Дорого выглядеть за копейки: дизайнер назвал "хитрые" приемы

Украинский дизайнер Андре Тан поделился советами, как выглядеть дорого за не дорого.

https://glavred.info/fashion/dorogo-vyglyadet-za-kopeyki-dizayner-nazval-hitrye-priemy-10764029.html Ссылка скопирована

Андре Тан назвал вещи, благодаря которым получается выглядеть дорого / Коллаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Кратко:

Какие приемы назвал дизайнер

Какие вещи нужно купить, чтобы выглядеть дорого

Украинский дизайнер Андре Тан, который недавно назвал самые трендовые платья 2026 года, рассказал, как выглядеть дорого за недорого.

"Вещи, делающие образ визуально дороже. В этой части собрал простые стилистические приемы, которые сразу делают образ более элегантным и дорогим на вид. Смотрите и берите на заметку", - говорит Андре Тан в своем Instagram.

видео дня

Монохром

По словам Андре Тана, один из самых популярных приемов, чтобы выглядеть дороже, это сочетать вещи одного цвета. Один цветной оттенок всегда создает ощущение элегантности и изысканности. "Это всегда очень дорогой образ", - говорит дизайнер.

Монохром - всегда выглядит дорого / Скриншот Instagram/andre_tan_official

По словам Андре Тана, также особенно дорого выглядят молочные и бежевые оттенки.

Детали и акценты

Ключ к самому узнаваемому виду - это детали. "Комбинация одежды с правильной сумкой или обувью поднимет стоимость вашего образа в несколько раз", - говорит он.

Андре Тан показал, как выглядеть дорого / Фото Instagram/andre_tan_official

Минус лишнее

Люкс - это всегда про сдержанность: меньше логотипов, меньше декора, меньше утяжеления. "Чем чище образ, тем дороже он выглядит", - говорит дизайнер.

Андре Тан показал, как выглядеть дорого / Фото Instagram/andre_tan_official

Отметим, ранее Андре Тан рассказал о том, как стильно выглядеть маме.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред