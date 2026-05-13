  Новости
  Экономика

Взлет курса доллара до 55–60 гривен: эксперт удивил прогнозом до конца года

Мария Николишин
13 мая 2026, 13:33
Эксперт предупредил, что курс гривни может начать снижаться.
Прогноз курса доллара в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • НБУ сдерживает падение гривни
  • Резкого обвала гривни в 2026 году не ожидается
  • Гривну укрепляет финансовая помощь и валютные ограничения

Украинская валюта может ослабнуть до 55-60 гривен за доллар в зависимости от состояния украинской экономики, но пока Нацбанк сдерживает девальвацию. Об этом заявил экономический эксперт и президент Международного института свободы Ярослав Романчук, передает УНИАН.

По его словам, в течение ближайших двух-трех кварталов может произойти "перемещение" капиталов из гривни в иностранную валюту, после чего курс нацвалюты начнет снижаться.

"В соответствии с текущим состоянием торгового и платежного баланса гривна должна стоить минимум 55-60 за доллар. Это отражало бы состояние украинской экономики", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что сейчас Национальный банк Украины и правительство сдерживают такую динамику, что сказывается на темпах роста ВВП.

В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин сказал, что не ожидает резкого падения гривни в 2026 году.

Он отметил, что на данный момент у украинской валюты есть два ключевых "столпа" поддержки – международная финансовая помощь и валютные ограничения.

"Чтобы было давление на гривну, нужно, чтобы один из этих "столпов" рухнул. Не скажу, что я оптимистичен в отношении курса гривни, но не вижу пока значительных рисков", — пояснил эксперт.

По его мнению, до конца года курс доллара будет находиться в пределах 45-46 гривен.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в течение недели

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что базовый прогноз на 11-17 мая – умеренные курсовые изменения и ситуативная стабилизация.

По его мнению, курс доллара в течение недели будет колебаться в пределах 43,8-44,25 грн, а евро — в пределах 50,5-52,5 грн.

Курс валют — что известно

Как сообщал Главред, на среду, 13 мая, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 43,97 грн/долл., что на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов заявлял, что в мае валютный рынок Украины останется относительно стабильным, однако с возможными колебаниями курса валют.

О личности: Андрей Шевчишин

Андрей Шевчишин — украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт по фондовому рынку и сельскохозяйственным активам, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex.

Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

