Угрожают бульдозерами: сразу 34 дома занимают "чужую" землю

Константин Пономарев
2 мая 2026, 12:29
Жители британского района узнали, что их сады частично принадлежат властям. Теперь им предлагают выкуп или аренду, иначе землю могут изъять, а постройки снести.
Люди думали, что покупали дома вместе с большими участками и не знали о каких-либо ограничениях
Люди думали, что покупали дома вместе с большими участками и не знали о каких-либо ограничениях / Коллаж Главред, фото: Pexels, SWNS

Вы узнаете:

  • Почему десятки домов внезапно оказались на чужой земле
  • Что скрывалось в документах более 30 лет
  • Чем может закончиться спор с муниципалитетом

В Великобритании разгорается конфликт между домовладельцами и муниципальными властями. Десятки семей внезапно узнали, что их собственные задние дворы могут быть изъяты, а постройки на них даже снесены бульдозерами.

Причиной стал давний спор о праве собственности на землю, который тянется уже более трех десятилетий. Об этом пишет The Sun.

Неожиданное уведомление

Жители улицы Донкастер-Гроув в Лонг-Итоне, графство Дербишир, столкнулись с неожиданной проблемой. Муниципалитет заявил, что 34 дома частично занимают землю, принадлежащую совету города. Речь идет о полосе вдоль реки Эреваш и рядом с природными заповедниками.

Многие владельцы уверяют, что покупали дома вместе с большими участками и не знали о каких-либо ограничениях. Однако теперь им предлагают либо выкупить землю, либо арендовать ее, ведь в противном случае участки могут быть возвращены муниципалитету.

Огромные счета и угроза сноса

Некоторым жителям выставили счета до 14 тысяч фунтов стерлингов (832 тысячи гривен). Также обсуждается вариант аренды (около 70 фунтов в месяц, 4100 гривен). В случае отказа, по словам домовладельцев, им могут приказать установить заборы, фактически разделив свои сады, или даже демонтировать постройки.

34 дома частично занимают землю, принадлежащую совету города / Фото: SWNS

Один из жителей, 52-летний Дэвид Вудхаус, заявил, что приобрел дом еще в 2009 году и был уверен, что участок полностью принадлежит ему. По его словам, ни юристы, ни документы не указали на проблему, а теперь ему предлагают заплатить значительную сумму за землю, которую он считал своей.

Местные жители возмущены

Многие владельцы вложили в свои сады годы труда и значительные средства. Люди построили теплицы, сараи, посадили деревья. Теперь они опасаются, что лишатся половины участка.

Дэвид Вудхаус, заявил, что приобрел дом еще в 2009 году и был уверен, что участок полностью принадлежит ему / Фото: SWNS

Некоторые жители отмечают, что территория подвержена затоплениям и на ней проходят старые коммуникации, из-за чего строительство там невозможно. Также звучат опасения, что любые работы могут нарушить природную среду и привести к юридическим последствиям.

Об источнике: The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к высочайшим стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

