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Против воли Путина: Украина приближает окончание войны, Зеленский показал как

Анна Косик
6 июня 2026, 11:58
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Украинские военные убеждают россиян, что войну нужно заканчивать.
удар по рф
Украина в очередной раз успешно нанесла удар по объектам на территории РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сообщил Зеленский:

  • Украинские дальнобойные санкции эффективно работают
  • Несмотря на нежелание Путина, РФ нужно заканчивать войну
  • Украина будет справедливо отвечать на удары по мирному населению

Украинские санкции продолжают действовать против страны-агрессора России, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну, хотя уже пора.

Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, прошлой ночью украинские дроны преодолели расстояние около 1000 километров до региона Петербурга — до арсеналов ВМФ врага и базы в Кронштадте.

видео дня

"Также наши дальнобойные ракеты преодолели около 500 километров до Краснодарского края и нанесли удар по нефтебазе. Важные результаты совместной работы воинов ВСУ, СБУ и ГУР", — добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что России нужно завершать свою войну и прекращать удары по жизни, потому что любые проявления несправедливости против Украины получат справедливый ответ.

Скрин из тг
Скриншот из Telegram-канала Главред

Полные видео с последствиями ударов Сил обороны по объектам в РФ смотрите в нашем Telegram-канале по ссылке.

Как удары Украины влияют на РФ — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам специалиста по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максима Гардуса, удары по инфраструктуре разрушают имидж России как "энергетической сверхдержавы", которая якобы всегда выполняет свои обязательства.

Теперь бизнес сталкивается с риском: заказанный танкер может просто не дойти до порта из-за уничтожения объекта. Это создает угрозу остановки производства и заставляет компании срочно искать альтернативные источники поставок.

Теневой флот России
"Теневой флот" России / Инфографика: Главред

Удары Украины вглубь РФ — последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 6 июня и утром в субботу территория России подверглась атаке дронов. В результате загорелась нефтебаза в Краснодарском крае.

Накануне стало известно, что в конце мая – начале июня 2026 года Россия столкнулась с крупнейшим топливным кризисом с начала полномасштабной войны. Серия массированных ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре привела к остановке или существенному сокращению работы ряда ключевых НПЗ.

Ранее сообщалось, что уничтожение российского корвета "Бойкий" значительно снизило боевой потенциал РФ в Балтийском море и продемонстрировало способность Украины наносить точные удары на большие расстояния.

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О персоне: Максим Гардус

Максим Гардус — украинский аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям. Специализируется на вопросах нефтяного рынка, международных энергетических отношений и влияния санкций на российскую экономику. Работает экспертом аналитического центра Razom We Stand, который продвигает идею глобального отказа от российских энергоносителей и укрепления энергетической устойчивости демократических стран.

Имеет значительный опыт в сфере стратегических коммуникаций и медиа, регулярно комментирует энергетические темы для украинских и международных СМИ. Известен как специалист, способный доступно объяснять сложные энергетические и экономические процессы, делая акцент на вопросах энергетической безопасности.

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война в Украине Владимир Зеленский атака дронов Удары вглубь РФ
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