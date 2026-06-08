Доллар побил новый исторический рекорд, а евро резко упал: курс валют на 9 июня

Читайте в материале:
- Каким будет курс доллара 9 июня
- Насколько укрепил свои позиции евро
- Какой курс злотого установлен на 9 июня
Во вторник, 9 июня, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар резко пошел вверх, установив новый исторический максимум. Евро же несколько подешевел. Злотый также демонстрирует падение по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс доллара на 9 июня
Отмечается, что на вторник официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 44,51 гривны за доллар. Таким образом, американская валюта укрепила свои позиции на 16 копеек по сравнению с понедельником, 8 июня.
Курс евро на 9 июня
Курс евро продемонстрировал значительное падение по отношению к гривне. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,35 гривен за один евро, то есть гривна выросла на 28 копеек.
Курс злотого на 9 июня
НБУ снизил курс польского злотого к гривне 9 июня по сравнению с 8 июня на 9 копеек — до 12,10 гривны.
Каким будет курс валют в течение недели
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка Тарас Лесовой говорил, что первая половина июня на валютном рынке пройдет без очевидных предпосылок для резкого роста курса.
По его прогнозу, ожидаемый коридор для доллара с 8 по 14 июня составит 44,2-44,7 грн/долл. В то же время евро может двигаться заметнее, но также в прогнозируемых пределах — 51-52,5 грн/евро.
"Гражданам стоит готовиться скорее к обычным ежедневным изменениям курса, чем к его стремительному пересмотру", — подчеркнул он.
Курс валют — последние новости
Как писал ранее Главред, НБУ установил новый официальный курс доллара на 8 июня на уровне 44,35 грн за доллар, что свидетельствует о незначительном укреплении гривны.
Ранее сообщалось, что первая половина июня на валютном рынке пройдет без очевидных предпосылок для резкого роста курса. Несмотря на военные и энергетические риски, гривна имеет достаточную поддержку. Об этом сказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка Тарас Лесовой в комментарии Главреду.
Банкир ранее говорил, что в июне валютный рынок Украины останется относительно стабильным, несмотря на военные риски. Ожидаемые колебания курса доллара будут в пределах 43,8-44,8 грн/доллар.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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