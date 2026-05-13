Дроны РФ волнами атаковали Одесскую область: есть "прилет" в промзоне

Главное:
- Было несколько волн вражеских атак БПЛА
- Оккупанты целились в промышленные объекты
- Спасатели ликвидировали последствия попаданий в Одесской области
- Ночь в Одессе прошла тревожно, но без прямых "прилетов" по городу
В ночь на 13 мая армия страны-агрессора РФ атаковала ударными БПЛА промышленную инфраструктуру Одесской области.
Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, в результате нескольких волн ударов зафиксировано повреждение складских и хозяйственных помещений.
Возникшие локальные пожары были оперативно ликвидированы спасателями.
По словам Кипера, обошлось без пострадавших.
В самой Одессе ночь прошла с воздушными тревогами, но без угрозы для Одессы.
"Спасибо Силам обороны за покой в нашем городе", - отметил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Как писал Главред, в ночь на 13 мая российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. В Шевченковском районе обломки вражеского дрона упали на дорогу. К счастью, обошлось без пострадавших.
В Холодногорском районе враг нанес удар по объекту инфраструктуры - на месте попадания пожар. На момент публикации новости информация о пострадавших не поступала.
Минувшей ночью российские оккупанты атаковали Полтаву. В городе наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, а в жилых домах выбиты окна. Без света остались более 6,5 тыс. бытовых и 548 юридических абонентов.
РФ готовит массированный удар по Украине - что известно
Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также сообщил, что украинская разведка совместно с международными партнерами фиксирует признаки возможной подготовки России к очередной массированной атаке. По его словам, одним из ключевых индикаторов является повышенная активность российской авиации на аэродромах базирования, в частности передислокация тактической авиации и оснащение самолетов вооружением.
Игнат подчеркнул, что точное время возможного удара спрогнозировать невозможно.
Другие новости:
О персоне: Олег Кипер
Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.
Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:
- следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
- прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
- руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).
В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.
