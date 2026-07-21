РФ готовит новое наступление: майор назвал опасное направление на севере

Для надежного прикрытия участка границы может понадобиться дополнительно от семи до десяти бригад.

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Появился новый прогноз о развитии ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Россия может сосредоточить дополнительные силы для атаки

В перспективе речь может идти как минимум о пяти дивизиях

К осени Россия может сосредоточить дополнительные силы на северном участке границы, поскольку сейчас ведется формирование новых соединений.

Как заявил в эфире Киев 24 майор запаса Алексей Гетьман, в перспективе речь может идти как минимум о пяти дивизиях, которые в настоящее время находятся в процессе создания.

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Если эти подразделения будут развернуты на северном направлении, Украине придется учитывать возросшую угрозу и усиливать оборону приграничных районов.

По оценке Гетьмана, для надежного прикрытия примерно 160-километрового участка границы с Брянской областью может понадобиться дополнительно от семи до десяти бригад.

Военный также отметил, что создание такого количества подразделений потребует увеличения темпов мобилизации примерно на 20–30%. Кроме того, он указал на необходимость продолжать ротацию личного состава и усиливать соединения, которые уже выполняют боевые задачи.

"Россияне сейчас формируют новые дивизии, и к осени они могут быть готовы к использованию. Нам нужно учитывать этот риск и заранее готовиться к возможному усилению противника", - отметил Гетьман.

По словам эксперта, северное направление остается одним из наиболее чувствительных участков из-за значительной протяженности границы, поэтому Украине важно заранее иметь достаточный резерв сил для оперативного реагирования на возможные изменения обстановки.

Вероятность активизации РФ на северном направлении

Майор запаса и военный аналитик Алексей Гетьман считает, что риск усиления активности российских войск на севере Украины остается высоким. По его мнению, основной замысел российских сил заключается не в попытке захватить Киев или Чернигов, а в создании дополнительного давления на украинскую оборону.

Эксперт полагает, что открытие или усиление северного направления может вынудить Украину перебрасывать туда дополнительные подразделения и распределять силы вдоль более протяженной линии фронта.

"Переброска украинских сил на север может ослабить оборону на других участках фронта и создать для российской армии более благоприятные условия для наступления", - считает он.

Напомним, Олег Жданов отмечал, что риск открытия полноценного второго фронта с территории Беларуси маловероятен, однако исключать скрытые операции агрессора нельзя.

Ранее глава политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович убежден, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вряд ли согласится на прямое втягивание своей страны в войну против Украины.

Как сообщал Главред, командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко заявлял, что Россия может попытаться создать новое направление давления на Украину с территории Беларуси, однако для масштабной операции противнику потребуются значительные ресурсы. Сейчас украинские силы делают все, чтобы не допустить такого развития событий.

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О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) – украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны.После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

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