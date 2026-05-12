Дорого выглядеть за копейки: дизайнер назвал "хитрые" приемы

Алена Кюпели
12 мая 2026, 15:21
Украинский дизайнер Андре Тан поделился советами, как выглядеть дорого за не дорого.
Андре Тан назвал вещи, благодаря которым получается выглядеть дорого
Андре Тан назвал вещи, благодаря которым получается выглядеть дорого / Коллаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Украинский дизайнер Андре Тан, который недавно назвал самые трендовые платья 2026 года, рассказал, как выглядеть дорого за недорого.

"Вещи, делающие образ визуально дороже. В этой части собрал простые стилистические приемы, которые сразу делают образ более элегантным и дорогим на вид. Смотрите и берите на заметку", - говорит Андре Тан в своем Instagram.

Монохром

По словам Андре Тана, один из самых популярных приемов, чтобы выглядеть дороже, это сочетать вещи одного цвета. Один цветной оттенок всегда создает ощущение элегантности и изысканности. "Это всегда очень дорогой образ", - говорит дизайнер.

По словам Андре Тана, также особенно дорого выглядят молочные и бежевые оттенки.

Детали и акценты

Ключ к самому узнаваемому виду - это детали. "Комбинация одежды с правильной сумкой или обувью поднимет стоимость вашего образа в несколько раз", - говорит он.

Минус лишнее

Люкс - это всегда про сдержанность: меньше логотипов, меньше декора, меньше утяжеления. "Чем чище образ, тем дороже он выглядит", - говорит дизайнер.

Отметим, ранее Андре Тан рассказал о том, как стильно выглядеть маме.

О персоне: Андре Тан

Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.

Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.

Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.

Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

