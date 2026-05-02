"Крупнейшая кража в истории": из Украины вывезли сотни тонн золота и серебра

Массовый вывоз культурных ценностей из Украины был не только экономическим ограблением, но и целенаправленным уничтожением наследия народа.

Сокровища Украины — из Украины вывезли сотни тонн золота и серебра

В 1920-х годах большевики вывезли из Украины 60 тонн золота и серебра. Под предлогом помощи голодающим ограбили церкви, музеи и частные коллекции. Тысячи уникальных реликвий исчезли навсегда. Проект "Сокровища нации" и доктор искусствоведения Ростислав Шмагало в интервью изданию "Украина молодая" рассказали о масштабах одного из крупнейших культурных ограблений в истории.

Главред выяснил, что случилось с величайшими ценностями Украины.

Как Россия вывозила тысячелетия культуры

Чтобы понять масштаб произошедшего, недостаточно оперировать тоннами и рублями. Доктор искусствоведения, декан факультета истории и теории искусства Львовской академии искусств Ростислав Шмагало объясняет истинную цену потери.

"Из Украины вывозили сотни тонн не просто серебра или золота. На самом деле вывозили идейные ценности, которые на протяжении многих тысячелетий аккумулировались в металле и вокруг которых объединялись этносы. Изделия из металла вообще свидетельствуют о показателе культуры и цивилизованности того или иного общества в разные исторические периоды", — рассказывает ученый.

Эти слова становятся еще весомее, если посмотреть на конкретные цифры.

Схема ограбления: от церквей до Москвы

Как говорится в видеопроекте "Сокровища нации", в начале 1920-х годов большевики запустили на оккупированных украинских землях кампанию по изъятию церковных ценностей — официально под предлогом помощи голодающим Поволжья. Параллельно конфисковывали вещи из музеев и частных коллекций.

"Это одно из крупнейших ограблений в истории", — говорится в видео.

Маршрут был четким: сначала реликвии везли в Харьков, затем — в специальное хранилище в Москве. Там их сортировали, впоследствии большинство сокровищ продавали за границу, самые ценные — оставляли в российских музеях. Деньги от продажи шли на пропаганду, оружие и боеприпасы.

Какие сокровища вывезли из Украины

Ученый Ростислав Шмагало уточнил, что только в 1922 году из церквей Центрально-Восточной Украины большевики изъяли 2 850 пудов серебра — это 45 650 килограммов. Дополнительно — три пуда золота и 1 397 карат драгоценных камней.

По его словам, в Москву и Петербург вывезли 150 частных коллекций из 200 тысяч предметов. Их стоимость на тот момент составляла миллиард российских рублей — ровно столько, сколько стоил весь золотой запас Российской империи по состоянию на 1915 год.

Доктор искусствоведения отметил, что среди вывезенного — 63 коллекции скифского золота и сокровищ Северного Причерноморья и 158 коллекций раннеславянских сокровищ. Только сокровище из села Малая Перещепина — это 25 килограммов золота и 50 килограммов серебра.

Что случилось с крупнейшими сокровищами Украины

Шмагало добавил, что уникальные реликвии нередко продавали за суммы, которые сегодня выглядят как издевательство. Два серебряных иконостаса из украинских церквей ушли в музей Лос-Анджелеса за 3 300 и 2 700 долларов соответственно — в тогдашнем эквиваленте. Вещи, в которых сосредоточились тысячелетия культуры, обменивали на твердую валюту по смехотворным ценам.

Вывоз продолжался параллельно с геноцидом

Ученый подчеркивает, что эти события — не изолированный эпизод, а часть системного уничтожения Украины.

"Больше всего вывозили (ценностей из Украины, — ред.) после 1917 года. В частности, в 1920-е годы и в продолжение — в 1930-е. Это практически совпадает с геноцидом, репрессиями, Голодомором. Вывоз продолжался и в дальнейшем, различными способами", — подытожил он.

Об источнике: "Сокровища нации" "Сокровища нации" — это украинский документально-исторический медиапроект, созданный для освещения ключевых событий, личностей и культурного наследия Украины. В частности, под таким названием выходил документальный фильм в рамках цикла "Украина. Возвращение своей истории", премьера которого состоялась на телеканале 1+1 в 2019 году. Проект носит просветительский характер и направлен на популяризацию украинской истории, национальной идентичности и переосмысление исторических событий, которые формировали государство. В материалах раскрываются темы борьбы за независимость, культурных достижений и значения исторического наследия для современного общества.

