Буданов оценил подготовку переговоров Зеленского с Путиным и назвал условие

Украина неоднократно подчеркивала, что выступает за завершение войны и за мир, сказал глава ОП.

Кирилл Буданов прокомментировал подготовку переговоров между Украиной и РФ

Главное из заявлений Буданова:

Переговоры между Зеленским и Путиным не состоятся внезапно

Украина выступает за завершение войны и за мир

Переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным не состоятся внезапно, "как гром среди ясного неба".

Однако если намеки России на диалог являются искренними, Украина "также была бы готова", заявил во время визита в Литву глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, передает LRT.

"Если говорить серьезно, то если Российская Федерация действительно готова к серьезному разговору, Украина также была бы готова. Украина неоднократно подчеркивала и доказывала своими действиями – мы выступаем за завершение войны, за мир. Это официальная позиция Украины, которую поддерживает президент Украины. Мы выступаем за прекращение боевых действий. Хочу еще раз повторить: заключение мира – это не слабость, а доказательство здравого смысла", – заявил Буданов.

Он подчеркнул, что ситуация на фронте остается "стабильной", как и российский режим.

"Но в этом мире нет ничего вечного", – добавил он.

Что предшествовало

В воскресенье после визита в Москву премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если Владимир Зеленский хочет встретиться для переговоров с Владимиром Путиным, ему следует позвонить. По словам Фицо, таким был ответ Путина на переданное словацким премьером желание Зеленского встретиться с российским лидером в любом формате.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности такого разговора, Буданов пошутил, что межгосударственные телефонные линии между воюющими странами отключены, а "такие звонки по мобильному телефону не осуществляются".

Оценка эксперта по поводу мирных переговоров

Как ранее сообщал Главред со ссылкой на руководителя Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, если в ближайшее время Киев и Москва не начнут полноценный мирный диалог, Украине придется ожидать нового благоприятного момента для переговоров. По его оценке, такая возможность может возникнуть лишь после завершения весенне-летнего наступления российских войск.

Эксперт отметил, что следующим шансом может стать осень, когда Дональд Трамп, вероятно, активизирует участие в вопросе на фоне подготовки к выборам в Конгресс США. Если же этого не случится, страну может ожидать тяжелый зимний период, а переговорный процесс, скорее всего, перенесется уже на весну следующего года.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время своего визита в Москву 9 мая передал кремлевскому диктатору Владимиру Путину информацию от Владимира Зеленского о готовности украинского президента к переговорам.

Напомним, ранее помощник диктатора РФ Юрий Ушаков фактически проговорился о настоящих намерениях страны-агрессора России относительно войны против Украины и мирных переговоров. На это обратил внимание спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Ранее Зеленский сообщил, что представители американского президента планируют приехать в Киев, график визитов на весенне-летний период уже согласован.

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

