Не Трамп: Путин продвигает нового переговорщика для завершения войны, в чем угроза

Путин продвигает своего лоббиста на роль представителя Европы для обсуждения безопасности в ЕС и условий завершения войны России против Украины.

Путин продвигает нового переговорщика для завершения войны — что известно о Герхарде Шрёдере

Кремль хотел бы видеть бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера представителем Европейского Союза на потенциальных переговорах о завершении войны против Украины. Москва продвигает именно Шрёдера как "приемлемого" собеседника для обсуждения будущей архитектуры безопасности в Европе, хотя в самом ЕС и Германии эта идея вызвала резкое неприятие.

Главред собрал главное, что стоит знать о возможности привлечения Шрёдера к мирным переговорам и его плохой "репутации" среди стран Запада.

Какую новую роль предлагает Путин для Шредера

9 мая во время общения с журналистами российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что, по его мнению, лучшим кандидатом на роль переговорщика с Кремлем со стороны Европы является бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

"Для меня лично лучшим вариантом является бывший канцлер Федеративной Республики Германия господин Шрёдер", — сказал он.

Путин заявил, что Европа должна определить представителя для переговоров, который не будет допускать, по его словам, оскорбительных высказываний в адрес страны-агрессора России. Он также подчеркнул, что РФ якобы остается открытой для переговорного процесса.

Российский диктатор утверждает, что Москва строила отношения с европейскими странами на основе взаимного уважения и всегда вела диалог именно в таком формате. По его словам, этого оказалось недостаточно. Путин также выразил надежду, что в будущем отношения со многими странами, которые сейчас дистанцируются от России, будут восстановлены.

"[Страны Европы, — ред.] "играют на повышение", но, судя по тому, что сейчас было сказано, все-таки уже ищут контакта с нами. Понимают, что эта "игра на повышение" может дорого обойтись", — угрожает он.

Как реагируют в Германии на предложение Путина

Некоторые представители Социал-демократической партии Германии положительно отреагировали на озвученную Владимиром Путиным идею о назначении бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера переговорщиком от ЕС в переговорах по российско-украинской войне. Об этом сообщает Spiegel.

Представитель СДПГ в Бундестаге по вопросам внешней политики Адис Ахметович заявил, что предложение по Шрёдеру "заслуживает серьезного рассмотрения".

"Нельзя допустить, чтобы только США и Россия сами определяли будущее Украины и европейской безопасности. Нашей целью должно быть оказаться за столом переговоров. И если одно из условий для этого – привлечение экс-канцлера Шрёдера, то это стоит тщательно рассмотреть, в тесных консультациях с нашими европейскими партнерами, и не спешить категорически отвергать это", – отметил Ахметович.

Еще один представитель СДПГ, занимающийся вопросами внешней политики, Ральф Штенгер заявил, что предложение Путина о назначении Герхарда Шрёдера переговорщиком стоит рассмотреть.

По его мнению, любые инициативы, способные способствовать завершению войны, заслуживают внимания, даже если речь идет о такой кандидатуре, как Шрёдер. В то же время он подчеркнул, что никакие договоренности не могут приниматься без согласия Украины. Также Штенгер отметил, что если Европа не хочет оставлять вопрос о будущем Украины исключительно Путину и Трампу, необходимо использовать каждую возможность для участия в переговорном процессе.

Бывший лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених выразил более сдержанную позицию. Он заметил, что странно было бы, если бы кандидатуру переговорщика предлагала одна из сторон войны. В то же время политик подчеркнул важность привлечения Евросоюза к переговорам и положительно оценил рост количества голосов в поддержку такой идеи.

В свою очередь, бывший председатель комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот критически отнесся к этой инициативе.

"Это не похоже на серьезное дипломатическое предложение, а скорее является попыткой притвориться готовым к переговорам – и посеять новый раскол в Европе", – отметил он, добавив, что посредником в мирном процессе не может быть человек, имеющий близкие отношения с Путиным.

Кроме того, Рот подчеркнул, что кандидатура переговорщика должна быть приемлемой и для Украины, ведь ни Москва, ни европейские политики не могут принимать такие решения вместо Киева. Также он добавил, что настоящий путь к миру должен начинаться с прекращения огня.

Поддержит ли правительство Германии кандидатуру Шрёдера в качестве переговорщика

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, по мнению немецких властей, не обладает необходимыми качествами для выполнения роли нейтрального посредника в потенциальных мирных переговорах между Украиной и Россией. Об этом перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе заявил государственный министр по делам Европы при МИД Германии Гюнтер Крихбаум, передает Укринформ.

Он подчеркнул, что любой посредник должен быть приемлем для обеих сторон конфликта, и в ситуации со Шрёдером существуют очевидные сомнения по этому поводу. Крихбаум также отметил, что бывший канцлер ранее не продемонстрировал достаточной нейтральности и качеств, которые позволили бы ему выступать независимым посредником в переговорном процессе.

"Он, безусловно, позволил себе очень сильно связаться с Путиным. Тесные дружеские отношения могут быть легитимными где угодно в мире, но они не способствуют тому, чтобы человека воспринимали как беспристрастного партнера для посредничества", — добавил немецкий чиновник.

По словам немецкого чиновника, такой же позиции придерживается и федеральное правительство Германии. Он подчеркнул, что главным условием для любого переговорщика остается доверие и приемлемость его кандидатуры для обеих сторон.

Какова цель предложения Путина относительно роли Шрёдера в мирном процессе

В воскресенье Германия отклонила предложение президента РФ Владимира Путина о возможном назначении бывшего канцлера Герхарда Шрёдера координатором переговоров между Европейским Союзом и Россией для достижения мирного соглашения по Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного немецкого чиновника, знакомого с этим вопросом.

По словам собеседника агентства, эта инициатива не вызывает доверия, поскольку Россия не отказалась от своих прежних требований. Он также отметил, что настоящим тестом для Москвы могла бы стать готовность продлить объявленное трехдневное перемирие.

"Путин сделал ряд фальшивых предложений, направленных на раскол западного альянса", — указал источник издания.

Какое условие выдвинули в Германии относительно участия Шрёдера в переговорах

В то же время позже появилась информация, что Германия все же начала рассматривать вариант участия Шрёдера в мирных переговорах по войне РФ против Украины. Как сообщает The Telegraph, в Берлине допускают возможность его привлечения к переговорному процессу при условии сотрудничества с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Сначала немецкие власти отреагировали на эту идею негативно. Источник в правительстве Германии назвал предложение Кремля одной из ряда фиктивных инициатив. Также в Берлине дали понять, что готовы говорить о прямых переговорах только в том случае, если Москва продемонстрирует готовность пересмотреть свои жесткие условия по завершению войны.

Однако впоследствии появились сообщения о внутренних дискуссиях в правительстве Германии относительно возможного назначения Шрёдера одним из двух переговорщиков вместе со Штайнмайером. При этом именно Штайнмайера, который ранее возглавлял МИД Германии и участвовал в переговорах после аннексии Крыма в 2014 году, рассматривают как более приемлемую и сбалансированную фигуру в таком формате переговоров.

Реакция ЕС

В то же время в Европейском Союзе также негативно отнеслись к идее привлечения Шрёдера к переговорному процессу. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 11 мая, что бывший канцлер Германии, которого связывают с лоббированием интересов российских государственных компаний, не может быть представителем ЕС на переговорах по завершению российско-украинской войны.

Каллас также подчеркнула, что пророссийская позиция Шрёдера делает его неудачной кандидатурой для роли переговорщика со стороны Евросоюза.

"Я думаю, что Герхард Шрёдер был лоббистом, высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний. Поэтому понятно, почему Путин хочет, чтобы это был именно этот человек – чтобы, по сути, он сидел по обе стороны стола", – заявила Каллас, передает УНИАН.

Кая Каллас также заявила, что все увидели истинную цель предложенного Путиным прекращения огня, которое, по ее словам, было циничным шагом для безопасного проведения парада, в то время как российские атаки по гражданским объектам в Украине продолжались. Она подчеркнула, что Европейский Союз не может позволить России определять, кто будет представлять ЕС в переговорном процессе.

Кроме того, Каллас прокомментировала вопрос о возможных переговорах с Россией относительно будущей архитектуры европейской безопасности.

"Прежде чем мы будем говорить с Россией, мы должны обсудить это между собой — о чем мы хотим с ней говорить", — рассказала она.

Она сообщила, что во время неформальной встречи министров иностранных дел планируется обсуждение ее предложений, в частности касающихся безопасности Европы в условиях постоянной агрессии России против соседних государств. Основное внимание будет уделено тому, как предотвратить подобные угрозы в будущем.

По словам Каллас, именно Россия должна демонстрировать готовность к уступкам. Также она отметила, что ожидает дальнейшего продвижения санкций против лиц, причастных к депортации украинских детей.

Реакция Украины

Украина не поддерживает возможное назначение бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера переговорщиком с Россией от Европейского Союза. Об этом в Брюсселе заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Суспільне.

"Однозначно не поддерживаем такую кандидатуру. В Европе есть много достойных лидеров", – отметил глава украинского МИД.

Чем известен Герхард Шрёдер

Лидер левоцентристской Социал-демократической партии Германии Герхард Шрёдер был канцлером страны в 1998–2005 годах. Как отмечает DW, во время пребывания на посту его курс на развитие отношений с Россией в целом не слишком отличался от позиций других немецких политиков того времени.

Впрочем, по данным журналистов, Шрёдер отличался особой поддержкой России даже на фоне агрессивной политики Владимира Путина в отношении Украины. Именно это впоследствии отдалило 82-летнего политика от политического истеблишмента Германии и вызвало критику даже в его собственной партии, которая пыталась исключить его из своих рядов.

