Дроны РФ волнами атаковали Одесскую область: есть "прилет" в промзоне

Взрывы в Одесской области гремели из-за налетов беспилотников. Оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру в регионе.

https://glavred.info/war/pvo-odeschiny-otrazila-neskolko-voln-dronov-rf-est-prilet-v-promzone-10764239.html Ссылка скопирована

РФ атаковала Одесскую область / Фото: t.me/odeskaODA

Главное:

Было несколько волн вражеских атак БПЛА

Оккупанты целились в промышленные объекты

Спасатели ликвидировали последствия попаданий в Одесской области

Ночь в Одессе прошла тревожно, но без прямых "прилетов" по городу

В ночь на 13 мая армия страны-агрессора РФ атаковала ударными БПЛА промышленную инфраструктуру Одесской области.

Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, в результате нескольких волн ударов зафиксировано повреждение складских и хозяйственных помещений.

видео дня

Возникшие локальные пожары были оперативно ликвидированы спасателями.

По словам Кипера, обошлось без пострадавших.

В самой Одессе ночь прошла с воздушными тревогами, но без угрозы для Одессы.

"Спасибо Силам обороны за покой в ​​нашем городе", - отметил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Как писал Главред, в ночь на 13 мая российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. В Шевченковском районе обломки вражеского дрона упали на дорогу. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Холодногорском районе враг нанес удар по объекту инфраструктуры - на месте попадания пожар. На момент публикации новости информация о пострадавших не поступала.

Минувшей ночью российские оккупанты атаковали Полтаву. В городе наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, а в жилых домах выбиты окна. Без света остались более 6,5 тыс. бытовых и 548 юридических абонентов.

РФ готовит массированный удар по Украине - что известно

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также сообщил, что украинская разведка совместно с международными партнерами фиксирует признаки возможной подготовки России к очередной массированной атаке. По его словам, одним из ключевых индикаторов является повышенная активность российской авиации на аэродромах базирования, в частности передислокация тактической авиации и оснащение самолетов вооружением.

Игнат подчеркнул, что точное время возможного удара спрогнозировать невозможно.

Другие новости:

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред