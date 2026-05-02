"Крупнейшая кража в истории": из Украины вывезли сотни тонн золота и серебра

Юрий Берендий
2 мая 2026, 13:47
Массовый вывоз культурных ценностей из Украины был не только экономическим ограблением, но и целенаправленным уничтожением наследия народа.
Сокровища Украины — из Украины вывезли сотни тонн золота и серебра / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Что Россия украла у Украины
  • Где хранятся украинские сокровища
  • Где находится скифское золото

В 1920-х годах большевики вывезли из Украины 60 тонн золота и серебра. Под предлогом помощи голодающим ограбили церкви, музеи и частные коллекции. Тысячи уникальных реликвий исчезли навсегда. Проект "Сокровища нации" и доктор искусствоведения Ростислав Шмагало в интервью изданию "Украина молодая" рассказали о масштабах одного из крупнейших культурных ограблений в истории.

Главред выяснил, что случилось с величайшими ценностями Украины.

Как Россия вывозила тысячелетия культуры

Чтобы понять масштаб произошедшего, недостаточно оперировать тоннами и рублями. Доктор искусствоведения, декан факультета истории и теории искусства Львовской академии искусств Ростислав Шмагало объясняет истинную цену потери.

"Из Украины вывозили сотни тонн не просто серебра или золота. На самом деле вывозили идейные ценности, которые на протяжении многих тысячелетий аккумулировались в металле и вокруг которых объединялись этносы. Изделия из металла вообще свидетельствуют о показателе культуры и цивилизованности того или иного общества в разные исторические периоды", — рассказывает ученый.

Эти слова становятся еще весомее, если посмотреть на конкретные цифры.

Схема ограбления: от церквей до Москвы

Как говорится в видеопроекте "Сокровища нации", в начале 1920-х годов большевики запустили на оккупированных украинских землях кампанию по изъятию церковных ценностей — официально под предлогом помощи голодающим Поволжья. Параллельно конфисковывали вещи из музеев и частных коллекций.

"Это одно из крупнейших ограблений в истории", — говорится в видео.

Маршрут был четким: сначала реликвии везли в Харьков, затем — в специальное хранилище в Москве. Там их сортировали, впоследствии большинство сокровищ продавали за границу, самые ценные — оставляли в российских музеях. Деньги от продажи шли на пропаганду, оружие и боеприпасы.

Какие сокровища вывезли из Украины

Ученый Ростислав Шмагало уточнил, что только в 1922 году из церквей Центрально-Восточной Украины большевики изъяли 2 850 пудов серебра — это 45 650 килограммов. Дополнительно — три пуда золота и 1 397 карат драгоценных камней.

По его словам, в Москву и Петербург вывезли 150 частных коллекций из 200 тысяч предметов. Их стоимость на тот момент составляла миллиард российских рублей — ровно столько, сколько стоил весь золотой запас Российской империи по состоянию на 1915 год.

Доктор искусствоведения отметил, что среди вывезенного — 63 коллекции скифского золота и сокровищ Северного Причерноморья и 158 коллекций раннеславянских сокровищ. Только сокровище из села Малая Перещепина — это 25 килограммов золота и 50 килограммов серебра.

Что случилось с крупнейшими сокровищами Украины

Шмагало добавил, что уникальные реликвии нередко продавали за суммы, которые сегодня выглядят как издевательство. Два серебряных иконостаса из украинских церквей ушли в музей Лос-Анджелеса за 3 300 и 2 700 долларов соответственно — в тогдашнем эквиваленте. Вещи, в которых сосредоточились тысячелетия культуры, обменивали на твердую валюту по смехотворным ценам.

Вывоз продолжался параллельно с геноцидом

Ученый подчеркивает, что эти события — не изолированный эпизод, а часть системного уничтожения Украины.

"Больше всего вывозили (ценностей из Украины, — ред.) после 1917 года. В частности, в 1920-е годы и в продолжение — в 1930-е. Это практически совпадает с геноцидом, репрессиями, Голодомором. Вывоз продолжался и в дальнейшем, различными способами", — подытожил он.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: "Сокровища нации"

"Сокровища нации" — это украинский документально-исторический медиапроект, созданный для освещения ключевых событий, личностей и культурного наследия Украины. В частности, под таким названием выходил документальный фильм в рамках цикла "Украина. Возвращение своей истории", премьера которого состоялась на телеканале 1+1 в 2019 году.

Проект носит просветительский характер и направлен на популяризацию украинской истории, национальной идентичности и переосмысление исторических событий, которые формировали государство. В материалах раскрываются темы борьбы за независимость, культурных достижений и значения исторического наследия для современного общества.

Сразу несколько АЗС в огне: Россия массированно атакует Харьков, есть жертвы

Сразу несколько АЗС в огне: Россия массированно атакует Харьков, есть жертвы

14:54Война
"Вопрос только во времени": в США поставили вердикт новому наступлению России

"Вопрос только во времени": в США поставили вердикт новому наступлению России

14:38Фронт
РФ штурмует Константиновку, россияне пытаются закрепиться — Сырский

РФ штурмует Константиновку, россияне пытаются закрепиться — Сырский

13:53Фронт
В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

Не случайность: зачем в домах в СССР всегда делали нечетное количество ступеней

Не случайность: зачем в домах в СССР всегда делали нечетное количество ступеней

Как правильно назвать носорога на украинском языке: ответ удивит многих

Как правильно назвать носорога на украинском языке: ответ удивит многих

Лорак решила на празднике опозорить свою дочь: что она сделала

Лорак решила на празднике опозорить свою дочь: что она сделала

Муравьи исчезнут к утру: простой домашний способ работает за одну ночь

Муравьи исчезнут к утру: простой домашний способ работает за одну ночь

Последние новости

15:24

Стягивают танки и хотят вытеснить ВСУ: в ДШВ раскрыли планы РФ в Покровске

15:14

Китайский гороскоп на завтра, 3 мая: Змеям - споры, Крысам - покупки

15:10

Названы месяцы рождения с необычной судьбой: им приписывают особую роль

14:56

Три запрета, которые нельзя нарушать: приметы в праздник 3 мая

14:55

Резкое потепление накроет Львовскую область: когда температура повысится до +23

Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотреБудут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре
14:54

Сразу несколько АЗС в огне: Россия массированно атакует Харьков, есть жертвы

14:38

"Вопрос только во времени": в США поставили вердикт новому наступлению России

14:09

Красный гроб: поклонники сильно удивлены подарком Киркорову на день рождения

13:56

Чем подкормить чеснок весной, чтобы выросли крупные и крепкие головкиВидео

Реклама
13:53

Люди "начнут возвращаться во времени" через 3 года: прогноз ученого

13:53

РФ штурмует Константиновку, россияне пытаются закрепиться — Сырский

13:47

"Крупнейшая кража в истории": из Украины вывезли сотни тонн золота и серебраВидео

13:26

Дешевеет даже молодой урожай: в Украине резко упали цены на популярные овощи

12:58

В ближайшее время может начаться битва за ещё один город — лейтенант

12:45

Ким: Правила для бизнеса должны оставаться неизменными в течение 5–10 лет, независимо от политических циклов

12:43

Будут ли у украинцев забирать старые авто после техосмотра: адвокат разъяснила правила

12:41

В Харькове дроны РФ нанесли удар по АЗС и автосалону: есть раненые

12:35

Что убивает садовую гвоздику: ошибки в поливе, подкормке и выборе местаВидео

12:29

Угрожают бульдозерами: сразу 34 дома занимают "чужую" землю

12:06

Трамп официально завершил войну против Ирана, но есть нюанс: детали от Politico

Реклама
11:46

Почему повербанк работает хуже ожиданий: ошибка, которую делают все

11:35

Россияне устроили "сафари на людей": Зеленский сделал эмоциональное заявлениеФото

11:35

Умерла звезда M.A.S.H: что о ней известно

11:25

Астролог назвала два знака зодиака с мудростью "старой души"

11:15

Сразу несколько бурь атакуют Украину: названы опасные даты

10:23

Трамп после разговора с Путиным и ссоры с Мерцем приказал вывести войска — СМИ

10:23

Как увеличить урожай: названы лучшие соседи для свеклы на грядке

09:39

Карабахская миссия вне азербайджанского контура

09:36

Мечтаю обнять: Cумская высказалась про дочь из РФ

09:15

Экономия на саженцах: какие фруктовые деревья легко вырастить из косточкиВидео

08:53

Гороскоп на завтра, 3 мая: Львам - интересное предложение, Стрельцам - страх

08:22

Разрушены дома, есть раненые: россияне атаковали Украину дронамиФото

07:02

Станет ли Мадяр "новым Орбаном" для Украины: Портников - о венгерской ловушкемнение

05:59

Погода внезапно начала меняться: где задержатся заморозки и дождь

05:31

Не случайность: зачем в домах в СССР всегда делали нечетное количество ступеней

05:05

Чем подкормить пионы для пышного цветения: что обязательно нужно сделать в мае

04:30

Получат всё, что хотели: три знака зодиака окажутся на вершине славы

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке грумера с собакой за 37 с

03:38

Золотая теща: астрологи назвали знаки Зодиака, с которыми сложнее всего договориться

03:20

Будут цвести до осени: что нужно положить в лунку при посадке георгиновВидео

Реклама
02:30

Ошеломляющее потепление: ученые предупредили о серьезной угрозе

01:39

Судьбоносная неделя: трем знакам зодиака невероятно повезет с 4 по 10 мая

00:51

Переговорщики Трампа внезапно отказались ехать в Украину: СМИ узнали причину

00:01

Люди почти не покупают: в Украине рухнули цены на популярный овощь

01 мая, пятница
23:55

Неожиданный удар холода: киевлян предупредили о резком изменении погоды

22:51

Дверцы в душевой кабине станут кристально чистыми: как их быстро отмыть

22:47

Лорак решила на празднике опозорить свою дочь: что она сделалаВидео

22:43

Новый штраф для водителей: за что можно получить наказание и как его избежать

22:43

В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

22:32

Гороскоп на сегодня, 2 мая: Весам - неожиданность, Козерогам - раздражение

