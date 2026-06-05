РФ ударила дронами по Житомирщине: повреждена инфраструктура и частные дома

Главное из новости:
- Российские дроны в ночь на 5 июня атаковали Житомирскую область
- Повреждена инфраструктура и жилые дома
- К счастью, обошлось без жертв
В ночь на пятницу, 5 июня, российские войска направили беспилотники на север Житомирской области. Часть целей удалось уничтожить силам противовоздушной обороны, однако зафиксированы повреждения логистической инфраструктуры и частной застройки. Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
По словам главы области, российские войска в очередной раз нанесли удары по логистической инфраструктуре и жилой застройке. Он уточнил:
"Силы противовоздушной обороны уничтожили много российских беспилотников, однако некоторые из них все же нанесли повреждения инфраструктурным объектам".
В местах попаданий возникли пожары, которые ликвидировали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ситуация по состоянию на утро
По состоянию на утро 5 июня информации о погибших или раненых не поступало. В сообщении Бунечка также подчеркивается, что после попаданий или падения обломков гражданам следует вести себя с максимальной осторожностью. Если заметили подозрительный предмет, не приближайтесь к нему — необходимо сразу вызвать специальные службы ГСЧС и Национальной полиции.
Напомним, что ночью в Житомирском и Коростенском районах тревогу объявляли дважды.
Воздушные атаки РФ по Украине — последние новости
Как писал Главред, в ночь на 5 июня российские войска атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками. Пострадали пять человек, в том числе трое детей. В городе возникли перебои со светом и водой.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками в ночь на 5 июня. Всего враг запустил 218 ракет. Силы ПВО смогли сбить или подавить 198 дронов. Однако было зафиксировано попадание 16 дронов в 13 локациях.
В ночь на 4 июня российские войска атаковали Херсон. В результате попадания вражеских дронов в одном из районов города загорелись квартиры в многоэтажном жилом доме и возникли масштабные пожары. Два человека погибли, еще девять — пострадали. Спасатели работали в самых сложных условиях под постоянной угрозой повторных ударов.
Кроме того, в ночь на 4 июня российская оккупационная армия атаковала Киевскую область. Под удар попал промышленный объект в Бориспольском районе.
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О личности: Виталий Бунечко
Виталий Иванович Бунечко (род. 6 августа 1973, Сарны, Ровенская область, УССР) — председатель Житомирской областной администрации с 8 августа 2019 года, сообщает Википедия.
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