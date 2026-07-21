Огурцы по-чумацки на зиму: как простерилизовать, чтобы они остались хрустящими

Огурцы по-чумацки остаются плотными благодаря правильным пропорциям специй. Рецепт по-чумацки раскрывает секрет короткой стерилизации и насыщенного вкуса.

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Огурцы по-чумацки - рецепт / Коллаж: Главред, скриншоты

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Как приготовить хрустящие огурцы по-чумацки

Какие ингредиенты нужны для маринада

Сколько времени стерилизовать банки

В разгар сезона домашних заготовок хозяйки всё чаще выбирают проверенные рецепты, которые гарантируют отличный результат. Одним из таких считаются огурцы по-чумацки - они получаются плотными, хрустящими и хорошо хранятся всю зиму - подробнее расскажет Главред.

Секретами приготовления поделилась автор YouTube-канала"Жизнь в деревне". По её словам, этот способ консервирования уже много лет остаётся любимым в семье и каждый раз оправдывает ожидания.

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Какие ингредиенты нужны

Для заготовки используют свежесобранные огурцы небольшого или среднего размера. Их тщательно моют и срезают кончики с обеих сторон.

На дно каждой банки кладут:

1 соцветие укропа;

4 зубчика чеснока;

3–4 кружочка свежей моркови;

1 чайную ложку зерновой горчицы;

несколько горошин черного перца.

После этого огурцы плотно укладывают в банки.

Помню, когда жила с мамой, это была моя работа - укладывать огурчики в баночку. Мне так нравилось укладывать их плотно, чтобы не было промежутков. Сейчас тоже стараюсь уложить как можно больше, потому что для меня это самые вкусные огурцы зимой, - рассказала автор.

Как приготовить маринад

Непосредственно в каждую банку добавляют:

2 чайные ложки сахара;

1,5 чайной ложки соли;

5 столовых ложек уксуса.

После этого банки заливают кипятком.

Видео о том, как заготовить огурцы по-чумацки, можно посмотреть здесь:

Как долго стерилизовать огурцы

Банки ставят в большую кастрюлю, застелив дно полотенцем, накрывают крышками и наливают воду для стерилизации. После закипания стерилизуют примерно 10 минут.

Впрочем, автор рецепта советует ориентироваться не только на время.

Я не слежу строго по минутам. Стерилизую до тех пор, пока мне не понравится внешний вид. Не люблю, когда огурцы мягкие, они должны быть хрустящими. Как только они немного пропарились - сразу вынимаю и закручиваю. Хрустящий огурчик - это самый лучший огурчик, - говорит блогерша.

Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

После стерилизации банки герметично закручивают, переворачивают вверх дном, укутывают в теплое одеяло или полотенце до полного остывания, а затем убирают в прохладное место для длительного хранения.

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Что известно о YouTube-канале "Жизнь в деревне ??" YouTube-канал "Жизнь в деревне ??" - создан в январе 2022 года блогершей Ириной. В описании деятельности канала и его тематической направленности она отмечает, что он создан для демонстрации образа жизни украинцев в деревне. Кроме того, автор видео часто делится советами по приготовлению пищи, уходу за домашними животными, обработке огорода и сада для увеличения урожая.

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