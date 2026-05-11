Штормовой ветер и сильные грозы: настоящая непогода надвигается на Тернопольщину

В Тернопольской области объявлен I уровень опасности.

Прогноз погоды в Тернопольской области

Погода в Тернопольской области в ближайшие дни будет прохладной. Ожидаются дожди, грозы и сильные порывы ветра. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Погода в Тернополе 12 мая

Во вторник в Тернопольской области будет облачно. Ночью прогнозируются небольшие кратковременные дожди, а днем возможны грозы.

Ветер ночью южный, 5 – 10 м/с, днем – северо-западный, 7 – 12 м/с, местами порывы могут достигать 15 – 20 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов, днем +17…+22 градуса. В городе Тернополь ночью ожидается +10…+12 градусов, а днем температура поднимется до +20…+22 градусов.

Синоптики также предупредили об опасных метеорологических явлениях. Так, из-за гроз и сильных порывов ветра по всей области объявлен I уровень опасности – желтый.

Погода в Тернополе 13 мая

В среду прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем возможны небольшие кратковременные дожди.

Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, днем порывы могут достигать 15 – 20 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах от +4 до +9 градусов, а днем +11…+16 градусов.

Когда в Украине похолодает

Синоптик Наталья Диденко заявила, что во вторник, 12 мая, в Украине будет тепло — до +24 градусов, но наслаждаться теплом придется под дождями.

По ее словам, уже 13 мая в большинстве областей Украины, кроме восточных, ощутимо похолодает.

Как сообщал Главред, 12 мая погода на Львовщине будет определяться прохождением атмосферных фронтов, что принесет с собой опасные метеорологические явления. Ожидается значительное усиление ветра и грозы.

Руководитель Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань говорил, что до конца недели в атмосфере будет доминировать циклоническая активность, поэтому погода останется нестабильной.

Кроме того, в Закарпатье, в Карпатах и на Правобережье объявили штормовое предупреждение - I уровень опасности. Там будут сильные дожди с грозами, а также мощные порывы ветра - 15-20 м/с.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

