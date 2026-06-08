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"Вежливые люди так не поступают": Лавров пожаловался на Зеленского

Руслана Заклинская
8 июня 2026, 15:35
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В МИД России прокомментировали письмо Зеленского Путину.
Лавров выразил недовольство письмом Зеленского / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы Лаврова:

  • Переговоры по войне в Украине зависят от ситуации на фронте
  • Открытое письмо Зеленского Путину было разослано по всему миру
  • Путин оценил письмо Зеленского как сигнал о том, что Украине переговоры не нужны

Переговорный процесс по завершению войны в Украине зависит не от дипломатических контактов, а от ситуации на фронте. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции, передает ТАСС.

По словам Лаврова, лидер РФ Владимир Путин подробно высказался на эту тему во время Петербургского международного экономического форума. Российский министр также упомянул открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского и пожаловался на то, что оно было адресовано Путину, но стало публичным.

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"Письмо Зеленского было адресовано президенту Путину, но почему-то было разослано по всему миру. Так, наверное, вежливые люди не поступают. Президент оценил это письмо скорее как указание на то, что переговоры Украине не нужны", — цинично заявил Лавров.

Какова цель открытого письма Путину — мнение эксперта

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского адресовано не только российскому руководству, но и международным партнерам Украины. По его мнению, документ также направлен на разрушение российского нарратива о якобы "срыве переговоров со стороны Украины".

"В этом письме для Москвы расставлена сознательная ловушка. Зеленский предлагает выход, прекрасно осознавая, что Путин его отвергнет. Но потом этот отказ можно показывать всем — россиянам, американцам, европейцам, Глобальному Югу. Это можно будет использовать как доказательство того, что проблема не в форматах, как считают некоторые. А в том, что Путин в принципе не готов заканчивать войну без поражения Украины", – отметил Шлинчак.

Открытое письмо Зеленского Путину – главное

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня направил открытое письмо Владимиру Путину с призывом к завершению войны и переходу к прямым переговорам. В документе он подчеркнул, что отношение к Путину в Украине за годы его правления существенно изменилось, а полномасштабная война является сознательным политическим выбором российского руководства, а не следствием внешних обстоятельств.

Между тем во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что якобы представитель российского бизнеса посещал Киев и проводил встречу с Зеленским. После этого, по его словам, украинскому президенту якобы передали сигнал о возможности личной встречи.

Путин также отметил, что Россия не отказывается от переговоров, однако подчеркнул, что "без содержательной подготовки" такие контакты не принесут результата.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский позже заявил, что отказ Путина от личной встречи для обсуждения завершения войны является "слабым ответом" и свидетельствует о нежелании России прекратить боевые действия. По его словам, Москва "снова выбирает войну", что вызывает разочарование международного сообщества.

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О личности: Сергей Лавров

Сергей Викторович Лавров — российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах — постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы.

С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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