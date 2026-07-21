Огурцы по-чумацки на зиму: как простерилизовать, чтобы они остались хрустящими

Читайте в материале:
- Как приготовить хрустящие огурцы по-чумацки
- Какие ингредиенты нужны для маринада
- Сколько времени стерилизовать банки
В разгар сезона домашних заготовок хозяйки всё чаще выбирают проверенные рецепты, которые гарантируют отличный результат. Одним из таких считаются огурцы по-чумацки - они получаются плотными, хрустящими и хорошо хранятся всю зиму - подробнее расскажет Главред.
Секретами приготовления поделилась автор YouTube-канала"Жизнь в деревне". По её словам, этот способ консервирования уже много лет остаётся любимым в семье и каждый раз оправдывает ожидания.
Какие ингредиенты нужны
Для заготовки используют свежесобранные огурцы небольшого или среднего размера. Их тщательно моют и срезают кончики с обеих сторон.
На дно каждой банки кладут:
- 1 соцветие укропа;
- 4 зубчика чеснока;
- 3–4 кружочка свежей моркови;
- 1 чайную ложку зерновой горчицы;
- несколько горошин черного перца.
После этого огурцы плотно укладывают в банки.
Помню, когда жила с мамой, это была моя работа - укладывать огурчики в баночку. Мне так нравилось укладывать их плотно, чтобы не было промежутков. Сейчас тоже стараюсь уложить как можно больше, потому что для меня это самые вкусные огурцы зимой, - рассказала автор.
Как приготовить маринад
Непосредственно в каждую банку добавляют:
- 2 чайные ложки сахара;
- 1,5 чайной ложки соли;
- 5 столовых ложек уксуса.
После этого банки заливают кипятком.
Видео о том, как заготовить огурцы по-чумацки, можно посмотреть здесь:
Как долго стерилизовать огурцы
Банки ставят в большую кастрюлю, застелив дно полотенцем, накрывают крышками и наливают воду для стерилизации. После закипания стерилизуют примерно 10 минут.
Впрочем, автор рецепта советует ориентироваться не только на время.
Я не слежу строго по минутам. Стерилизую до тех пор, пока мне не понравится внешний вид. Не люблю, когда огурцы мягкие, они должны быть хрустящими. Как только они немного пропарились - сразу вынимаю и закручиваю. Хрустящий огурчик - это самый лучший огурчик, - говорит блогерша.
После стерилизации банки герметично закручивают, переворачивают вверх дном, укутывают в теплое одеяло или полотенце до полного остывания, а затем убирают в прохладное место для длительного хранения.
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Что известно о YouTube-канале "Жизнь в деревне ??"
YouTube-канал "Жизнь в деревне ??" - создан в январе 2022 года блогершей Ириной. В описании деятельности канала и его тематической направленности она отмечает, что он создан для демонстрации образа жизни украинцев в деревне. Кроме того, автор видео часто делится советами по приготовлению пищи, уходу за домашними животными, обработке огорода и сада для увеличения урожая.
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