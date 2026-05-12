Каждую секунду появляются новые версии человека: теория поразила сеть

Физик из Оксфорда объяснил, почему квантовая физика допускает существование других версий человека и как они могут быть связаны с реальностью.

https://glavred.info/nauka/kazhduyu-sekundu-poyavlyayutsya-novye-versii-cheloveka-teoriya-porazila-set-10764047.html Ссылка скопирована

Физик Влатко Ведрал считает, что микроскопические события формируют разные версии реальности / Коллаж Главред, фото: University of Kent, Unsplash

Вы узнаете:

Почему ученый считает, что у каждого человека есть другие версии

Как квантовая физика связала судьбу с параллельными мирами

Что означает теория о бесконечных версиях личности

Может ли жизнь человека зависеть не только от его решений, но и от бесконечного числа версий самого себя в других вселенных? Физик из Оксфорда Влатко Ведрал считает, что современная квантовая теория допускает именно такой сценарий. Его идея уже вызвала бурные обсуждения в научном сообществе.

По словам ученого, многие неправильно понимают "эффект наблюдателя". Часто люди думают, что человек буквально создает реальность, просто наблюдая за ней. Однако Ведрал объяснил, что в квантовой физике изменения происходят из-за любого взаимодействия, даже без участия человека или его сознания. Об этом пишет Futurism.

видео дня

Почему ученый связал судьбу человека с параллельными мирами

Физик объяснил это на простом примере с фотоном света и солнцезащитными очками. Когда он сталкивается с линзой, либо проходит через нее, либо отражается. Это происходит не потому, что человек наблюдает процесс, а из-за физических свойств системы.

По мнению Ведрала, именно такие микроскопические события формируют разные версии реальности. В одной из них человек получил конкретный фотон, а в другой нет. В результате возникают разные варианты одного и того же человека, существующие параллельно.

Физик из Оксфорда Физик объяснил свою теорию на простом примере / Фото: скриншот с видео Youtube

Ученый считает, что подобные "разветвления" происходят постоянно и создают бесконечное количество альтернативных версий каждого человека.

Теория Шрёдингера получила неожиданное объяснение

Ведрал сравнил эту идею с известным мысленным экспериментом Шрёдингера. Согласно интерпретации квантовой механики, объект может существовать сразу в нескольких состояниях до момента взаимодействия.

Теория Шрёдингера получила неожиданное объяснение / Фото: Britanica

Физик отметил, что практически все квантовые эксперименты являются более сложными версиями этого принципа. По его словам, каждая мельчайшая квантовая реакция создает новую ветвь реальности, где события развиваются иначе.

Это означает, что в других вариантах вселенной человек мог принять иные решения, добиться другого успеха или прожить совершенно другую жизнь.

Ранее Главред писал о том, что люди "начнут возвращаться во времени" через 3 года. Развитие технологий может привести к моменту, когда старение замедлится, а продолжительность жизни начнет расти быстрее.

Также сообщалось о том, что ученые доказали, что путешествия во времени возможны без парадоксов. Новая теория объясняет, как сохраняется логика событий и почему прошлое сложно изменить.

Вам может быть интересно:

О ресурсе: Futurism Futurism — американский онлайн-журнал о науке, технологиях и будущем, основанный в 2017 году, пишет Википедия. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Его основатели — Алекс Клокус (Alex Klokus) и Джордан Леджуэн (Jordan Lejuwaan). В 2019 году Futurism был приобретён Singularity University, а в 2021 году — медийной компанией Recurrent Ventures. Тематика публикаций — прорывные технологии, астрофизика, искусственный интеллект, наука, космос, футуристические идеи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред