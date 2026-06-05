РФ ударила дронами по Житомирщине: повреждена инфраструктура и частные дома

Ночью в Житомирском и Коростенском районах дважды объявляли тревогу.

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Нападение РФ на Житомирскую область / Коллаж: Главред, фото: ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области

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Российские дроны в ночь на 5 июня атаковали Житомирскую область

Повреждена инфраструктура и жилые дома

К счастью, обошлось без жертв

В ночь на пятницу, 5 июня, российские войска направили беспилотники на север Житомирской области. Часть целей удалось уничтожить силам противовоздушной обороны, однако зафиксированы повреждения логистической инфраструктуры и частной застройки. Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По словам главы области, российские войска в очередной раз нанесли удары по логистической инфраструктуре и жилой застройке. Он уточнил:

"Силы противовоздушной обороны уничтожили много российских беспилотников, однако некоторые из них все же нанесли повреждения инфраструктурным объектам".

В местах попаданий возникли пожары, которые ликвидировали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Ситуация по состоянию на утро

По состоянию на утро 5 июня информации о погибших или раненых не поступало. В сообщении Бунечка также подчеркивается, что после попаданий или падения обломков гражданам следует вести себя с максимальной осторожностью. Если заметили подозрительный предмет, не приближайтесь к нему — необходимо сразу вызвать специальные службы ГСЧС и Национальной полиции.

Напомним, что ночью в Житомирском и Коростенском районах тревогу объявляли дважды.

Воздушные атаки РФ по Украине — последние новости

Как писал Главред, в ночь на 5 июня российские войска атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками. Пострадали пять человек, в том числе трое детей. В городе возникли перебои со светом и водой.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками в ночь на 5 июня. Всего враг запустил 218 ракет. Силы ПВО смогли сбить или подавить 198 дронов. Однако было зафиксировано попадание 16 дронов в 13 локациях.

В ночь на 4 июня российские войска атаковали Херсон. В результате попадания вражеских дронов в одном из районов города загорелись квартиры в многоэтажном жилом доме и возникли масштабные пожары. Два человека погибли, еще девять — пострадали. Спасатели работали в самых сложных условиях под постоянной угрозой повторных ударов.

Кроме того, в ночь на 4 июня российская оккупационная армия атаковала Киевскую область. Под удар попал промышленный объект в Бориспольском районе.

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О личности: Виталий Бунечко Виталий Иванович Бунечко (род. 6 августа 1973, Сарны, Ровенская область, УССР) — председатель Житомирской областной администрации с 8 августа 2019 года, сообщает Википедия.

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