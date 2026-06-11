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Доллар побил новый исторический максимум: гривня резко упала

Ангелина Подвысоцкая
11 июня 2026, 11:33обновлено 11 июня, 12:10
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В Украине вырос курс доллара и евро. Курс злотого не изменился.
курс валют
Курс валют в Украине на 11 июня / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что вы узнаете:

  • Каким будет курс валют в Украине 11 июня
  • Изменится ли курс доллара 11 июня
  • Каким будет курс евро

В Украине продолжает расти курс валют. Доллар снова пересек отметку в 45 гривен. Об этом сообщает Минфин.

11 июня доллар при покупке вырос на 5 копеек — до 44,75 грн/долл. Курс доллара при продаже составляет 45,26 грн/долл., что на 7 копеек больше по сравнению с предыдущим рабочим днем.

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Евро также подорожал на 10 и 7 копеек при покупке и продаже соответственно:

  • покупка — 51,67 грн/долл.;
  • продажа — 52,37 грн/долл.

Курс злотого не изменился — 11,80 грн / 12,40 грн.

курс валют
Курс валют в Украине на 11 июня / Инфографика: Главред

Что будет с гривной в 2026 году - мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, что будет с гривной в 2026 году. Он отметил, что в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривны. Сорвать курс могут только плохие события на фронте.

"Но для таких событий сейчас нет никаких оснований. Потому что даже эти средства, выделенные Украине Евросоюзом, позволяют нам обеспечивать армию и все силовые структуры на уровне не хуже или даже лучше, чем в 2024 и 2025 годах. Следовательно, учитывая эти обстоятельства, можно быть спокойными за курс гривны в 2026 году: он будет примерно в сегодняшних пределах", — отметил Новак.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, курс доллара в Украине может вырасти до 46 гривен уже к концу года. Об этом сказал экономист и советник президента в 2019-2024 годах Олег Устенко. Он отметил, что в госбюджет Украины заложен среднегодовой курс на уровне 45,5 гривен за доллар.

Напомним, Национальный банк Украины установил новый официальный курс доллара на 25 мая на уровне 44,26 грн/долл., что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно ослабила свои позиции по отношению к американской валюте.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявлял, что в конце мая валютный рынок Украины останется относительно стабильным, несмотря на повышенный спрос на валюту и внешние риски.

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Об источнике: Минфин

Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

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