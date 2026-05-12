Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Каждую секунду появляются новые версии человека: теория поразила сеть

Константин Пономарев
12 мая 2026, 16:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Физик из Оксфорда объяснил, почему квантовая физика допускает существование других версий человека и как они могут быть связаны с реальностью.
Физик Влатко Ведрал считает, что микроскопические события формируют разные версии реальности
Физик Влатко Ведрал считает, что микроскопические события формируют разные версии реальности / Коллаж Главред, фото: University of Kent, Unsplash

Вы узнаете:

  • Почему ученый считает, что у каждого человека есть другие версии
  • Как квантовая физика связала судьбу с параллельными мирами
  • Что означает теория о бесконечных версиях личности

Может ли жизнь человека зависеть не только от его решений, но и от бесконечного числа версий самого себя в других вселенных? Физик из Оксфорда Влатко Ведрал считает, что современная квантовая теория допускает именно такой сценарий. Его идея уже вызвала бурные обсуждения в научном сообществе.

По словам ученого, многие неправильно понимают "эффект наблюдателя". Часто люди думают, что человек буквально создает реальность, просто наблюдая за ней. Однако Ведрал объяснил, что в квантовой физике изменения происходят из-за любого взаимодействия, даже без участия человека или его сознания. Об этом пишет Futurism.

видео дня

Почему ученый связал судьбу человека с параллельными мирами

Физик объяснил это на простом примере с фотоном света и солнцезащитными очками. Когда он сталкивается с линзой, либо проходит через нее, либо отражается. Это происходит не потому, что человек наблюдает процесс, а из-за физических свойств системы.

По мнению Ведрала, именно такие микроскопические события формируют разные версии реальности. В одной из них человек получил конкретный фотон, а в другой нет. В результате возникают разные варианты одного и того же человека, существующие параллельно.

Физик из Оксфорда Физик объяснил свою теорию на простом примере
Физик из Оксфорда Физик объяснил свою теорию на простом примере / Фото: скриншот с видео Youtube

Ученый считает, что подобные "разветвления" происходят постоянно и создают бесконечное количество альтернативных версий каждого человека.

Теория Шрёдингера получила неожиданное объяснение

Ведрал сравнил эту идею с известным мысленным экспериментом Шрёдингера. Согласно интерпретации квантовой механики, объект может существовать сразу в нескольких состояниях до момента взаимодействия.

Теория Шрёдингера получила неожиданное объяснение
Теория Шрёдингера получила неожиданное объяснение / Фото: Britanica

Физик отметил, что практически все квантовые эксперименты являются более сложными версиями этого принципа. По его словам, каждая мельчайшая квантовая реакция создает новую ветвь реальности, где события развиваются иначе.

Это означает, что в других вариантах вселенной человек мог принять иные решения, добиться другого успеха или прожить совершенно другую жизнь.

Ранее Главред писал о том, что люди "начнут возвращаться во времени" через 3 года. Развитие технологий может привести к моменту, когда старение замедлится, а продолжительность жизни начнет расти быстрее.

Также сообщалось о том, что ученые доказали, что путешествия во времени возможны без парадоксов. Новая теория объясняет, как сохраняется логика событий и почему прошлое сложно изменить.

Вам может быть интересно:

О ресурсе: Futurism

Futurism — американский онлайн-журнал о науке, технологиях и будущем, основанный в 2017 году, пишет Википедия.

Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США.

Его основатели — Алекс Клокус (Alex Klokus) и Джордан Леджуэн (Jordan Lejuwaan).

В 2019 году Futurism был приобретён Singularity University, а в 2021 году — медийной компанией Recurrent Ventures.

Тематика публикаций — прорывные технологии, астрофизика, искусственный интеллект, наука, космос, футуристические идеи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ученые наука физика интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Состоялись ракетные пуски: Путин начал угрожать миру ядерным "Орешником" и не только

Состоялись ракетные пуски: Путин начал угрожать миру ядерным "Орешником" и не только

17:43Война
Евровидение 2006: онлайн трансляция первого полуфинала

Евровидение 2006: онлайн трансляция первого полуфинала

17:15Звёзды
США проведут расследование в отношении биолабораторий в Украине: что известно

США проведут расследование в отношении биолабораторий в Украине: что известно

16:28Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Какое украинское мужское имя имеет языческие корни: оно до сих пор популярно

Какое украинское мужское имя имеет языческие корни: оно до сих пор популярно

Грядет новый скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

Грядет новый скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

Последние новости

17:43

Состоялись пуски ракет: Путин начал угрожать миру ядерным "Орешником" и не только

17:37

Меган Маркл может вернуться в кино: в каком сериале она снимется

17:31

Украина и США близки к заключению исторического соглашения о дронах - CBS News

17:15

Евровидение 2006: онлайн трансляция первого полуфинала

17:15

Люди в ужасе: бывшая продавщица раскрыла правду о секонд-хендахВидео

80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов
16:54

"Пол города собралось, машины вставали": рыбак в Умани поймал настоящего гигантаВидео

16:49

В Украине цены на популярную ягоду упали почти на треть — сколько стоит

16:38

Воруют рост и добавляют килограммы: стилист назвала опасные вещи в гардеробеВидео

16:33

"Хочу снять шляпу": сын известного украинского актера пополнил ряды ВСУ

Реклама
16:28

США проведут расследование в отношении биолабораторий в Украине: что известно

16:11

Гораздо древнее Киева: какой город официально самый старый в Украине

16:00

Евро и доллар внезапно вырастет: новый курс валют на 13 мая

16:00

Каждую секунду появляются новые версии человека: теория поразила сеть

15:43

Уже не 22 мая: когда Летний Николай по новому стилю

15:37

Циклон несет похолодание с дождями на Львовщину: когда резко ухудшится погода

15:30

Меган и Гарри показали детей в Диснейленде: как они выглядят

15:29

"Испугалась": осунувшийся Меладзе честно показал, как выглядит сейчас

15:26

Ермак может оказаться под стражей: ВАКС изберет ему меру пресечения

15:21

Дорого выглядеть за копейки: дизайнер назвал "хитрые" приемы

15:10

У трех знаков зодиака начинается светлая полоса: кого ждет удача с 12 мая

Реклама
14:43

Полтавщину будет заливать грозовыми дождями: синоптики назвали дату

14:41

Заместитель мэра устроил стрельбу: в Кировоградской области жесткий скандал

14:40

Мог утащить под воду: мальчик "сразился" с огромным сомом весом 32 кг

14:29

"Рожать не хочу": Глущенко откровенно высказалась про нового мужчину

14:28

Гороскоп Таро на завтра 13 мая: Тельцам - новая информация, Раку - внимательность

14:20

Почему 13 мая нельзя убивать комаров: какой церковный праздник

14:18

Россия готова прекратить войну "в любой момент" при одном условии - Песков

13:56

В РФ после перемирия прогремели жесткие взрывы: что атаковали дроны

13:56

Нашли на полу в крови: в РФ скончался звезда "Ворониных"

13:46

Упокоилась с миром: на странице жены Цекало появилось новое заявление

13:44

Китайский гороскоп на завтра, 13 мая: Змеям - провокации, Козлам - амбиции

13:40

Неразгаданная тайна NASA: загадочный полет астронавта после смертиВидео

13:24

Корабль РФ с секретным грузом для КНДР затонул при загадочных обстоятельствах - CNN

13:24

РФ территории не нужны: эксперт спрогнозировал будущее разрушенных городов Украины

12:57

Где смотреть Евровидение 2026: трансляции первого полуфинала и главные фаворитыВидео

12:44

"Останется руина и раздрай": назван единственный шанс для восстановления Донбасса

12:39

Бронирование может быть отменено не для всех украинцев: нардеп сообщила детали

12:29

Люди массово прячут дома наличные и консервы: что происходит

12:13

Оккупированные города могут исчезнуть с карты: Жданов раскрыл жуткий план РФ

12:10

Украина предложила Путину продлить перемирие после 11 мая — Сибига

Реклама
11:46

Евровидение 2026: кому пророчат победу букмекеры и когда они ошибалисьВидео

11:37

Как долго ребенок может спать с родителями: психолог назвала критический возраст

11:19

Комнатные растения спасут от плесени: топ-4 для влажной ванной комнаты

11:06

Солнечные панели часто используют неправильно: в чем ошибка

10:57

Гороскоп на завтра, 13 мая: Тельцам — сюрприз, Водолеям — смешанные эмоции

10:50

Миллион за песню: Гайтана отказалась выступить на благотворительном вечереВидео

10:45

Когда в Украине отмечается День семьи в 2026 году: дата праздника и традиции

10:38

Украина на Евровидении: главные триумфы и болезненные пораженияВидео

10:30

Похолодание надвигается на Украину: где ударит +11 и будут лить дожди

10:23

Почему Украина всегда в финале Евровидения: Кондратюк назвал причину успеха

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять