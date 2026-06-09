Есть ли угроза вторжения на границе с Беларусью на Житомирщине: что говорят военные

Участок границы с Беларусью в Житомирской области укреплён инженерными заграждениями, а контроль осуществляется круглосуточно.

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Что происходит на границе с Беларусью в Житомирской области / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Скопления войск на границе Украины и Беларуси пока нет

Оборонительные позиции в Житомирской области усилены

Границу контролируют дроны и патрули

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Украинские подразделения на границе с Беларусью сообщают о стабильной ситуации и отсутствии признаков формирования ударных сил со стороны государства-агрессора России. Территория укреплена инженерными заграждениями, а контроль осуществляется круглосуточно. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на комментарии военных.

Какова ситуация на границе сейчас

Украинские бойцы отметили, что участок в Житомирской области находится под постоянным наблюдением, а признаков подготовки к наступательным действиям не фиксируется.

"Скопления военной техники, создания ударных группировок и скопления людей в военной форме на границе Украины и Беларуси нет", — рассказал Юрий Шахрайчук, военнослужащий подразделения группировки войск "Запад".

Он также отметил, что все пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией остаются закрытыми с начала полномасштабного вторжения.

"Мы сейчас находимся на основном пути, который раньше вел из Беларуси в Украину… все пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью не работают", — добавил военный.

Как укрепляют оборону

На позициях продолжается обустройство новых линий обороны. Работают саперы, устанавливаются заграждения, возводятся укрытия для личного состава и техники. "Строим блиндажи, окопы для техники, для защиты, позиции разные… Много построили. Многое еще предстоит построить", — сообщил Дмитрий, еще один военнослужащий группировки "Запад".

Инженерные подразделения устанавливают невзрывные барьеры, которые должны останавливать движение противника. "Устанавливаем невзрывные заграждения… малозаметная сетка способна останавливать технику на рубежах", — рассказал Вадим, тоже военнослужащий группировки "Запад".

Как контролируют воздушное пространство

Ситуацию на границе отслеживают с помощью дронов, в частности оснащенных тепловизионными камерами. "Есть техника, проводят хозяйственные работы, но скопления военной техники, личного состава не видел", — отметил Виталий, оператор беспилотника.

Для перехвата воздушных целей используют специализированные дроны. "Это перехватчик воздушных целей… может уничтожать различные воздушные цели противника", — пояснил военнослужащий "Шершень".

Патрулирование и работа наземных групп

Ежедневно пограничные наряды проходят десятки километров, проверяя заграждения и следя за отсутствием нарушений. "И 10, и 15 километров бывает… Ни с их, ни с нашей стороны провокаций не было допущено", — сообщил Николай Качуляк, военнослужащий группировки "Запад".

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Угроза со стороны Беларуси — последние новости по теме

Командующий Силами беспилотных Роберт Бровди "Мадяр" заявил, что Украина определила 500 объектов для ударов по Беларуси в случае наступления, и посоветовал Александру Лукашенко не угрожать Украине. Он подчеркнул, что Россия усиливает давление на Беларусь для вовлечения в войну на стороне Кремля, создавая дополнительную угрозу на северном направлении.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Кремль готовит опасный план атак через Беларусь с использованием ударных беспилотников, а не наземного вторжения. Заявления Минска о попытках украинских дронов пересечь границу могут служить основанием для нанесения ударов по логистическим маршрутам на западе страны.

Как ранее сообщал Главред, военно-политический обозреватель Александр Коваленко определил уровень угрозы со стороны Беларуси как "код желтый", подчеркивая важность подготовки обороны и постоянной бдительности. Он отметил, что в случае концентрации российских сил на территории Беларуси угроза возрастет до "кода красного".

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Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Общественное Новости", "Общественное Культура" и "Общественное Спорт", пишет Википедия.

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