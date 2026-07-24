Что приготовить из переросших огурцов: удачный рецепт без лишних хлопот

Перезрелые огурцы отлично подходят для зимних заготовок. Простой рецепт в остром томатном соусе поможет приготовить ароматную закуску на всю зиму.

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Что приготовить из крупных огурцов / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

Что сделать с переросшими огурцами

Как приготовить острый томатный соус

Переросшие огурцы не обязательно выбрасывать или использовать только для салатов. Крупные плоды прекрасно подходят для зимних заготовок, особенно если приготовить их в остром томатно-чесночном соусе. Главред расскажет об этом подробнее.

Рецептом огурцов по-грузински поделились на YouTube-канале "Мой обед". Автор отмечает, что для этой заготовки лучше всего использовать именно крупные огурцы.

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Также блогер советует сразу рассчитать необходимое количество овощей.

Из 3 кг огурцов у нас получается 6,5 банок, поэтому советую взять ещё два огурчика про запас - тогда точно получится 7 полулитровых банок.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Какие ингредиенты понадобятся

Для маринада понадобятся:

огурцы;

кетчуп чили;

томатная паста;

чеснок;

растительное масло;

уксус;

сахар;

каменная соль.

Автор обращает внимание, что для этого рецепта лучше использовать именно каменную соль.

Для приготовления соуса смешивают кетчуп чили, томатную пасту, масло, уксус, сахар и соль, после чего хорошо перемешивают массу и доводят её до кипения.

Видео о том, что приготовить из крупных огурцов, можно посмотреть здесь:

Как готовить огурцы по-грузински

После того как соус закипит, добавляем нарезанные огурцы.

После того как маринад закипел, бросаем в него огурцы. Варим их 25 минут, затем добавляем две головки чеснока, пропущенного через пресс, и готовим ещё 10 минут, - рассказывает блогерша.

Готовую закуску сразу раскладывают в стерилизованные банки, герметично закрывают крышками и оставляют остывать, укутав одеялом или полотенцем.

По словам автора, такие огурцы получаются пикантными, ароматными и прекрасно подходят зимой в качестве самостоятельной закуски или дополнения к мясным блюдам.

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Об источнике: YouTube-канал "Мой обед" YouTube-канал "Мой обед" - украинский кулинарный блог, посвященный домашней кухне и простым рецептам. Автор делится пошаговыми рецептами повседневных блюд, домашней выпечки, консервирования и заготовок на зиму, а также полезными кулинарными советами. Канал ориентирован на приготовление доступных блюд из простых ингредиентов для всей семьи.

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