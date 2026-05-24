Стоит ли ожидать скачка курса валют в июне: эксперт рассказал, что будет с долларом и евро

Главное из новости:
- Курсы доллара и евро пока стабильны благодаря политике НБУ
- Июнь ожидается без резких валютных скачков
- Инфляция и помощь партнеров сдерживают рынок
Официальные курсы доллара и евро выросли с начала года примерно на 4%, однако июнь не несет угрозы резких скачков. Об этом свидетельствуют оценки директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "ГЛОБУС БАНК" Тараса Лесового, который в комментарии РБК-Украина пояснил, что рынок вступает в лето с сохраненной управляемостью и прогнозируемыми параметрами.
Чего ожидать на валютном рынке в июне
Финансист отмечает, что дестабилизирующих факторов в базовом сценарии нет, а ключевым предохранителем остается стратегия Нацбанка. Режим управляемой гибкости позволяет регулятору сглаживать чрезмерные колебания и поддерживать баланс между спросом и предложением.
В первый месяц лета основной спрос на валюту будут формировать импортеры топлива и критически важных товаров. Однако ожидаемый дисбаланс в пределах 10–15% не создает давления, которое могло бы расшатать рынок. Динамика курса с начала года также подтверждает контролируемость ситуации: доллар прибавил около 1,6–1,8 грн, а евро — почти 1,93 грн.
Лесовой прогнозирует, что в июне валютные колебания останутся умеренными:
"В июне валютный рынок, скорее всего, будет оставаться в привычных параметрах. Базовый прогноз предполагает колебания доллара в диапазоне 43,8–44,8 грн/доллар, а евро — 51–52 грн/евро. Риски сохраняются, но пока они не провоцируют "болезнь" резкой девальвации".
Роль международной поддержки и инфляционных трендов
Стабильность резервов и возможность финансировать оборонные и социальные расходы будут напрямую зависеть от графика поступления внешней помощи. Регулярные транши снижают нервозность на рынке, хотя сроки первого перевода от ЕС из нового пакета пока не определены.
В то же время на ожидания будут влиять инфляционные показатели. После апрельского ускорения до 8,6% майские данные могут свидетельствовать о замедлении. Снижение инфляционного давления традиционно снижает психологический спрос на валюту и стабилизирует поведение бизнеса и населения.
Когда курс доллара может вырасти: мнение эксперта
Экономический эксперт и президент Международного института свободы Ярослав Романчук говорил, что украинская валюта может ослабнуть до 55-60 гривен за доллар в соответствии с состоянием украинской экономики, но пока Нацбанк сдерживает девальвацию.
По его мнению, в течение ближайших двух-трех кварталов может произойти "перемещение" капиталов из гривны в иностранную валюту, после чего курс национальной валюты начнет снижаться.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, Национальный банк Украины установил новый официальный курс доллара на 25 мая на уровне 44,26 грн/долл., что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно ослабила свои позиции по отношению к американской валюте.
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявлял, что в конце мая валютный рынок Украины останется относительно стабильным, несмотря на повышенный спрос на валюту и внешние риски.
В то же время вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов прогнозировал, что в мае курс гривны к основным валютам может находиться в пределах 43,8–44,8 грн за доллар и 50–52,5 грн за евро.
О личности: Тарас Лесовой
Тарас Лесовой — украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.
