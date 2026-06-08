Доллар побил новый исторический рекорд, а евро резко упал: курс валют на 9 июня

НБУ опубликовал официальный курс валют на вторник, 9 июня.

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Курс валют на 9 июня / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Читайте в материале:

Каким будет курс доллара 9 июня

Насколько укрепил свои позиции евро

Какой курс злотого установлен на 9 июня

Во вторник, 9 июня, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар резко пошел вверх, установив новый исторический максимум. Евро же несколько подешевел. Злотый также демонстрирует падение по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара на 9 июня

Отмечается, что на вторник официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 44,51 гривны за доллар. Таким образом, американская валюта укрепила свои позиции на 16 копеек по сравнению с понедельником, 8 июня.

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Курс евро на 9 июня

Курс евро продемонстрировал значительное падение по отношению к гривне. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,35 гривен за один евро, то есть гривна выросла на 28 копеек.

Курс злотого на 9 июня

НБУ снизил курс польского злотого к гривне 9 июня по сравнению с 8 июня на 9 копеек — до 12,10 гривны.

Курс валют 8 июня / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют в течение недели

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка Тарас Лесовой говорил, что первая половина июня на валютном рынке пройдет без очевидных предпосылок для резкого роста курса.

По его прогнозу, ожидаемый коридор для доллара с 8 по 14 июня составит 44,2-44,7 грн/долл. В то же время евро может двигаться заметнее, но также в прогнозируемых пределах — 51-52,5 грн/евро.

"Гражданам стоит готовиться скорее к обычным ежедневным изменениям курса, чем к его стремительному пересмотру", — подчеркнул он.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют — последние новости

Как писал ранее Главред, НБУ установил новый официальный курс доллара на 8 июня на уровне 44,35 грн за доллар, что свидетельствует о незначительном укреплении гривны.

Ранее сообщалось, что первая половина июня на валютном рынке пройдет без очевидных предпосылок для резкого роста курса. Несмотря на военные и энергетические риски, гривна имеет достаточную поддержку. Об этом сказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка Тарас Лесовой в комментарии Главреду.

Банкир ранее говорил, что в июне валютный рынок Украины останется относительно стабильным, несмотря на военные риски. Ожидаемые колебания курса доллара будут в пределах 43,8-44,8 грн/доллар.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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