Украинцев предупредили об опасности: какие регионы накроет мощный шторм

Ангелина Подвысоцкая
12 мая 2026, 18:59
Погода во Львове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +4 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 13 мая / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода ночью 13 мая
  • Где температура воздуха опустится до +4 градусов
  • В каких областях будут дожди с грозами

Погода в Украине 13 мая будет прохладной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В центральных и южных областях объявили штормовое предупреждение - I уровень опасности. Там будут сильные дожди с грозами, а также мощные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 13 мая / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в среду, 13 мая, Украина будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта. Температура воздуха будет на уровне 11-16 градусов тепла. Теплее будет на юго-востоке - 19-24 градуса тепла.

В Киеве 13 мая похолодает, днем ожидается +11+13 градусов. На выходных в Украине будет теплее, однако не без дождей.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О личности: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

В Украине 13 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами в большинстве центральных и южных областей. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также будут сильные порывы ветра — 15-20 м/с.

"Температура ночью 9-14°, в западных областях 4-9°; днем в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях 13-18°, на остальной территории 17-22°", — говорится в сообщении.

По данным meteoprog, 13 мая в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха поднимется до +12...+23 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +4...+13 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 13 мая / фото: meteoprog

В Киеве 13 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра — 15-20 м/с.

"Температура по области ночью 9-14°, днем 13-18°; в Киеве ночью 11-13°, днем 14-16°", — сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 13 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, погода на Полтавщине до конца недели будет оставаться нестабильной из-за прохождения атмосферных фронтов. Ожидается облачность с прояснениями, периодические дожди различной интенсивности и местами грозы.

Также холодный атмосферный фронт 13 мая накроет Украину, вызвав понижение температуры и дожди. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, днем будет +11…+16°, на востоке теплее — до +24°.

Кроме того, 12-15 мая в Одесской области погода будет формироваться циклонами, ожидаются дожди, местами грозы и порывистый ветер. В центральных и южных районах температура ночью составит +7…+12°, днем +15…+20°. На севере будет прохладнее.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

