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Рада приняла закон о "налоге на OLX": к чему теперь следует готовиться украинцам

Дарья Пшеничник
9 июня 2026, 14:36
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Данный законопроект поддержали 241 народный депутат.

Деньги, OLX
Закон о налогообложении цифровых платформ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com УНИАН

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Главное из новости:

  • Рада одобрила введение налога для цифровых платформ
  • Если закон вступит в силу, изменения начнут действовать с 2027 года

Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект №15111-д, который вводит новую систему налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы типа Bolt, Uklon, Glovo, Uber и Airbnb.

Документ стал одним из ключевых обязательств Украины перед МВФ и прошел второе чтение 9 июня после длительной доработки и более 3500 поданных поправок. "За" проголосовал 241 народный депутат, пишет Oboz.ua.

Кто поддержал закон

Распределение голосов по фракциям, которое показало значительную разницу в позициях парламентских сил. Наибольшую поддержку закон получил во фракции "Слуга народа" — 169 голосов. "Европейская солидарность" и "Батькивщина" не дали ни одного голоса.

Другие партии поддержали документ частично: "Платформа за жизнь и мир" — 16 голосов, "Доверие" — 17, "За будущее" — 12, "Голос" — 6, "Восстановление Украины" — 13, внефракционные — 8.

Когда начнут действовать новые правила

После подписания спикером и президентом закон вступит в силу, но фактический запуск системы отложен. Новые налоговые правила для цифровых платформ начнут действовать с 2027 года, а первые платежи по ним украинцы осуществят в 2028-м — за доходы предыдущего года. По оценкам Минфина, ежегодные поступления в бюджет составят около 14 млрд грн.

Что именно меняется

Закон вводит специальный режим налогообложения для физических лиц, которые зарабатывают через цифровые сервисы без оформления ФЛП или с минимальным администрированием. Основные положения:

  • Ставка НДФЛ 10% — без отдельного военного сбора (сейчас общая нагрузка 23%).
  • Льгота до 2000 евро — доход от продажи товаров через платформы в пределах этого лимита не облагается налогом.
  • Платформы как налоговые агенты — сервисы сами будут удерживать налог, пользователям не нужно подавать декларации или открывать спецсчета.
  • Отдельный режим для ФЛП — налог не удерживается, если пользователь зарегистрирован как предприниматель; продажа личных вещей облагается налогом по ставке 10%.
  • Блокировка нарушителей — создается реестр добросовестных операторов, а сайты, не выполняющие требования, могут быть заблокированы.
  • Защита от переквалификации — в КЗоТ внесена норма, запрещающая автоматически признавать отношения с платформами трудовыми.

Кто сможет работать по новым правилам

Льготный режим ориентирован на физических лиц, которые:

  • работают без наемных работников;
  • имеют ограниченный годовой доход (до установленного лимита — несколько миллионов гривен);
  • не продают подакцизные товары.

Украина также движется к гармонизации с европейскими нормами. В частности, планируется внедрение международного обмена налоговой информацией по стандарту DAC7, что позволит отслеживать доходы даже через иностранные платформы.

Как в парламенте относятся к новым налоговым изменениям

Даниил Гетманцев прокомментировал инициативу по изменению налогового регулирования онлайн-платформ в Украине. Речь идет о законопроекте, который должен упорядочить систему налогообложения цифровых площадок.

Он подчеркнул, что предлагаемые изменения не предусматривают дополнительной налоговой нагрузки для граждан, не занимающихся предпринимательской деятельностью. По его словам, обычные люди, которые время от времени продают личные вещи или делают это не на постоянной основе, под действие новых правил не попадут.

Повышение налогов в Украине — новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине готовится новый налоговый законопроект. Гражданам будет разрешено пользоваться льготным режимом налогообложения доходов.

Напомним, ранее сообщалось о том, как хотят облагать налогом виртуальные активы. Проект закона о налогообложении криптовалют готовится к первому чтению.

Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9319, который переносит вступление в силу повышения налогов для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы.

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Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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