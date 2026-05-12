Воруют рост и добавляют килограммы: стилист назвала опасные вещи в гардеробе

Вы узнаете:
- Почему одежда визуально полнит
- Какие вещи укорачивают рост
Даже самая модная одежда может испортить фигуру, если неправильно подобраны длина или пропорции. Часто именно такие мелочи визуально "украдывают" сантиметры роста, делают ноги короче, а силуэт — тяжелее. Главред собрал главные советы для тех, кто хочет понять, почему одежда уменьшает рост и добавляет килограммы, и каких ошибок в гардеробе стоит избегать.
Юбки до колена
Стилист Яна Марковская объяснила, что самыми опасными для внешнего вида образа являются юбки и платья, которые заканчиваются прямо на колене. Именно в этой зоне нога выглядит самой широкой, поэтому силуэт автоматически становится тяжелее.
"Она обрезает ногу в самой широкой части сустава, делая колени тяжелыми", — объясняет Марковская.
Эксперт советует либо выбирать настоящее мини — на ладонь выше колена, либо переходить к правильной длине миди. Это один из ключевых принципов визуальной коррекции фигуры.
Длина миди
Многие женщины выбирают длину миди, чтобы выглядеть элегантнее, но именно здесь чаще всего случаются ошибки. Если подол заканчивается посередине икры, ноги кажутся короче и массивнее.
"Правильная миди должна опускаться ниже самой широкой точки икры, ближе к лодыжке", — подчеркивает стилист.
Такой прием помогает создать вытянутую вертикаль и делает ноги визуально стройнее. Особенно это важно для тех, кто ищет, как скрыть тяжелые колени или не знает, что носить при полных икрах.
Пальто и юбка разной длины
Еще одна распространенная ошибка — когда из-под пальто выглядывает край юбки или платья. По словам Яны Марковской, это нарушает пропорции и создает неаккуратный эффект. Одна четкая горизонталь внизу всегда работает значительно лучше для силуэта.
"Ваша верхняя одежда должна быть либо значительно длиннее юбки, либо полностью ее закрывать", — советует эксперт.
Безформенные джемперы и футболки
Не менее важную роль играет первый слой одежды. Если футболка или джемпер просто свисают до линии бедер, ноги автоматически выглядят короче.
"Всегда заправляйте мягкие ткани хотя бы частично", — объясняет стилист.
Такой прием поднимает линию талии и создает правильное соотношение: одна треть сверху и две трети снизу. Это базовое правило пропорций в одежде, которое помогает мгновенно сделать силуэт стройнее без каблуков.
Как одеваться стильно и не укоротить фигуру
Яна Марковская советует внимательнее относиться именно к длине и посадке вещей, ведь они формируют общее восприятие силуэта. Даже самый простой базовый гардероб может выглядеть дорого и стильно, если правильно работать с пропорциями.
Чтобы образ выглядел гармонично, стоит:
- избегать длины по колено;
- выбирать правильную длину миди ниже лодыжки;
- сочетать пальто и юбки одной длины;
- частично заправлять джемперы и футболки;
- следить за вертикалями в силуэте.
Если следовать этим простым правилам, можно выглядеть значительно выше и стройнее без лишних усилий и усталости от высоких каблуков.
Какая одежда полнит фигуру — советы стилиста:
@gozhe_style Стоп! Не покупай эту юбку, пока не посмотришь это видео! ? Твоя длина может "убить" твой рост за секунду. ? ❌ Ошибки, которые делают ноги тяжелыми: ? Длина "по колено" — режет ногу в самом широком месте. ? Миди на середине икры — визуально добавляет +5 кг. ? Юбка, торчащая из-под пальто — разбивает фигуру. ✅ Как нужно: ? Мини — выше колена. ? Миди — ниже самой широкой точки икры. ? Верхняя одежда — длиннее юбки. ? Секрет бесконечных ног: заправляй джемпер! Сделай пропорцию 1/3 (верх) к 2/3 (низ). Это работает лучше, чем любые каблуки. ? А какая длина у вас в гардеробе?? #тренд#базовыйгардероб#тренды#советыстилиста#одеждаукраина♬ оригинальная аудиозапись - ЯНА МАРКОВСКАЯ l СТИЛИСТ
Вас может заинтересовать:
- Стильные образы для модной мамы: подборка образов от дизайнера
- Как выбрать цвет сумки: 5 самых трендовых сочетаний, которые сделают образ дорогим
- Выглядеть дорого за копейки: дизайнер назвал "хитрые" приемы
Про источник: Яна Марковская
Яна Марковская — персональный стилист и популярный fashion-блогер. Специализируется на разборе гардероба, создании эффективных формул образов и анализе антитрендов. Аудитория эксперта в TikTok насчитывает более 20 тысяч подписчиков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред