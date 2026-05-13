На Ровенщине дрон попал в жилой дом: количество погибших возросло, есть раненые

Инна Ковенько
13 мая 2026, 13:47обновлено 13 мая, 15:20
В результате попадания российского дрона погибли два человека, еще четверо получили ранения.
В Ровно прогремели мощные взрывы
В Ровно прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Главное:

  • Россия массированно атакует Украину дронами
  • Под ударом оказался, в частности, Запад Украины
  • В Ровно и области раздаются многочисленные взрывы

Оккупационные войска РФ массированно атакуют Запад Украины ударными дронами. Серия мощных взрывов прогремела в Ровно и соседнем Здолбунове.

Жители Ровно сообщают о звуках взрывов над жилыми кварталами. Воздушные силы ВСУ сообщают о том, что часть БПЛА движется на город.

В Ровно после взрывов часть города осталась без света, сообщает Суспільне.

Впоследствии в Здолбунове раздались повторные взрывы.

Впоследствии глава Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль сообщил, что в результате попадания в объект гражданской инфраструктуры есть погибшие и раненые.

"Имеется попадание в гражданскую инфраструктуру. В частности, в жилой дом. По предварительной информации, 2 человека погибли и 4 ранены", — говорится в сообщении.

По состоянию на 15:13 стало известно о еще одном человеке, погибшем в результате авиаудара по Ровенской области. Таким образом, на данный момент известно о трех погибших, добавил Коваль.

Шахед / Инфографика: Главред

Какие новые цели массированных ударов по Украине преследует РФ — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, российские войска, вероятно, готовят новую волну массированных ракетно-дроновых ударов по Украине.

Он отметил, что оккупанты все чаще выбирают новые цели для атак — в частности, автозаправочные станции. Россияне, скорее всего, приняли решение в прифронтовых областях уничтожать места, где можно пополнить запасы топлива.

Воздушная атака РФ 13 мая — что известно

Как сообщал Главред, Россия проводит масштабную комбинированную атаку на Украину, которую ГУР оценивает как потенциально длительную и многоволновую. Первый удар — рои ударных дронов, направленные на истощение ПВО и пробивание путей для последующих волн.

Кроме того, враг начал применять новую тактику использования дронов Shahed. Беспилотники движутся вдоль границы с Беларусью на расстоянии 5-10 км один за другим и сразу в большом количестве. Об этом сообщил советник министра обороны Украины, специалист по вопросам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Напомним, днем 13 мая страна-агрессор Россия атакует Украину "Шахедами". Взрывы уже прогремели в Киеве и Хмельницкой области. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас в столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА.

Кроме того, российская оккупационная армия атаковала Днепропетровскую область. Под удар попали Кривой Рог, Марганец, Синельниковский и Никопольский районы. Есть погибшие и пострадавшие.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

