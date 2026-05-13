Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Дроны РФ волнами атаковали Одесскую область: есть "прилет" в промзоне

Анна Ярославская
13 мая 2026, 09:07
google news Подпишитесь
на нас в Google
Взрывы в Одесской области гремели из-за налетов беспилотников. Оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру в регионе.
РФ атаковала Одесскую область
РФ атаковала Одесскую область / Фото: t.me/odeskaODA

Главное:

  • Было несколько волн вражеских атак БПЛА
  • Оккупанты целились в промышленные объекты
  • Спасатели ликвидировали последствия попаданий в Одесской области
  • Ночь в Одессе прошла тревожно, но без прямых "прилетов" по городу

В ночь на 13 мая армия страны-агрессора РФ атаковала ударными БПЛА промышленную инфраструктуру Одесской области.

Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, в результате нескольких волн ударов зафиксировано повреждение складских и хозяйственных помещений.

видео дня

Возникшие локальные пожары были оперативно ликвидированы спасателями.

По словам Кипера, обошлось без пострадавших.

В самой Одессе ночь прошла с воздушными тревогами, но без угрозы для Одессы.

"Спасибо Силам обороны за покой в ​​нашем городе", - отметил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Как писал Главред, в ночь на 13 мая российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. В Шевченковском районе обломки вражеского дрона упали на дорогу. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Холодногорском районе враг нанес удар по объекту инфраструктуры - на месте попадания пожар. На момент публикации новости информация о пострадавших не поступала.

Минувшей ночью российские оккупанты атаковали Полтаву. В городе наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, а в жилых домах выбиты окна. Без света остались более 6,5 тыс. бытовых и 548 юридических абонентов.

РФ готовит массированный удар по Украине - что известно

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также сообщил, что украинская разведка совместно с международными партнерами фиксирует признаки возможной подготовки России к очередной массированной атаке. По его словам, одним из ключевых индикаторов является повышенная активность российской авиации на аэродромах базирования, в частности передислокация тактической авиации и оснащение самолетов вооружением.

Игнат подчеркнул, что точное время возможного удара спрогнозировать невозможно.

Другие новости:

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Одесса Одесская область новости Украины новости Одессы война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Армия РФ ударила по Днепропетровщине: погибли восемь человек, много раненых

Армия РФ ударила по Днепропетровщине: погибли восемь человек, много раненых

10:01Война
Сколько Украина тратит за день войны против РФ: Сибига ошеломил цифрой

Сколько Украина тратит за день войны против РФ: Сибига ошеломил цифрой

09:57Война
Россия запустила "Шахеды" по Украине: людей предупредили об опасности

Россия запустила "Шахеды" по Украине: людей предупредили об опасности

09:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Гораздо древнее Киева: какой город официально самый старый в Украине

Гораздо древнее Киева: какой город официально самый старый в Украине

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

Китайский гороскоп на завтра, 13 мая: Змеям - провокации, Козлам - амбиции

Китайский гороскоп на завтра, 13 мая: Змеям - провокации, Козлам - амбиции

Последние новости

10:01

Армия РФ ударила по Днепропетровщине: погибли восемь человек, много раненых

10:00

Букмекеры изменили свои прогнозы на Евровидение 2026 — что ждет Украину

09:57

Сколько Украина тратит за день войны против РФ: Сибига ошеломил цифрой

09:54

Россия запустила "Шахеды" по Украине: людей предупредили об опасности

09:36

Враг имеет новые продвижения на важном направлении фронта - детали от DeepState

80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов
09:17

Путин пытается скрыть слабость: в ISW назвали цель ракетных угроз РФ

09:07

Дроны РФ волнами атаковали Одесскую область: есть "прилет" в промзоне

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

08:28

Три знака зодиака испытают огромную радость: 13 мая начинается белая полоса

Реклама
08:20

Взрывы в Анапе и Тамани: дроны атаковали важный для РФ порт, вспыхнул пожар

08:10

Визит Трампа в Китай: Небоженко рассказал, возможна ли "большая сделка"мнение

08:08

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:02

Тысячи людей остались без света: РФ нанесла удар по Полтаве, что известно

07:19

В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

06:43

Взрывы в Харькове: после налета дронов загорелся объект инфраструктуры

05:31

Звучит как выдумка: какие необычные профессии действительно существовали в СССР

05:02

Шикарный салат из крабовых палочек на весну - готовится 7 минут

04:39

Гороскоп на завтра, 14 мая: Львам — волнения, Рыбам — обида

04:15

Почему у кошек появляются огромные щеки – настоящую причину знают единицыВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящей кошки за 12 с

Реклама
03:32

Кому судьба готовит резкий поворот: Таро-прогноз на июнь 2026Видео

03:11

Не переступай — не вырастешь: откуда взялся этот популярный запрет

02:18

Почему Путин снова угрожает "Сарматом": в ЦПД оценили и указали на важную деталь

00:53

Опасность растет: в одном из регионов Украины объявили обязательную эвакуацию

00:21

Кто прошел в финал Евровидения 2026: аутсайдер букмекеров ворвался в топ

00:06

Перезапуск или отключение смартфона: эксперты окончательно ответили, что лучшеВидео

12 мая, вторник
23:16

Скрипка не выдержала: фавориты Евровидения 2026 столкнулись с проблемой на сценеВидео

23:01

Желтые листья чеснока исчезнут за считанные дни: какая простая подкормка вернет зелень

22:51

Битва фаворитов Евровидения 2026 в первом полуфинале: как выступили возможные победители

22:39

РФ готовит самолеты к вылетам: Игнат предупредил об атаке, что известно

22:22

Зачем на заборы вешали дырявые горшки: секрет древней украинской традиции

22:15

"Не имею права говорить": LELEKA сделала заявление о правилах ЕвровиденияВидео

22:09

Евровидение 2026: онлайн трансляция первого полуфинала

22:02

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

21:58

"Россия опозорилась": стало известно, почему Кремль так боялся 9 маяВидео

21:56

Когда сеять дыню в 2026 году: названы "счастливые" даты для обильного урожаяВидео

21:32

"Я был шокирован": Дантес отреагировал на симпатию известной украинской актрисыВидео

21:31

Почему нельзя сушить телефон в рисе: как популярный миф выводит гаджет из строя

20:54

В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

20:36

Не только упрямство: какие редкие качества делают Тельцов идеальными партнерами

Реклама
20:29

Украина потеряла выдающегося деятеля сцены: артисту было 75 лет

20:17

В Днепре ограничат движение электротранспорта: как и когда изменятся маршруты

20:00

Россия ударила по жилому дому в Кривом Роге: есть погибшие и раненые, что известно

19:53

РФ готовит комбинированную атаку по Украине: названа дата и города под угрозой

19:53

Частичная мобилизация в Беларуси: в СНБО прокомментировали заявление Лукашенко

19:36

Три знака зодиака получат уникальный шанс изменить свою жизнь - кто они

19:33

Как сказать "собутыльник" на украинском: ответ удивит многих

19:21

Туристка нашла огромный алмаз в парке: цена камня впечатляет

19:16

"Медицина держится на людях с добрым сердцем": Терехов поздравил медсестер и санитаров с праздником

19:10

Как Путин готовится не к переговорам, а к репрессиям: Денисенко о сигналах из Москвымнение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять