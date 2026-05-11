Когда Украина в последний раз расширяла свои границы: какая задача ставилась

Галимов объяснил, как сформировались современные границы Украины и какими международными соглашениями закреплена легитимность украинских территорий.

https://glavred.info/culture/kogda-ukraina-v-posledniy-raz-rasshiryala-svoi-granicy-kakaya-zadacha-stavilas-10763504.html Ссылка скопирована

История Украины — когда Украина в последний раз присоединяла к себе другие территории / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Когда Украина получила Крым

Почему Крым передали Украине в 1954 году

Как формировались границы современной Украины

В 1954 году советская Украина получила Крым — и это стало последним изменением ее границ. За этим решением стояла конкретная задача: возродить опустошенный после депортации крымских татар полуостров. О завершении формирования границ УССР и о том, как Украина обрела независимость, рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube.

Главред выяснил, почему Крым передали Украине.

видео дня

Когда Крым вошел в состав Украины

По его словам, формирование границ Советской Украины завершилось не сразу после Второй мировой войны. Окончательная точка была поставлена лишь через девять лет после завершения боевых действий.

"Установление границ Советской Украины окончательно завершается в 1954 году. Тогда решением президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля Украинской Советской Социалистической Республике передают Крымский полуостров, с которого за 10 лет до того депортировали коренной народ — крымских татар. Из-за этого местное хозяйство Крыма было разрушено. Задача Советской Украины — возродить Крым, с чем украинцы успешно справляются", — рассказывает Аким Галимов.

Передача Крыма Украине произошла не как жест доброй воли, а как решение хозяйственного кризиса, вызванного преступлением — депортацией крымскотатарского народа.

Смотрите видео о том, как менялись границы Украины:

Легитимность границ Украины — какими документами она подтверждена

Галимов подчеркнул, что границы Советской Украины 1945–1954 годов — не произвольные линии на карте. Они закреплены конкретными международными соглашениями.

"Границы Советской Украины 1945–1954 годов определены несколькими международными соглашениями. Ключевые — Парижский мирный договор 1947 года, договоры с Польшей 1945 и 1951 годов и с Чехословакией 1945 года. То есть с точки зрения международного права они полностью легитимны", — объясняет Галимов.

После Второй мировой весь цивилизованный мир исходил из общего принципа: больше никаких односторонних изменений границ силой.

"В целом, Вторая мировая война положила конец дерибану границ в цивилизованной Европе. Тогда считалось, что больше никому не позволено рисовать желаемые линии на карте и захватывать чужие территории. Думали, что после всего этого ужаса, который пережило человечество, больше никто не осмелится так ломать судьбы людей, отбирать у них имущество, корни и идентичность", — говорит Аким Галимов.

Как сформировались границы Украины

Через 45 лет после окончания Второй мировой Советская империя рушилась, но Москва не хотела отпускать республики. И даже президент США Джордж Буш, по словам Галимова, призывал украинцев остаться в СССР. Несмотря на это, Украина воспользовалась моментом.

"Однако украинцы все же используют этот исторический шанс, когда империя настолько слаба, что получить независимость можно и без оружия. 24 августа 1991 года у стен парламента собирается не менее 30 тысяч человек. Они встречают провозглашение независимости Украины овациями", — рассказывает Галимов.

24 августа 1991 года Украина провозгласила независимость в границах, которые формировались с 1945 по 1954 год и были закреплены международным правом.

Вам также может быть интересно:

О персонаже: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред