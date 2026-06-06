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"Фанатик в Кремле": Сибига жестко припечатал Путина за отказ от переговоров

Алексей Тесля
6 июня 2026, 20:27обновлено 6 июня, 21:08
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Международное давление на Москву будет только усиливаться, заявил глава МИД.
Сибига предрек конец путинского режима
Андрей Сибига прокомментировал позицию РФ по переговорам / Коллаж: Главред, фото: Главред

Главное из заявлений Сибиги:

  • Путин упустил шанс выйти из затяжной и неудачной войны
  • Потери РФ на поле боя будут только расти

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российский лидер Владимир Путин, по его мнению, упустил шанс выйти из затяжной и неудачной войны, отказавшись от инициативы президента Украины Владимира Зеленского о прямых мирных переговорах.

Как написал он в соцсети X, такое решение не улучшает положение России, а лишь усугубляет его. Он считает, что в дальнейшем последствия для РФ будут становиться всё тяжелее.

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"Потери на поле боя будут расти. Неудачи будут становиться все более унизительными. Экономика будет все глубже погружаться в рецессию. Будет потеряно больше рабочих мест, налоги будут расти, а инфляция ударит по наиболее уязвимым слоям населения", - написал министр.

Он также отметил, что на территории России, по его словам, не останется безопасных зон, защищённых от долгосрочного санкционного и иного давления, включая удары, а интенсивность атак будет возрастать.

Кроме того, Сибига подчеркнул, что международное давление на Москву будет только усиливаться — в том числе за счёт замороженных активов, ограничений на передвижение и привлечения к ответственности за совершённые преступления.

По его словам, всё это происходит из-за того, что "фанатик в Кремле хочет остаться у власти любой ценой" и готов жертвовать будущим своей страны и жизнями людей "ради своих безумных заблуждений".

"Все это потому, что он не хочет признать простую истину: он никогда не достигнет своих целей на поле боя, и ему лучше отказаться от своих наивных надежд на скорый крах Украины, ослабление поддержки со стороны партнеров или снижение давления на Россию", - говорится в публикации.

В завершение глава МИД Украины отметил, что Россия всё равно будет вынуждена искать дипломатическое решение, однако условия для неё окажутся значительно хуже.

"Отказ Путина от мира должен привести к значительному усилению международного давления на Россию и поддержке Украины", - подытожил он.

Эксперт обозначил условия для начала мирных переговоров

Как ранее сообщал Главред со ссылкой на руководителя Центра анализа и стратегий Игоря Чаленка, если в ближайшее время между Киевом и Москвой не начнется полноценный мирный диалог, Украине придется ждать следующего благоприятного момента для переговоров. По его оценке, такая возможность может появиться только после завершения весенне-летнего наступления российских войск. Эксперт также отметил, что следующим шансом может стать осень, когда Дональд Трамп, вероятно, активизирует свои действия по этому вопросу на фоне подготовки к выборам в Конгресс США. В противном случае страну может ожидать тяжёлая зима, а переговорный процесс, скорее всего, сдвинется на весну следующего года.

Переговоры о мире - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время своего визита в Москву 9 мая передал кремлевскому диктатору Владимиру Путину информацию от Владимира Зеленского о готовности украинского президента к переговорам.

Напомним, ранее помощник диктатора РФ Юрий Ушаков фактически проговорился о настоящих намерениях страны-агрессора России относительно войны против Украины и мирных переговоров. На это обратил внимание спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Ранее Зеленский сообщил, что представители американского президента планируют приехать в Киев, график визитов на весенне-летний период уже согласован.

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О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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