россией и Украиной".
Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о якобы готовности российского диктатора и военного преступника Владимира Путина к переговорам с Владимиром Зеленским, но только на этапе завершающего оформления договоренностей.
Читайте также:
Об источнике: Politico
Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.
Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред