"Фанатик в Кремле": Сибига жестко припечатал Путина за отказ от переговоров

Главное из заявлений Сибиги:
- Путин упустил шанс выйти из затяжной и неудачной войны
- Потери РФ на поле боя будут только расти
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российский лидер Владимир Путин, по его мнению, упустил шанс выйти из затяжной и неудачной войны, отказавшись от инициативы президента Украины Владимира Зеленского о прямых мирных переговорах.
Как написал он в соцсети X, такое решение не улучшает положение России, а лишь усугубляет его. Он считает, что в дальнейшем последствия для РФ будут становиться всё тяжелее.
"Потери на поле боя будут расти. Неудачи будут становиться все более унизительными. Экономика будет все глубже погружаться в рецессию. Будет потеряно больше рабочих мест, налоги будут расти, а инфляция ударит по наиболее уязвимым слоям населения", - написал министр.
Он также отметил, что на территории России, по его словам, не останется безопасных зон, защищённых от долгосрочного санкционного и иного давления, включая удары, а интенсивность атак будет возрастать.
Кроме того, Сибига подчеркнул, что международное давление на Москву будет только усиливаться — в том числе за счёт замороженных активов, ограничений на передвижение и привлечения к ответственности за совершённые преступления.
По его словам, всё это происходит из-за того, что "фанатик в Кремле хочет остаться у власти любой ценой" и готов жертвовать будущим своей страны и жизнями людей "ради своих безумных заблуждений".
"Все это потому, что он не хочет признать простую истину: он никогда не достигнет своих целей на поле боя, и ему лучше отказаться от своих наивных надежд на скорый крах Украины, ослабление поддержки со стороны партнеров или снижение давления на Россию", - говорится в публикации.
В завершение глава МИД Украины отметил, что Россия всё равно будет вынуждена искать дипломатическое решение, однако условия для неё окажутся значительно хуже.
"Отказ Путина от мира должен привести к значительному усилению международного давления на Россию и поддержке Украины", - подытожил он.
Эксперт обозначил условия для начала мирных переговоров
Как ранее сообщал Главред со ссылкой на руководителя Центра анализа и стратегий Игоря Чаленка, если в ближайшее время между Киевом и Москвой не начнется полноценный мирный диалог, Украине придется ждать следующего благоприятного момента для переговоров. По его оценке, такая возможность может появиться только после завершения весенне-летнего наступления российских войск. Эксперт также отметил, что следующим шансом может стать осень, когда Дональд Трамп, вероятно, активизирует свои действия по этому вопросу на фоне подготовки к выборам в Конгресс США. В противном случае страну может ожидать тяжёлая зима, а переговорный процесс, скорее всего, сдвинется на весну следующего года.
Переговоры о мире - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время своего визита в Москву 9 мая передал кремлевскому диктатору Владимиру Путину информацию от Владимира Зеленского о готовности украинского президента к переговорам.
Напомним, ранее помощник диктатора РФ Юрий Ушаков фактически проговорился о настоящих намерениях страны-агрессора России относительно войны против Украины и мирных переговоров. На это обратил внимание спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
Ранее Зеленский сообщил, что представители американского президента планируют приехать в Киев, график визитов на весенне-летний период уже согласован.
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О персоне: Андрей Сибига
Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.
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