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Доллар резко взлетел: что происходит с курсом в банках и обменниках 9 июня

Дарья Пшеничник
9 июня 2026, 12:16
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Доллар резко подорожал, тогда как евро, напротив, демонстрирует небольшое подешевение.
доллар
Курс валют в банках и обменных пунктах 9 июня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из новости:

видео дня
  • Доллар в банках вырос до 44,90 грн/доллар
  • Евро снизился до уровня 51,85 грн/евро

Курс доллара в Украине во вторник, 9 июня, продолжил движение вверх, тогда как евро демонстрирует небольшое снижение. Данные банков и обменников свидетельствуют о заметной разнице между наличным и безналичным сегментами. Об этом пишет сайт Минфина.

Как изменился курс доллара в банках

Средний курс продажи доллара в украинских банках сегодня поднялся сразу на 31 копейку — до 44,90 грн/долл. Покупка американской валюты составляет 44,35 грн/долл.

Такой рост отражает повышенный спрос на наличную валюту и колебания на межбанке.

Что происходит с евро

Евро, напротив, демонстрирует небольшое удешевление. Средний курс продажи опустился на 5 копеек — до 51,85 грн/евро, а покупка составляет 51,10 грн/евро.

Сколько стоит валюта в обменниках

В сетях обменных пунктов ситуация следующая:

  • Доллар в среднем продают по 44,55 грн, покупают — по 44,40 грн.
  • Евро держится на уровне 51,85 грн/евро, а курс продажи составляет 51,65 грн/евро.

Обменники традиционно реагируют на рыночные изменения быстрее, поэтому разница между покупкой и продажей здесь меньше, чем в банках.

Доллар резко взлетел: что происходит с курсом в банках и обменниках 9 июня
Курс валют на 9 июня / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют в течение недели

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка Тарас Лесовой говорил, что первая половина июня на валютном рынке пройдет без очевидных предпосылок для резкого роста курса.

По его прогнозу, ожидаемый коридор для доллара с 8 по 14 июня составит 44,2-44,7 грн/долл. В то же время евро может двигаться заметнее, но также в прогнозируемых пределах — 51-52,5 грн/евро.

"Гражданам стоит готовиться скорее к обычным ежедневным изменениям курса, чем к его стремительному пересмотру", — подчеркнул он.

Курс валют — последние новости

Как писал ранее Главред, во вторник, 9 июня, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар резко пошел вверх, установив новый исторический максимум. Евро же несколько подешевел. Злотый также демонстрирует падение по отношению к украинской валюте.

Ранее сообщалось, что первая половина июня на валютном рынке пройдет без очевидных предпосылок для резкого роста курса. Несмотря на военные и энергетические риски, гривна имеет достаточную поддержку. Об этом сказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка Тарас Лесовой в комментарии Главреду.

Банкир ранее говорил, что в июне валютный рынок Украины останется относительно стабильным, несмотря на военные риски. Ожидаемые колебания доллара будут в пределах 43,8-44,8 грн/доллар.

Об источнике: Минфин

Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

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