Наступление 70 тысяч россиян с севера: в Нацгвардии предупредили об угрозе из Беларуси

В Нацгвардии оценили угрозу нового наступления с севера / Коллаж: Главред, фото: Минобороны России

О чем сказал Александр Пивненко:

Основная задача врага на севере — растянуть силы ВСУ

Повторения событий 2022 года на северном направлении не будет

Командующий не верит в сценарий наступления из Приднестровья

Россия может попытаться создать новое направление давления на Украину с территории Беларуси, однако для масштабной операции противнику потребуются значительные ресурсы. В Нацгвардии считают, что сейчас украинские силы делают всё, чтобы не допустить такого развития событий. Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

По словам военного, один из возможных замыслов РФ — заставить Украину рассредоточить подразделения и ослабить отдельные участки фронта. В то же время для этого Москве необходимо сформировать достаточно крупную группировку, способную выполнять задачи на новом направлении.

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"Основная задача врага — растянуть наши силы, чтобы быстрее продвигаться вглубь территории. Но для этого тоже нужны силы — найти 70 тыс. военнослужащих, которые смогут действовать, — пусть попробуют. А мы будем стараться, чтобы они их не нашли", — сказал Пивненко.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Особое внимание командующий уделил активности российских подразделений специального назначения вблизи украинской границы. Генерал-майор сообщил, что российский центр специального назначения "Сенеж" уже задействован в приграничной зоне и действует на Черниговском направлении. Он выразил сомнение в способности российских сил быстро организоваться, учитывая их проблемы на Покровском направлении, где украинские подразделения наносят значительные потери вражеской пехоте.

В то же время в Нацгвардии заявляют, что ситуация на участках у границы остается под контролем. Украинские военные усилили наблюдение за возможными перемещениями противника, в частности с помощью беспилотных систем.

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"В Сумской области наши подразделения находятся в обороне, на Черниговском направлении. Больше внимания уделяем беспилотной составляющей, поскольку должны постоянно запускать беспилотники 24/7 и вести мониторинг приграничной зоны. Скажу так: если есть опасения, что противник планирует выйти на севере нашей страны — Черниговском или Чернобыльском направлении, — мы к этому готовы. 2022 год здесь уже не повторится", — заявил Пивненко.

Оценивая другие потенциальные угрозы, командующий Нацгвардией также высказался о возможном использовании Россией территории непризнанного Приднестровья. По его мнению, такой сценарий пока выглядит маловероятным.

"Не верю в такой сценарий. Я бы не советовал вступать в эту войну ни белорусам, ни Приднестровью: у нас уже есть возможности сделать так, чтобы они вообще забыли о своих планах", — подчеркнул Пивненко.

Российские марионеточные республики в Европе / Инфографика: Главред

Зачем РФ давит на Беларусь — комментарий эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что Кремль рассматривает возможное участие белорусской армии в войне как инструмент давления на украинское военное командование. По его словам, сама вероятность привлечения Минска используется Москвой для усиления напряженности на северном направлении.

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Эксперт добавил, что такие действия преследуют четко определенную цель — создание дополнительных угроз для Украины.

"Все это делается с целью растяжения наших ресурсов", — указал он.

Угроза со стороны Беларуси — последние новости по теме

Напомним, ранее глава организации "БелПОЛ" Владимир Жигар сделал важное заявление относительно усиления военного присутствия в Беларуси. Он подчеркнул, что строительство полигонов и казарм на приграничных территориях создает потенциальный плацдарм для развертывания российских сил и повышает риски эскалации, что требует реакции со стороны международных партнеров. В настоящее время ситуация требует пристального мониторинга.

Отметим, что политолог Игорь Чаленко в ходе интервью обозначил возможные угрозы с северного направления. По его словам, сценарии атаки из Беларуси включают варианты давления на логистику и попытки захвата критической инфраструктуры, что может быть использовано для усиления переговорных позиций противника.

Как ранее сообщал Главред, военнослужащий Юрий Шахрайчук высказал свою позицию относительно обстановки на границе. Шахрайчук обратил внимание на то, что укрепление границы Житомирской области и круглосуточный беспилотный контроль обеспечивают стабильность на этом участке.

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О персоне: Александр Пивненко Александр Сергеевич Пивненко (род. 21 февраля 1986) — украинский военнослужащий, бригадный генерал Национальной гвардии Украины. Пивненко командует НГУ с июля 2023 года. До этого возглавлял Восточное территориальное управление Нацгвардии, отбивал у россиян окрестности Харькова и удерживал Бахмут. Имеет звание Героя Украины.

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