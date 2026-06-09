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Новый "налог на OLX": украинцам рассказали, кто может не платить

Алексей Тесля
9 июня 2026, 20:43
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Одним из ключевых нововведений станет изменение порядка налогообложения доходов, полученных через онлайн-платформы.
Налоги
В Украине ввели новый налог / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Меняется порядок налогообложения доходов, полученных через онлайн-платформы
  • Закон предусматривает льготный режим для отдельных категорий граждан

Верховная Рада одобрила законопроект, который предусматривает новые правила налогообложения доходов, полученных через цифровые торговые платформы. Изменения начнут действовать с 1 января 2027 года.

Как сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, документ направлен на внедрение международной системы автоматического обмена данными о доходах пользователей в соответствии с требованиями европейской директивы DAC7 и стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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По словам главы Минфина, представители бизнеса принимали участие в подготовке законопроекта и поддержали его положения.

Что меняется

Одним из ключевых нововведений станет изменение порядка налогообложения доходов, полученных через онлайн-платформы. Вместо действующей налоговой нагрузки в размере 23% будет применяться единая ставка налога на доходы физических лиц на уровне 10%.

При этом цифровые платформы будут выполнять функции налоговых агентов: рассчитывать, удерживать и перечислять налог в бюджет. Пользователям не придется самостоятельно подавать декларации или заниматься налоговым администрированием.

Кто может не платить

Закон также предусматривает льготный режим для граждан, которые продают личные вещи или бывшие в употреблении товары. Для таких операций установлен необлагаемый лимит в размере до 2000 евро в год. Таким образом, разовые продажи личного имущества не будут считаться предпринимательской деятельностью и не повлекут налоговых обязательств.

Новый налог: что говорят в Минфине

По оценке Министерства финансов, новые правила помогут сделать рынок электронной торговли более прозрачным, сократить объем теневой экономики и обеспечить единые условия для всех участников. Ожидается, что благодаря новому механизму государственный бюджет сможет дополнительно получать около 14 млрд гривен ежегодно.

В ведомстве подчеркивают, что в нынешних условиях эти средства планируется направлять на финансирование потребностей сектора безопасности и обороны. Кроме того, принятие закона связано с выполнением обязательств Украины перед Международным валютным фондом в рамках действующих программ сотрудничества.

Налог на OLX: что важно знать

Верховная Рада во втором чтении одобрила законопроект №15111-д, который вводит новый порядок налогообложения доходов, получаемых через цифровые сервисы, такие как Bolt, Uklon, Glovo, Uber и Airbnb.

Принятие документа стало важным шагом в выполнении обязательств Украины перед Международным валютным фондом. Законопроект прошел сложную процедуру доработки: рассмотрение включало более 3500 поправок, а во втором чтении его поддержали 241 народный депутат.

Повышение налогов в Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине готовится новый налоговый законопроект. Гражданам будет разрешено пользоваться льготным режимом налогообложения доходов.

Напомним, ранее сообщалось о том, как хотят облагать налогами виртуальные активы. Проект закона о налогообложении криптовалют готовится к первому чтению.

Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9319, который переносит вступление в силу повышения налогов для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы.

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О персоне: Сергей Марченко

Украинский экономист и политический деятель, кандидат экономических наук. Занимал должность заместителя министра финансов Украины (2016-2018). Работал на должности заместителя Главы Администрации Президента Украины (2018-2019). Министр финансов Украины с 30 марта 2020 года, пишет Википедия.

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