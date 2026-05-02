'Вопрос только во времени': в США поставили вердикт новому наступлению России

Россия не добивается ощутимых результатов на фронте, неся потери и не получая стратегического преимущества даже благодаря массированным атакам, отметил Волкер.

В США вынесли вердикт новому наступлению России

Российские оккупационные войска утратили возможность продвижения по фронту и больше не добиваются значительных успехов. Об этом заявил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Укринформу.

По его словам, Россия формально находится в фазе весенне-летнего наступления, однако на практике не демонстрирует способности к эффективному продвижению на поле боя, а местами теряет территории почти с той же скоростью, с которой их захватывает, поэтому это наступление не дает ожидаемых результатов.

В то же время он отметил, что Россия имеет возможность осуществлять массированные ночные авиаудары, в частности по гражданской инфраструктуре, что приводит к жертвам среди мирного населения, но даже такие действия не приносят ей стратегического преимущества.

Также он подчеркнул, что прошлая зима стала для Украины самой сложной за все время войны не только из-за погодных условий, но и из-за высокой централизации энергетической системы.

"Россия уничтожила значительную ее часть. Но теперь, во время восстановления, систему строят более децентрализованно и с большей устойчивостью к атакам. Поэтому следующей зимой ситуация, вероятно, будет лучше, чем в этом году. Поэтому я не думаю, что Россия достигает каких-то успехов. Зато она теряет огромные средства, много людей и много техники. И вопрос лишь в том, сколько еще времени они будут продолжать это делать, прежде чем осознают, что просто сжигают собственные ресурсы", — подытожил он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска активизировали штурмовые действия в направлении Константиновки и пытаются закрепиться на подступах к городу, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Общая ситуация на фронте остается сложной, и в ближайшее время возможно обострение боевых действий в районе Доброполья в Донецкой области, отметил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

На Купянском направлении обстановка является одной из самых напряженных и за последние месяцы существенно ухудшилась. Российские силы продолжают наступательные попытки, стремясь продвинуться к Купянску и оттеснить украинские подразделения за реку Оскил, сообщил спикер объединенных сил Виктор Трегубов.

О личности: Курт Волкер Курт Волкер — американский дипломат. Постоянный представитель США в НАТО (2008–2009). Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017–2019). Имеет твердую позицию в отношении Украины и поддерживает решение о нанесении ударов по территории России, пишет Википедия.

