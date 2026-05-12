Как сказать "собутыльник" на украинском: ответ удивит многих

Вы узнаете:
- Как сказать "собутыльник" на украинском
- Какие существуют колоритные украинские эквиваленты
В украинской повседневной речи до сих пор встречаются слова, пришедшие из русского языка и вытеснившие исконные эквиваленты. Одно из таких — "собутыльник", которое многие употребляют автоматически, даже не задумываясь, что в украинском языке есть собственные, гораздо более колоритные названия для этого понятия.
Лингвисты напоминают, что в украинском языке есть целый ряд точных названий для человека, с которым делят рюмку. Ближе всего к буквальному значению стоит "почарківець" — сдержанный, но вполне нормативный вариант, пишет Радио Трек.
В художественной литературе встречается и более образное выражение — "горілчаний брат". Оно звучит почти фольклорно и передает не только сам факт совместного застолья, но и определенную "ритуальность" такого общества.
Еще один интересный вариант — "чоповий брат". Его корень происходит от слова "чіп" — деревянной пробки, которой когда-то закрывали отверстие в бочке. Поэтому название намекает на давние традиции питейных заведений и совместных выпивок "під чопом".
Но этим список не ограничивается. В живой речи можно услышать и другие варианты: "супияк", "сучарник", "співпляшкар", "товариш по чарці". Все они — исконные, выразительные и гораздо более естественные для украинского уха, чем калькированное "собутыльник".
Смотрите видео о том, как сказать по-украински "собутыльник":
@vikakhmelnytska#українськамова#українська#всебудесонце#гумор#барвистаукраїнська#скажиукраїнською♬ оригинальный звук - Віка Хмельницька
Вас может заинтересовать:
- Кто такая "ятривка" в украинском языке: значение слова удивит многих
- Никакой не "шалфей": как правильно назвать растение на украинском
- Ни в коем случае не "будь здоров" — как правильно ответить на чихание на украинском
Об источнике: РадиоТрек
РадиоТрек — украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред