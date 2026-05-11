Посадка томатов в открытый грунт: что добавить в лунку для закаливания корней

Руслан Иваненко
11 мая 2026, 17:37
Эксперт объяснил, как правильно подготовить рассаду томатов к высадке в грунт, чтобы получить крепкие и здоровые растения
Как правильно закалить рассаду перед высадкой, чтобы избежать стресса и ожогов листьев / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Когда высаживать томаты в грунт
  • Как правильно использовать золу
  • Какие ошибки снижают урожай

С наступлением активного садово-огородного сезона вопрос правильной высадки рассады томатов снова становится одним из ключевых для украинских хозяев, стремящихся получить стабильный и высокий урожай.

Главред решил разобраться, как правильно подготовить рассаду томатов к высадке и какие простые агротехнические приемы помогают получить крепкие растения и стабильно высокий урожай.

Опытный огородник на YouTube-канале "Користе TV" объяснил, что успешный старт томатов зависит не только от качества рассады, но и от соблюдения базовых условий выращивания. Среди них — температурный режим, правильная глубина посадки и грамотное использование удобрений.

По его словам, одним из главных условий приживаемости растений является стабильная ночная температура. Для тепличных условий критическим показателем является не ниже +6°C, тогда как в открытом грунте рекомендуется дождаться стабильных +10°C в ночное время. Такой подход снижает риски стресса у рассады и улучшает ее адаптацию к новой среде.

Важным этапом подготовки является закаливание растений. Специалист советует за несколько дней до высадки постепенно выносить рассаду на открытый воздух, избегая прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить ожоги и укрепить иммунитет растений.

Во время посадки особое внимание следует уделять глубине заделки. Рассаду рекомендуют высаживать так, чтобы стебель до первого настоящего листа находился в почве. Это способствует формированию мощной корневой системы и повышает устойчивость растений в дальнейшем развитии.

Как высаживать томаты / Инфографика: Главред

Отдельную роль в стартовом питании играет древесная зола. Она считается одним из самых эффективных натуральных удобрений для томатов, поскольку содержит значительное количество кальция, калия, фосфора, а также микроэлементы в доступной форме. Калий в составе золы не содержит хлора, что является важным преимуществом для этой культуры.

Внесение золы в посадочную ямку помогает нормализовать кислотность почвы и улучшить усвоение питательных веществ. В частности, это может предотвратить появление фиолетового оттенка на листьях, который часто связывают с нарушением усвоения фосфора из-за повышенной кислотности почвы.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

В то же время эксперт предупредил, что золу не следует смешивать с азотными удобрениями, поскольку это может привести к потере азота. Также ее не рекомендуют применять для культур, требующих кислой среды.

Об источнике: YouTube-канал "Корисное TV"

YouTube-канал "Корисное TV" — это канал, на котором можно найти множество лайфхаков, самоделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты по уходу за садом и огородом. На данный канал подписалось более 2,92 миллиона пользователей.