Шрёдер поддерживал дружеские отношения с Путиным еще со времен своего канцлерства, которое началось в 1998 году. В частности, в 2014 году он посетил день рождения российского президента в Москве.

После завершения политической карьеры Шрёдера неоднократно критиковали за его тесное сотрудничество с российскими государственными энергетическими компаниями. Незадолго до окончания каденции он поддержал строительство газопровода "Северный поток", а в 2016 году вошел в совет директоров компании, занимавшейся проектом "Северный поток-2". Реализацию второго газопровода в конечном итоге приостановили после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году.

"Социал-демократ также должен был войти в наблюдательный совет российской государственной энергетической компании "Газпром" в 2022 году, но в итоге отказался от этого, поскольку после российского вторжения в Украину на него оказывалось все большее давление", — говорится в материале.

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российский оппозиционер Алексей Навальный, скончавшийся в сибирской колонии в начале 2024 года, резко критиковал Герхарда Шрёдера за его тесные связи с Владимиром Путиным.

"Герхарду Шрёдеру платит Путин. Он все еще бывший канцлер самой могущественной страны Европы", — сказал Навальный. Теперь он — приспешник Путина, он защищает убийц", — говорил Навальный, который, к слову, и сам неоднократно попадал в скандалы из-за своей позиции по поводу аннексии Россией Крыма.

Что говорил Шрёдер о войне РФ против Украины

В 2022 году Шрёдер посетил Москву для встречи с диктатором Путиным, где обсуждал возможность "согласованного урегулирования" войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский тогда назвал этот визит отвратительным.

"Это просто отвратительно, когда бывшие лидеры великих государств работают на Россию", — говорил глава государства.

Шрёдер при этом заявлял, что не видит смысла разрывать личные связи с Путиным даже после вторжения.

"Я много раз осуждал войну… Но поможет ли это кому-то, если я лично дистанцируюсь от Владимира Путина?", — цинично заявлял он.

В 2024 году Шрёдер заявил в одном из интервью, что переговоры с Путиным могут оставаться единственным путем к завершению войны в Украине.

"Мы разумно сотрудничали на протяжении многих лет. Возможно, это все еще может помочь нам найти переговорное решение; я не вижу другого выхода", — говорил он в интервью DPA.

Во время интервью его также спросили, почему он продолжает поддерживать дружеские отношения с Путиным, несмотря на российские военные преступления. В ответ Шрёдер заявил, что не связывает эти вещи между собой.

Бывший канцлер пояснил, что не хочет забывать о положительных моментах в своих отношениях с российским президентом и считает, что личные контакты могут быть полезны для решения сложных политических вопросов.

"Очевидно, что война не может закончиться тотальным разгромом той или иной стороны", — утверждал бывший канцлер.

В статье для Berliner Zeitung, опубликованной в январе 2026 года, Шрёдер признал, что российское вторжение в Украину противоречит международному праву. В то же время он призвал Германию возобновить импорт российских энергоносителей, который был приостановлен после начала войны.

"Но я также против демонизации России как вечного врага", — подытожил он.

Переговорный баланс меняется в пользу Украины — эксперт объяснил, что происходит

Как писал Главред, Украина использует различные международные площадки для потенциальных переговоров с Россией и расширяет дипломатические контакты при посредничестве других государств. В то же время, как отметил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире "Эспрессо", именно действия Сил обороны Украины сегодня существенно влияют на переговорный баланс с РФ.

"Помимо американцев и представителей ЕС, мы видим, что украинская дипломатия прорабатывает турецкое направление. Эрдоган неоднократно выступал с заявлениями о собственной инициативе быть посредником, и такие возможности есть", — указал эксперт.

Чаленко также подчеркнул, что главной проблемой переговорного процесса остается позиция России. При этом украинские Силы обороны продолжают менять ситуацию в пользу Украины.

Он добавил, что если в ближайшее время перейти к реальным переговорам с РФ не удастся, то следующее окно возможностей может появиться уже после завершения весенне-летней наступательной кампании российских войск. По его словам, этот период также будет сопровождаться активными ударами Украины по объектам топливно-энергетического комплекса РФ, военной инфраструктуре и другим важным целям в глубине российской территории.

"Это дополнительное окно возможностей осенью, когда, вероятно, Трамп может принять более активное участие перед выборами в Конгресс. Если этого не произойдет, то это переход в очень сложную зиму, и тогда переговоры, вероятно, сдвинутся уже на весну следующего года", — резюмировал Чаленко.

Об источнике: Der Spiegel Der Spiegel — один из самых известных еженедельных информационно-политических журналов Германии. Это издание участвовало в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипалей в 2018 году, которых пытались отравить "Новичком". Также оно занималось расследованием, касавшимся покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Википедия.

