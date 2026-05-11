Золотое правило полива огурцов: урожай будет обильным и не будет горчить

Распространенные ошибки при поливе огурцов могут привести к гибели урожая.

Правила полива огурцов

Вы узнаете:

Почему огурцы перестают расти и горьчат

Какой водой нельзя поливать грядки

Когда и как часто поливать огурцы

Каждый хозяин хочет, чтобы выращенные на огороде огурцы были вкусными и приносили большой урожай, но иногда они перестают расти или вообще не завязывают плоды. Причиной этого может стать неправильный полив.

Главред решил разобраться, как правильно поливать огурцы, чтобы получить хороший урожай.

Какой водой не стоит поливать огурцы

Огурцы — теплолюбивые растения, которые лучше всего растут, когда их почва и вода в ней близки к температуре окружающей среды (примерно 18–24 °C), пишет deccoria.pl.

Поэтому самая большая ошибка при поливе — это использование холодной воды прямо из-под крана, особенно в жаркие дни. Такая практика вызывает сильный стресс у растений, что влияет на качество урожая.

В частности, резкий перепад температур может повредить корни, в результате чего растение хуже поглощает воду и питательные вещества из почвы.

Почему огурцы становятся горькими

Когда огурцы испытывают сильный стресс, в частности из-за холодной воды, они начинают активировать многочисленные защитные механизмы. Один из них — повышенная выработка кукурбитацина, отвечающего за горький вкус плодов.

Огурцы обычно накапливают эти соединения в листьях, стеблях и корнях, но при сильном стрессе некоторые из них также попадают в плоды.

Лучшее время для полива огурцов

Лучшее время для полива огурцов — раннее утро, примерно между 6 и 9 часами. В это время почва еще прохладная после ночи, что снижает риск теплового шока.

Также полив можно осуществлять вечером, примерно между 18 и 20 часами. В это время температура уже падает, а испарение уменьшается.

Что любят и не любят огурцы

Как часто следует поливать огурцы

Огурцы следует поливать каждые 2-3 дня, но точную частоту нужно корректировать в зависимости от погоды и типа почвы.

В периоды активного роста и плодоношения, в теплую погоду с температурой 20-27°C, на легких песчаных почвах огурцы можно поливать каждые 1-2 дня. Однако в жаркую погоду с температурой выше 28-30°C огурцы могут нуждаться даже в ежедневном поливе.

Об источнике: Deccoria Deccoria.pl — крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках. Ресурс ориентирован на широкую аудиторию — от новичков до опытных пользователей, и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.

