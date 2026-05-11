'Россия готовит новые атаки': Зеленский предупредил о планах Кремля в войне

Зеленский заявил, что, несмотря на объявленный режим тишины, боевые действия на фронте продолжаются, а Украина готовится к новым атакам со стороны России.

https://glavred.info/war/rossiya-gotovit-novye-ataki-zelenskiy-predupredil-o-planah-kremlya-v-voyne-10763858.html Ссылка скопирована

Зеленский предупредил о намерениях России / Коллаж: Главред, фото: 53-я отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Россия не намерена заканчивать войну и готовит новые атаки

Сегодня тишины на фронте не было

Страна-агрессор Россия не заинтересована в прекращении боевых действий и готовится к новым атакам. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время видеообращения, которое транслировал Офис президента Украины.

По его словам, полной тишины на фронте сегодня не было, поскольку боевые действия продолжались. Он добавил, что все факты нарушений режима тишины были зафиксированы.

видео дня

"Мы видим и то, что Россия не намерена завершать эту войну, мы готовимся к новым атакам, к сожалению. Но мир должен быть. Мы работаем именно над этим. Защита Украины, независимость Украины, безопасность для наших людей – это самое важное", – подчеркнул он.

Также президент сообщил о проведении Ставки Верховного Главнокомандующего, где основное внимание уделили проблеме российских авиабомб и защите Украины от них. Речь шла о комплексном подходе, который включает противодействие российской авиации, развитие дальнобойных возможностей Украины и другие способы обороны. Отдельно обсуждалась работа над созданием украинских аналогов такого вооружения.

"Сейчас мы собрали все имеющиеся технологические решения, имеющиеся запросы, и на следующее заседание Ставки поставлена задача – определить то, что можно и стоит масштабировать ради защиты от российских авиабомб, и чтобы мы в Украине смогли действительно зеркально ответить России и на эту угрозу. Украинское технологическое развитие не остановится, и соответствующие возможности у нашего государства есть", — подытожил он.

Когда может произойти удар по Украине – мнение эксперта

Как писал Главред, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в течение последней недели враг накапливал ракеты и беспилотники.

Эксперт считает, что сразу после завершения условного режима тишины следует ожидать новой волны комбинированных массированных атак по украинской территории, независимо от того, что будет происходить в Москве 9 мая или других обстоятельств.

Коваленко подчеркнул, что подготовка к возможным ударам продолжается уже давно. В течение последних двух недель российские войска снизили интенсивность атак и накапливали боекомплект, хотя ранее наносили удары примерно раз в неделю.

"Мы должны быть к этому готовы. Но это не означает, что мы не готовимся дать отпор: то, чего не произошло 9 мая, произойдет позже", — резюмировал он.

Откуда и какими типами ракет Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Война России против Украины — что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Покровском направлении российские войска не снижают активность атак, однако меняют тактику боевых действий, все чаще используя беспилотники и разведывательные средства. Об этом сообщил офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк.

По словам пресс-секретаря 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Ольги Косенко, оккупанты готовятся усилить штурмовые действия на Краматорском направлении. Она отметила, что российское командование поставило задачу выйти на окраины Краматорска до конца мая.

В то же время аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете заявили, что армия РФ за последний год не смогла достичь ни одного существенного оперативного прорыва на фронте. Зато украинские Силы обороны, по оценке экспертов, укрепили свои позиции зимой и весной.

Другие новости:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред