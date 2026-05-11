Украина предложила совершенно новый формат перемирия с Россией — о чем идет речь

Украина совместно с европейскими партнерами обсуждает возможность достижения перемирия с Россией, предусматривающего прекращение ударов по аэропортам.

Украина предложила новый формат перемирия с Россией — Сибига раскрыл подробности

Украина предлагает ЕС роль посредника в "аэропортовом перемирии"

Европейские усилия должны дополнять дипломатию Вашингтона

Европейский Союз может способствовать достижению договоренности между Украиной и Россией о взаимном прекращении ударов по аэропортам обеих стран. С такой инициативой к странам ЕС обратился глава украинского МИД Андрей Сибига, передает Politico.

"Нам, вероятно, нужна новая роль Европы в наших мирных усилиях. Возможно, мы попробуем добиться так называемого перемирия в отношении аэропортов", — сказал Сибига в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. видео дня

По словам Андрея Сибиги, предложенная инициатива предусматривает заключение между Киевом и Москвой ограниченного соглашения об отказе от ударов по аэропортам. Глава МИД Украины отметил, что у Владимира Путина может быть мотивация поддержать такую договоренность, поскольку ключевые российские транспортные хабы, в частности московский аэропорт "Шереметьево" и петербургский "Пулково", все больше оказываются под угрозой украинских дальнобойных ударов.

"Возможно, наши европейские союзники, создав платформу или, возможно, специальную группу, могли бы обсудить [перемирие в отношении аэропортов, — ред.]", — сказал он

Сибига также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский уже обсуждал эту идею с отдельными европейскими лидерами. В то же время Киев не стремится к тому, чтобы Европа заменила США в переговорном процессе. По его словам, европейские инициативы должны дополнять дипломатические усилия Вашингтона, а не создавать параллельные направления.

"Это должно быть дополняющее направление — не вместо, не альтернативное", — сказал Сибига

Министр подчеркнул, что Европа должна выступать единым фронтом.

Как сообщил один из чиновников ЕС, знакомый с ходом дискуссий, Сибига поднимал тему возможного "аэропортового перемирия" во время закрытой встречи министров иностранных дел стран Евросоюза.

В то же время собеседник издания отметил, что европейские министры сначала должны определить собственные цели в отношении возможных контактов с Москвой.

По его словам, ЕС не может действовать без четкого понимания дальнейших шагов. Также к обсуждению присоединяется Канада.

Как Россия использовала перемирие на фронте — ISW

Как писал Главред, даже во время объявленного Россией "перемирия" в период с 9 по 11 мая бои на отдельных направлениях фронта не прекращались, хотя общая интенсивность боевых действий несколько снизилась. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что режим прекращения огня фактически не сопровождался четкими механизмами контроля и реализации. Единственным публично озвученным условием был отказ Украины от ударов по Москве во время парада 9 мая, и Киев этого условия придержался.

"Распространенность взаимных обвинений и продолжение локализованной активности с первых часов после объявления прекращения огня подчеркивает тот факт, что прекращение огня без четких механизмов обеспечения выполнения вряд ли будет соблюдено", — говорится в отчете.

В ISW также предполагают, что российская армия могла использовать паузу для проведения ротаций, переброски резервов и налаживания логистики с целью подготовки к новым наступательным действиям. В то же время украинские силы продолжают сдерживать атаки РФ и не позволяют Кремлю получить результаты, которые Москва могла бы представить как значительные победы к 9 мая.

Война России против Украины — что известно о ходе мирных переговоров

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Европейском Союзе озвучили факторы, свидетельствующие об ослаблении позиций российского лидера Владимира Путина. Об этом после встречи министров иностранных дел стран ЕС заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

В то же время глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время визита в Литву отметил, что возможные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным не станут неожиданным событием. По его словам, если сигналы России о диалоге являются подлинными, Украина также готова к такому формату общения.

Кроме того, в Кремле хотели бы видеть бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве представителя Европейского Союза на потенциальных переговорах о завершении войны против Украины. Москва продвигает его кандидатуру как приемлемого собеседника для обсуждения будущей системы безопасности в Европе, однако в Германии и самом ЕС такая идея вызвала резкую критику.

Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

