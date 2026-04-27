"Нужно быстро придумать развязку": Лавров сказал, что тормозит переговоры по Украине

Анна Ярославская
27 апреля 2026, 07:29
Глава МИД РФ напомнил администрации Трампа о "забытых" договоренностях.
Главное из заявлений Лаврова:

  • РФ "открыта" к переговорам по Украине
  • США "знают" позицию россиян по урегулированию войны
  • Штатам важно сейчас найти решение конфликта на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы "всегда была открытой" к контактам с США для достижения договоренности по Украине.

При том Лавров считает, что американским властям сейчас важно "быстро придумать какую-то развязку" по войне на Ближнем Востоке, а также ситуации в Украине.

"Им (властям США — ред.) важно быстрее придумать какую-то развязку вокруг Ормузского пролива и потом также быстро что-то придумать по украинскому вопросу", — заявил глава МИД РФ комментарии для росСМИ.

Лавров добавил, что США "знают" позицию россиян по урегулированию войны. Американская сторона якобы заслушала ее еще во время переговоров на Аляске в августе 2025 года, когда встречались два лидера — российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

"Мы всегда для контактов открыты, и нашу позицию они знают. Тем более, эту позицию они услышали на Аляске. Она была изложена в ответ на их предложение", — отметил Лавров.

О каких именно предложениях идет речь, Лавров не сказал. Однако он выразил надежду, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер "об этом точно не забыли".

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, в Кремле не исключают возможность возобновления переговоров в Стамбуле. Однако тема возобновления переговоров с Украиной для РФ "не является приоритетом номер один".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о якобы готовности российского диктатора и военного преступника Владимира Путина к переговорам с Владимиром Зеленским, но только на этапе завершающего оформления договоренностей. Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко считает, что такие заявления направлены не столько на Украину, сколько на внешних геополитических игроков.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что ведет "хорошие" переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и с диктатором РФ Владимиром Путиным. При этом Трамп повторил свое заявление о "ненависти между Путиным и Зеленским".

"Ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским – это смешно. Это безумие. А ненависть – это плохая вещь. Ненависть – это плохая вещь, когда ты пытаешься что-то решить, но это случится", – добавил он.

Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал пост председателя комитета министров Совета Европы.

С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

"Нужно быстро придумать развязку": Лавров сказал, что тормозит переговоры по Украине

"Нужно быстро придумать развязку": Лавров сказал, что тормозит переговоры по Украине

