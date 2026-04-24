Супруги купили дом вслепую и уехали из города в село: итог удивил

Константин Пономарев
24 апреля 2026, 14:06
Семья решилась на покупку дома без осмотра и уехала из города. Переезд снизил расходы и открыл новые возможности, но не обошелся без сложностей.
Супруги купили дом в деревне ради экономии
Вы узнаете:

  • Почему супруги решились купить дом, не видя его вживую
  • Как переезд в село помог сэкономить тысячи в год
  • С какими трудностями семья столкнулась после переезда

Полли Лопес-Кларксон и ее муж Хорхе решились на переезд, когда семья оказалась в сложной финансовой ситуации. После увольнения Хорхе жизнь в Лондоне (Англия) с дорогой ипотекой стала для них слишком тяжелой.

Супруги с четырьмя детьми нашли коттедж в Девоне и купили его, даже не приехав на просмотр. По словам британки, они не смогли добраться до дома заранее, но почувствовали связь с местом после видеообзора и рассказа продавца. Об этом пишет What’s The Jam.

В Лондоне семья платила 2100 фунтов стерлингов (около 124 тысяч гривен) в месяц за ипотеку на четырехкомнатный дом. После переезда в сельскую местность расходы резко сократились.

Полли рассказала, что агенты были удивлены, когда семья сделала предложение без личного осмотра недвижимости. Однако для супругов это был не романтичный побег "за красивой жизнью", а способ финансово спастись.

Экономия оказалась огромной

Теперь семья, по их подсчетам, экономит около 25 860 фунтов стерлингов (примерно 1,5 млн гривен) в год. Только на ипотеке они сохраняют примерно 1500 фунтов (почти 89 тысяч гривен) в месяц.

Еще около 400 фунтов (23 тысячи гривен) в месяц удается экономить на продуктах. Семья выращивает овощи и фрукты, покупает местные продукты и держит кур.

Дополнительные 400 фунтов (23 тысячи гривен) в месяц больше не уходят на рестораны, развлечения и отпуска. Вместо этого семья выбирает прогулки на природе и купание в море.

Жизнь стала проще, но не легче

Полли признается, что иногда скучает по прежнему комфорту, ресторанам и привычной городской жизни. Хорхе нашел новую работу в сельском хозяйстве, но зарплаты в регионе заметно ниже.

По словам женщины, переезд в деревню не стоит воспринимать как сказку без трудностей. Работу за городом найти сложнее, а доходы могут быть ниже, поэтому такое решение нужно хорошо обдумать.

Британка показывает в видео свои владения после переезда:

Об источнике: Whatsthejam

Whatsthejam.com — это новостной и развлекательный онлайн-сайт, который публикует вирусные, необычные и трендовые истории со всего мира. Платформа освещает широкий круг тем, включая странные новости, лайфстайл, животных и человеческие истории, которые часто становятся популярными в социальных сетях. Сайт ориентирован на яркий, цепляющий контент, рассчитанный на широкую аудиторию и активное распространение в интернете.

Новый обмен пленными: домой вернулись почти 200 защитников

ВСУ атаковали важный завод РФ по производству дронов: что удалось уничтожить

"10 из 30 проектов готовы": Федоров рассказал о подготовке реформы мобилизации

Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньги

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

Погода вносит свои коррективы: когда и чем провести вторую обработку сада

