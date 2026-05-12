Воруют рост и добавляют килограммы: стилист назвала опасные вещи в гардеробе

Кристина Трохимчук
12 мая 2026, 16:38
Стилист объяснила, какая одежда может визуально полнить и уменьшать рост любой девушки.
Ошибки в стиле
Ошибки в стиле / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, mrslarakatharina, yana_stupina

Вы узнаете:

  • Почему одежда визуально полнит
  • Какие вещи укорачивают рост

Даже самая модная одежда может испортить фигуру, если неправильно подобраны длина или пропорции. Часто именно такие мелочи визуально "украдывают" сантиметры роста, делают ноги короче, а силуэт — тяжелее. Главред собрал главные советы для тех, кто хочет понять, почему одежда уменьшает рост и добавляет килограммы, и каких ошибок в гардеробе стоит избегать.

Юбки до колена

Стилист Яна Марковская объяснила, что самыми опасными для внешнего вида образа являются юбки и платья, которые заканчиваются прямо на колене. Именно в этой зоне нога выглядит самой широкой, поэтому силуэт автоматически становится тяжелее.

"Она обрезает ногу в самой широкой части сустава, делая колени тяжелыми", — объясняет Марковская.

Эксперт советует либо выбирать настоящее мини — на ладонь выше колена, либо переходить к правильной длине миди. Это один из ключевых принципов визуальной коррекции фигуры.

Юбка до колен
Юбка до колена / фото: pinterest.com, gulyapinterest

Длина миди

Многие женщины выбирают длину миди, чтобы выглядеть элегантнее, но именно здесь чаще всего случаются ошибки. Если подол заканчивается посередине икры, ноги кажутся короче и массивнее.

"Правильная миди должна опускаться ниже самой широкой точки икры, ближе к лодыжке", — подчеркивает стилист.

Такой прием помогает создать вытянутую вертикаль и делает ноги визуально стройнее. Особенно это важно для тех, кто ищет, как скрыть тяжелые колени или не знает, что носить при полных икрах.

Юбка миди
Юбка миди / фото: pinterest.com, cintia_harumii

Пальто и юбка разной длины

Еще одна распространенная ошибка — когда из-под пальто выглядывает край юбки или платья. По словам Яны Марковской, это нарушает пропорции и создает неаккуратный эффект. Одна четкая горизонталь внизу всегда работает значительно лучше для силуэта.

"Ваша верхняя одежда должна быть либо значительно длиннее юбки, либо полностью ее закрывать", — советует эксперт.

Пальто короче юбки
Пальто короче юбки / фото: pinterest.com, makerask

Безформенные джемперы и футболки

Не менее важную роль играет первый слой одежды. Если футболка или джемпер просто свисают до линии бедер, ноги автоматически выглядят короче.

"Всегда заправляйте мягкие ткани хотя бы частично", — объясняет стилист.

Такой прием поднимает линию талии и создает правильное соотношение: одна треть сверху и две трети снизу. Это базовое правило пропорций в одежде, которое помогает мгновенно сделать силуэт стройнее без каблуков.

Свитер оверсайз
Джемпер оверсайз / фото: pinterest.com, anastasia12101

Как одеваться стильно и не укоротить фигуру

Яна Марковская советует внимательнее относиться именно к длине и посадке вещей, ведь они формируют общее восприятие силуэта. Даже самый простой базовый гардероб может выглядеть дорого и стильно, если правильно работать с пропорциями.

Чтобы образ выглядел гармонично, стоит:

  • избегать длины по колено;
  • выбирать правильную длину миди ниже лодыжки;
  • сочетать пальто и юбки одной длины;
  • частично заправлять джемперы и футболки;
  • следить за вертикалями в силуэте.

Если следовать этим простым правилам, можно выглядеть значительно выше и стройнее без лишних усилий и усталости от высоких каблуков.

Какая одежда полнит фигуру — советы стилиста:

@gozhe_style Стоп! Не покупай эту юбку, пока не посмотришь это видео! ? Твоя длина может "убить" твой рост за секунду. ? ❌ Ошибки, которые делают ноги тяжелыми: ? Длина "по колено" — режет ногу в самом широком месте. ? Миди на середине икры — визуально добавляет +5 кг. ? Юбка, торчащая из-под пальто — разбивает фигуру. ✅ Как нужно: ? Мини — выше колена. ? Миди — ниже самой широкой точки икры. ? Верхняя одежда — длиннее юбки. ? Секрет бесконечных ног: заправляй джемпер! Сделай пропорцию 1/3 (верх) к 2/3 (низ). Это работает лучше, чем любые каблуки. ? А какая длина у вас в гардеробе?? #тренд#базовыйгардероб#тренды#советыстилиста#одеждаукраина♬ оригинальная аудиозапись - ЯНА МАРКОВСКАЯ l СТИЛИСТ

Про источник: Яна Марковская

Яна Марковская — персональный стилист и популярный fashion-блогер. Специализируется на разборе гардероба, создании эффективных формул образов и анализе антитрендов. Аудитория эксперта в TikTok насчитывает более 20 тысяч подписчиков.

