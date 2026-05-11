Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Украина предложила совершенно новый формат перемирия с Россией — о чем идет речь

Юрий Берендий
11 мая 2026, 23:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Украина совместно с европейскими партнерами обсуждает возможность достижения перемирия с Россией, предусматривающего прекращение ударов по аэропортам.
Украина предложила совершенно новый формат перемирия с Россией — о чем идет речь
Украина предложила новый формат перемирия с Россией — Сибига раскрыл подробности / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Украина предлагает ЕС роль посредника в "аэропортовом перемирии"
  • Европейские усилия должны дополнять дипломатию Вашингтона

Европейский Союз может способствовать достижению договоренности между Украиной и Россией о взаимном прекращении ударов по аэропортам обеих стран. С такой инициативой к странам ЕС обратился глава украинского МИД Андрей Сибига, передает Politico.

"Нам, вероятно, нужна новая роль Европы в наших мирных усилиях. Возможно, мы попробуем добиться так называемого перемирия в отношении аэропортов", — сказал Сибига в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

видео дня

По словам Андрея Сибиги, предложенная инициатива предусматривает заключение между Киевом и Москвой ограниченного соглашения об отказе от ударов по аэропортам. Глава МИД Украины отметил, что у Владимира Путина может быть мотивация поддержать такую договоренность, поскольку ключевые российские транспортные хабы, в частности московский аэропорт "Шереметьево" и петербургский "Пулково", все больше оказываются под угрозой украинских дальнобойных ударов.

"Возможно, наши европейские союзники, создав платформу или, возможно, специальную группу, могли бы обсудить [перемирие в отношении аэропортов, — ред.]", — сказал он

Сибига также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский уже обсуждал эту идею с отдельными европейскими лидерами. В то же время Киев не стремится к тому, чтобы Европа заменила США в переговорном процессе. По его словам, европейские инициативы должны дополнять дипломатические усилия Вашингтона, а не создавать параллельные направления.

"Это должно быть дополняющее направление — не вместо, не альтернативное", — сказал Сибига

Министр подчеркнул, что Европа должна выступать единым фронтом.

Как сообщил один из чиновников ЕС, знакомый с ходом дискуссий, Сибига поднимал тему возможного "аэропортового перемирия" во время закрытой встречи министров иностранных дел стран Евросоюза.

В то же время собеседник издания отметил, что европейские министры сначала должны определить собственные цели в отношении возможных контактов с Москвой.

По его словам, ЕС не может действовать без четкого понимания дальнейших шагов. Также к обсуждению присоединяется Канада.

Как Россия использовала перемирие на фронте — ISW

Как писал Главред, даже во время объявленного Россией "перемирия" в период с 9 по 11 мая бои на отдельных направлениях фронта не прекращались, хотя общая интенсивность боевых действий несколько снизилась. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что режим прекращения огня фактически не сопровождался четкими механизмами контроля и реализации. Единственным публично озвученным условием был отказ Украины от ударов по Москве во время парада 9 мая, и Киев этого условия придержался.

"Распространенность взаимных обвинений и продолжение локализованной активности с первых часов после объявления прекращения огня подчеркивает тот факт, что прекращение огня без четких механизмов обеспечения выполнения вряд ли будет соблюдено", — говорится в отчете.

В ISW также предполагают, что российская армия могла использовать паузу для проведения ротаций, переброски резервов и налаживания логистики с целью подготовки к новым наступательным действиям. В то же время украинские силы продолжают сдерживать атаки РФ и не позволяют Кремлю получить результаты, которые Москва могла бы представить как значительные победы к 9 мая.

Война России против Украины — что известно о ходе мирных переговоров

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Европейском Союзе озвучили факторы, свидетельствующие об ослаблении позиций российского лидера Владимира Путина. Об этом после встречи министров иностранных дел стран ЕС заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

В то же время глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время визита в Литву отметил, что возможные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным не станут неожиданным событием. По его словам, если сигналы России о диалоге являются подлинными, Украина также готова к такому формату общения.

Кроме того, в Кремле хотели бы видеть бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве представителя Европейского Союза на потенциальных переговорах о завершении войны против Украины. Москва продвигает его кандидатуру как приемлемого собеседника для обсуждения будущей системы безопасности в Европе, однако в Германии и самом ЕС такая идея вызвала резкую критику.

Другие новости:

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине мирное урегулирование Politico мирные переговоры Андрей Сибига
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина предложила совершенно новый формат перемирия с Россией — о чем идет речь

Украина предложила совершенно новый формат перемирия с Россией — о чем идет речь

23:41Война
Вступление Украины в ЕС: нардеп раскрыл ключевой этап для ускорения процесса

Вступление Украины в ЕС: нардеп раскрыл ключевой этап для ускорения процесса

22:51Украина
"Россия готовит новые атаки": Зеленский предупредил о планах Кремля в войне

"Россия готовит новые атаки": Зеленский предупредил о планах Кремля в войне

22:07Война
Реклама

Популярное

Ещё
Что нужно сделать в праздник 12 мая: важные приметы

Что нужно сделать в праздник 12 мая: важные приметы

Микроволновка уходит в прошлое: 5 альтернатив, которые изменят правила на кухне

Микроволновка уходит в прошлое: 5 альтернатив, которые изменят правила на кухне

Переломный этап в жизни трех знаков зодиака: что для них приготовила судьба

Переломный этап в жизни трех знаков зодиака: что для них приготовила судьба

Ни в коем случае не "будь здоров" — как правильно ответить на чихание на украинском

Ни в коем случае не "будь здоров" — как правильно ответить на чихание на украинском

РФ готовит массированный удар после "перемирия": каким городам грозит атака

РФ готовит массированный удар после "перемирия": каким городам грозит атака

Последние новости

23:56

Грядет новый скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

23:41

Украина предложила совершенно новый формат перемирия с Россией — о чем идет речь

23:35

Почти все допускают ошибку при сушке белья после стирки: что сильно портит вещиВидео

22:51

Вступление Украины в ЕС: нардеп раскрыл ключевой этап для ускорения процесса

22:46

Мужчина случайно нашел в лесу золотой клад VI века: что там былоВидео

Вадим Галайчук: Цель Украины — получить полное членство в ЕС к 2030 годуВадим Галайчук: Цель Украины — получить полное членство в ЕС к 2030 году
22:45

РФ готовит массированный удар: Жданов назвал, чем и когда может бить враг

22:07

"Россия готовит новые атаки": Зеленский предупредил о планах Кремля в войне

21:47

Позиции Путина ослабли: громкое заявление ЕС о вероятности завершения войны

21:46

Зачем делать фото в ванной перед выходом: хитрость, о которой знают единицы

Реклама
21:29

Экс-глава Офиса президента Ермак получил подозрение от НАБУ и САП — что известно

21:20

Признаки высокого интеллекта: как выбор хобби свидетельствует об уровне IQ

20:54

Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

20:48

Мухи исчезнут надолго: натуральное средство отпугнет насекомых с первого разаВидео

20:33

Тепло возвращается на Днепропетровщину: насколько вырастет столбик термометра

20:07

Больше, чем просто характер: у каких знаков зодиака самая сильная интуиция

20:05

Золотое правило полива огурцов: урожай будет обильным и не будет горчитьВидео

19:46

Буданов оценил подготовку переговоров Зеленского с Путиным и назвал условие

19:12

"Давно готовились": названы сроки нового массированного удара России по Украине

19:10

"Путину достаточно одного решения": Невзлин о фальшивом перемирии Кремлямнение

19:06

Штормовой ветер и сильные грозы: настоящая непогода надвигается на Тернопольщину

Реклама
18:55

В Германии снимают сериал о ранних годах The Beatles - кто сыграет "битлов"

18:43

Почему парад в Москве прошел без военной техники: Коваленко раскрыл причинуВидео

18:33

Грозы, град и шквалы надвигаются на Львовщину: когда ожидается опасная погода

18:31

Уменьшилось ли давление РФ: в ВСУ рассказали о реальном положении дел на фронте

18:19

"Обретаем независимость": Украина имеет свои ракеты, похожие на Taurus – Федоров

18:13

Какое украинское мужское имя имеет языческие корни: оно до сих пор популярно

18:12

Погода готовит сюрприз для Черкасской области: когда ударят ливни и грозы

17:59

Уксус против мышей: как использовать кухонное средство для защиты дома и сада

17:37

Посадка томатов в открытый грунт: что добавить в лунку для закаливания корнейВидео

17:22

Известный украинский телеведущий выехал в РФ и получил гражданство - журналист

17:20

Без штрафов и ограничений: какую рыбу можно ловить в маеВидео

17:19

Не Трамп: Путин продвигает нового переговорщика для завершения войны, в чем угроза

17:08

Муравьи и тля боятся его как огня: какое растение следует посадить для защиты сада

17:08

Воет или роет ямы: о каких бедах предупреждает поведение собаки

17:06

Таро прогноз на июнь 2026: один знак зодиака ждут большие деньгиВидео

16:32

На Украину обрушится грозовой шторм: какие регионы предупредили об опасности

16:27

Гривня резко полетела вниз: новый курс валют на 12 мая

16:07

Почему нужно регулярно сыпать соду в раковину: забытый, но эффективный лайфхакВидео

15:55

Будет богатый урожай: как подготовить почву к посеву и чем удобрятьВидео

15:49

Дожди и грозы надвигаются на Житомирскую область: когда погода резко ухудшится

Реклама
15:46

В Киеве все меньше рассчитывают на США в вопросе прекращения войны - NYT

15:40

РФ готовит массированный удар после "перемирия": каким городам грозит атака

14:58

Редкий духовный дар: в какие дни рождаются люди с "сверхчувствительностью"

14:55

Ни в коем случае не "будь здоров" — как правильно ответить на чихание на украинскомВидео

14:46

В Украину идут дожди с похолоданием – какая погода будет в ближайшие дни

14:27

Евровидение 2026: LELÉKA появилась на бирюзовой дорожкеВидео

14:01

Гороскоп Таро на завтра 12 мая: Близнецам - тишина, Стрельцу - праздновать

13:54

Кто из водителей проедет первым: каверзный тест по ПДД сбивает с толку многихВидео

13:46

Муж Лорак красиво опустил певицу на Мальдивах: видео попало в сетьВидео

13:43

Спелое или испорченное: как за 10 секунд проверить зрелость авокадо

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять