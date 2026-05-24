Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Стоит ли ожидать скачка курса валют в июне: эксперт рассказал, что будет с долларом и евро

Дарья Пшеничник
24 мая 2026, 09:53
google news Подпишитесь
на нас в Google
Важным фактором для валютного рынка станет ожидание первого транша из пакета ЕС на 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

Стоит ли ожидать скачка курса валют в июне: эксперт рассказал, что будет с долларом и евро
Каким будет курс доллара и евро в июне / Коллаж: Главред, фото: magnific, УНИАН

Главное из новости:

видео дня
  • Курсы доллара и евро пока стабильны благодаря политике НБУ
  • Июнь ожидается без резких валютных скачков
  • Инфляция и помощь партнеров сдерживают рынок

Официальные курсы доллара и евро выросли с начала года примерно на 4%, однако июнь не несет угрозы резких скачков. Об этом свидетельствуют оценки директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "ГЛОБУС БАНК" Тараса Лесового, который в комментарии РБК-Украина пояснил, что рынок вступает в лето с сохраненной управляемостью и прогнозируемыми параметрами.

Чего ожидать на валютном рынке в июне

Финансист отмечает, что дестабилизирующих факторов в базовом сценарии нет, а ключевым предохранителем остается стратегия Нацбанка. Режим управляемой гибкости позволяет регулятору сглаживать чрезмерные колебания и поддерживать баланс между спросом и предложением.

В первый месяц лета основной спрос на валюту будут формировать импортеры топлива и критически важных товаров. Однако ожидаемый дисбаланс в пределах 10–15% не создает давления, которое могло бы расшатать рынок. Динамика курса с начала года также подтверждает контролируемость ситуации: доллар прибавил около 1,6–1,8 грн, а евро — почти 1,93 грн.

Лесовой прогнозирует, что в июне валютные колебания останутся умеренными:

"В июне валютный рынок, скорее всего, будет оставаться в привычных параметрах. Базовый прогноз предполагает колебания доллара в диапазоне 43,8–44,8 грн/доллар, а евро — 51–52 грн/евро. Риски сохраняются, но пока они не провоцируют "болезнь" резкой девальвации".

Роль международной поддержки и инфляционных трендов

Стабильность резервов и возможность финансировать оборонные и социальные расходы будут напрямую зависеть от графика поступления внешней помощи. Регулярные транши снижают нервозность на рынке, хотя сроки первого перевода от ЕС из нового пакета пока не определены.

В то же время на ожидания будут влиять инфляционные показатели. После апрельского ускорения до 8,6% майские данные могут свидетельствовать о замедлении. Снижение инфляционного давления традиционно снижает психологический спрос на валюту и стабилизирует поведение бизнеса и населения.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Когда курс доллара может вырасти: мнение эксперта

Экономический эксперт и президент Международного института свободы Ярослав Романчук говорил, что украинская валюта может ослабнуть до 55-60 гривен за доллар в соответствии с состоянием украинской экономики, но пока Нацбанк сдерживает девальвацию.

По его мнению, в течение ближайших двух-трех кварталов может произойти "перемещение" капиталов из гривны в иностранную валюту, после чего курс национальной валюты начнет снижаться.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины установил новый официальный курс доллара на 25 мая на уровне 44,26 грн/долл., что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно ослабила свои позиции по отношению к американской валюте.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявлял, что в конце мая валютный рынок Украины останется относительно стабильным, несмотря на повышенный спрос на валюту и внешние риски.

В то же время вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов прогнозировал, что в мае курс гривны к основным валютам может находиться в пределах 43,8–44,8 грн за доллар и 50–52,5 грн за евро.

Вас может заинтересовать:

О личности: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой — украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
доллар евро экономика курс доллара курс евро валютный прогноз
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Реально неадекваты": Зеленский прокомментировал удар "Орешником" по Белой Церкви

"Реально неадекваты": Зеленский прокомментировал удар "Орешником" по Белой Церкви

10:34Украина
Действительно ли РФ ударила "Орешником" по Белой Церкви: в Воздушных силах ответили

Действительно ли РФ ударила "Орешником" по Белой Церкви: в Воздушных силах ответили

10:32Война
Украинские дроны нанесли мощный удар по российской нефтеперекачивающей станции

Украинские дроны нанесли мощный удар по российской нефтеперекачивающей станции

10:18Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

Китайский гороскоп на завтра, 24 мая: Драконам - ранимость, Лошадям - розовые очки

Китайский гороскоп на завтра, 24 мая: Драконам - ранимость, Лошадям - розовые очки

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

Окна будут сиять месяцами: что добавить в воду для мытья

Окна будут сиять месяцами: что добавить в воду для мытья

Доллар пробьет психологическую отметку: когда валюта подорожает до 46 гривен

Доллар пробьет психологическую отметку: когда валюта подорожает до 46 гривен

Последние новости

10:34

"Реально неадекваты": Зеленский прокомментировал удар "Орешником" по Белой Церкви

10:32

Действительно ли РФ ударила "Орешником" по Белой Церкви: в Воздушных силах ответили

10:18

Украинские дроны нанесли мощный удар по российской нефтеперекачивающей станции

10:17

"Не прощу этот крик детей": украинские звезды пострадали от атаки РФ на КиевВидео

09:53

Стоит ли ожидать скачка курса валют в июне: эксперт рассказал, что будет с долларом и евро

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
09:37

Идеальная бюджетная закуска из кабачка: рецепт очень простой и быстрый

09:27

Гороскоп на завтра, 25 мая: Стрельцам — обида, Львам — перемены

09:16

В Германии "перерисовали" карту Украины и поделили ее на новые части: почему и когдаВидео

08:49

ВСУ нанесли удар по объектам противника на ВОТ: в Луганске масштабно горит нефтебазаВидео

Реклама
08:37

РФ запустила "Орешник" по Киевщине и ударила по многоэтажке в ЧеркассахФото

08:10

Ядерные учения в Беларуси стали важным сигналом для двух стран: Денисенко назвал причинумнение

07:38

Киев в огне после атаки РФ: разрушения по всей столице, есть пострадавшие и жертваФото

05:10

Сбудутся все заветные мечты: четырех знаков зодиака ждет особенный день

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 39 с

03:41

Перец мгновенно пойдет в рост: чем подкормить после высадки в грунт

02:57

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

02:30

Как выбрать цвет забора для дома: дизайнеры назвали худшие оттенки

02:14

Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

01:20

Женщина увидела ад и рассказала о загробной жизни: леденящие подробности

23 мая, суббота
23:59

Окна будут сиять месяцами: что добавить в воду для мытья

Реклама
23:05

РФ цинично ударила ракетой по Одесщине: много раненых, среди них - дети

22:34

Угроза штурма и десанта: прогноз атаки РФ еще двух областей Украины

22:16

Гороскоп на завтра, 24 мая: Тельцам — сюрприз, Стрельцам — сильные эмоции

21:34

Проезд по 30 гривен: эксперт объяснил, почему новые тарифы "уничтожат" транспорт Киева

21:32

Завершение войны: у Зеленского назвали вероятные сроки и главное условие

20:34

Примирения не будет столетиями: Мельник резко ответил Небензе в ООН

20:32

Сотни дронов и ракеты: украинцев предупреждают о масштабной атаке РФ

19:58

Как собрать в три раза больше яблок без химикатов: метод агронома из 1960-х

19:33

Тарифы взлетают: в Киеве раскрыли, сколько может стоить проезд в транспорте

19:10

Коваленко предупредил о новой тактике РФ с массированными ударами по Украинемнение

18:59

Чем обработать капусту в мае: безопасные средства от слизней и насекомых

18:51

Угроза удара "Орешником" по Украине: Зеленский предупредил о комбинированной атаке РФ

18:42

"Шахеды" станут еще опаснее: в Минобороны предупредили о новой тактике России

18:41

Почему опадает и сохнет завязь на томатах: большинство совершает одну ошибку

18:31

Кондиционер больше не нужен: хитрый способ избавиться от жары в домеВидео

18:22

У собак совершенно разных пород появился щенок, которого никто не ожидалВидео

17:56

Пример для Киева: где в Украине действует европейская модель оплаты проезда в транспорте

17:39

Как выбрать правильную посадку джинсов: высокая, средняя или низкая по типу фигурыВидео

17:34

Ценит свободу превыше всего: 4 знака зодиака, которым сложно строить отношения

17:26

Сотрудники ТЦК избили ветерана без ног: детали громкого скандала в Киеве

Реклама
17:23

РФ более суток массированно бьет по объектам "Нафтогаза": бушуют пожары, есть разрушения

17:18

Как правильно расчесывать кота, чтобы ему нравилось: ветеринар раскрыла секретВидео

17:08

Туристка увидела свой бесплатный номер и сразу поняла, что что-то не так

17:03

Нужно ли открывать окна и двери после смерти человека: разъяснение ПЦУ

16:38

"Второй онкодиагноз": Кайли Миноуг высказалась о болезни, которую скрывала 5 лет

16:31

Атака из Беларуси: капитан 1-го ранга спрогнозировал сокрушительный ответ ВСУ

16:28

Подорожают ли маршрутки после повышения цен на транспорт: эксперт очертил сценарии

16:09

Какого предмета больше нет: что когда-то обязательно преподавали в СССР

16:00

ВСУ атаковали фрегат РФ "Адмирал Эссен" и не только: последствия удара по Новороссийску

15:46

Рыбаки достали из воды гиганта размером с человека и весом 401 кг

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять