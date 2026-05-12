Циклоны несут в Одесскую область дожди и грозы: когда погода ухудшится

Анна Ярославская
12 мая 2026, 10:11
Прогноз погоды в Одессе и области на середину мая обещает осадки.
Погода в Одесской области в течение рабочей недели 12-15 мая будет предопределяться котловинами циклонов. Детальный прогноз погоды на сегодня опубликовал Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Согласно прогнозу синоптиков, возможен дождь. 12-13 мая порывистый ветер, кое-где грозы.

Температура воздуха в центральных и южных районах будет колебаться ночью в пределах 7-12°, днем ​​15-20°. В северных районах – ночью 5-10°, днем ​​12-15°. Температура морской воды 11–13°.

Погода в Одессе и области 12-15 мая
Во вторник, 12 мая, в Одесской области будет облачно. Возможен дождь, гроза.

Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха днем составит ​​15–20°, в Одессе 15-17°. На дорогах области видимость хорошая.

Синоптики добавили, что в первой декаде мая на территории Одесской области наблюдалась контрастная по температурным показателям и преимущественно сухая погода, только 10 мая в результате перемещения атмосферного фронта прошли неравномерные дожди.

В самые холодные дни (1-3 мая) среднесуточные показатели были ниже нормы на 6-8º и находились в пределах 6-9º. Средняя за декаду температура воздуха составляла 11-13º, что на 1-3º ниже нормы.

Максимальная температура воздуха в самые теплые дни повышалась до 22-26º, в прибрежной зоне – до 20º тепла. Поверхность грунта нагревалась до 49-59º.

Осадки имели неравномерное распределение по территории области. Количество их находилось в пределах 2-16 мм (17-133% от декадной нормы)

"Холодная с заморозками погода в начале декады была неблагоприятной для вегетации всех сельскохозяйственных культур, для плодовых – опасной. В дальнейшем, с существенным повышением температурного фона и прекращением заморозков, условия для развития полевых культур улучшились. В результате преобладания сухой погоды в течение декады, происходило уменьшение влагозапасов в почве. Однако неравномерные дожди, прошедшие в конце декады (после определения запасов влаги в почве) улучшили увлажнение почвы, в районах выпадения наиболее интенсивных осадков", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на май 2026 в Одессе

Погода в Одессе в мае порадует теплом. Синоптики не прогнозируют ни резких колебаний температуры, ни большого количества осадков.

В середине месяца (с 11.05 по 20.05) погода не сильно изменится — небо так же будет преимущественно солнечным с минимальным количеством облаков. Осадки синоптики не прогнозируют.

Днем ​​воздух будет прогреваться до +18…+23°C, а в ночные часы — до +11…+16°C.

В третьей декаде мая (с 21.05 по 31.05) в Одессу придут осадки. В частности, 25-27 числа в городе время от времени будет идти небольшой дождь. 21 мая возможна гроза.

Температура воздуха останется почти такой же: днем ​​столбики термометров покажут +18…+22°C, а ночью — +12…+14°C.

Как писал Главред, погода в Украине в течение недели с 11 по 17 мая будет нестабильной и дождливой с относительно невысокими температурными показателями. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что местами пройдут сильные ливни в сопровождении грозы, града и шквалистого усиления ветра. Наиболее низкие температурные показатели будут отмечаться в западных областях. Именно здесь в отдельные дни возможны заморозки не только на поверхности почвы, но и в воздухе.

В Киеве во вторник, 12 мая, ночью без осадков; днем дождь, гроза. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 20-22°.

13 мая в столице прогнозируется дождь, днем гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 15-17°.

В Днепре и Днепропетровской области 12 мая прогнозируется преимущественно спокойная весенняя погода без существенных осадков. В течение суток ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями, а температурные показатели останутся комфортными для середины мая.

О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.

Чем занимается:

  • составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
  • публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
  • Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
  • ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.

Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

