Как сказать "собутыльник" на украинском: ответ удивит многих

Это слово десятилетиями проникало в украинскую лексику и вытесняло собственные, гораздо более выразительные эквиваленты.

Варианты перевода слова "собутыльник" на украинский язык

В украинской повседневной речи до сих пор встречаются слова, пришедшие из русского языка и вытеснившие исконные эквиваленты. Одно из таких — "собутыльник", которое многие употребляют автоматически, даже не задумываясь, что в украинском языке есть собственные, гораздо более колоритные названия для этого понятия.

Лингвисты напоминают, что в украинском языке есть целый ряд точных названий для человека, с которым делят рюмку. Ближе всего к буквальному значению стоит "почарківець" — сдержанный, но вполне нормативный вариант, пишет Радио Трек.

В художественной литературе встречается и более образное выражение — "горілчаний брат". Оно звучит почти фольклорно и передает не только сам факт совместного застолья, но и определенную "ритуальность" такого общества.

Еще один интересный вариант — "чоповий брат". Его корень происходит от слова "чіп" — деревянной пробки, которой когда-то закрывали отверстие в бочке. Поэтому название намекает на давние традиции питейных заведений и совместных выпивок "під чопом".

Но этим список не ограничивается. В живой речи можно услышать и другие варианты: "супияк", "сучарник", "співпляшкар", "товариш по чарці". Все они — исконные, выразительные и гораздо более естественные для украинского уха, чем калькированное "собутыльник".

Об источнике: РадиоТрек РадиоТрек — украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

