Что приготовить из переросших огурцов: удачный рецепт без лишних хлопот

Вы узнаете:
- Что сделать с переросшими огурцами
- Как приготовить острый томатный соус
Переросшие огурцы не обязательно выбрасывать или использовать только для салатов. Крупные плоды прекрасно подходят для зимних заготовок, особенно если приготовить их в остром томатно-чесночном соусе. Главред расскажет об этом подробнее.
Рецептом огурцов по-грузински поделились на YouTube-канале "Мой обед". Автор отмечает, что для этой заготовки лучше всего использовать именно крупные огурцы.
"Огурчики мы выбираем вот такие, чем крупнее, тем лучше", - объясняет она.
Также блогер советует сразу рассчитать необходимое количество овощей.
Из 3 кг огурцов у нас получается 6,5 банок, поэтому советую взять ещё два огурчика про запас - тогда точно получится 7 полулитровых банок.
Какие ингредиенты понадобятся
Для маринада понадобятся:
- огурцы;
- кетчуп чили;
- томатная паста;
- чеснок;
- растительное масло;
- уксус;
- сахар;
- каменная соль.
Автор обращает внимание, что для этого рецепта лучше использовать именно каменную соль.
Для приготовления соуса смешивают кетчуп чили, томатную пасту, масло, уксус, сахар и соль, после чего хорошо перемешивают массу и доводят её до кипения.
Видео о том, что приготовить из крупных огурцов, можно посмотреть здесь:
Как готовить огурцы по-грузински
После того как соус закипит, добавляем нарезанные огурцы.
После того как маринад закипел, бросаем в него огурцы. Варим их 25 минут, затем добавляем две головки чеснока, пропущенного через пресс, и готовим ещё 10 минут, - рассказывает блогерша.
Готовую закуску сразу раскладывают в стерилизованные банки, герметично закрывают крышками и оставляют остывать, укутав одеялом или полотенцем.
По словам автора, такие огурцы получаются пикантными, ароматными и прекрасно подходят зимой в качестве самостоятельной закуски или дополнения к мясным блюдам.
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Об источнике: YouTube-канал "Мой обед"
YouTube-канал "Мой обед" - украинский кулинарный блог, посвященный домашней кухне и простым рецептам. Автор делится пошаговыми рецептами повседневных блюд, домашней выпечки, консервирования и заготовок на зиму, а также полезными кулинарными советами. Канал ориентирован на приготовление доступных блюд из простых ингредиентов для всей семьи.
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