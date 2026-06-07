Массовый мор рыбы на Житомирщине: в одной из рек обнаружили почти 12 тыс. погибших особей

С целью выяснения причин загрязнения сотрудники Госэкоинспекции Полесского округа отобрали пробы воды для проведения лабораторных исследований.

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Массовая гибель рыбы в реке Ирша / Коллаж Главред, фото: Житомирский рыбоохранный патруль

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В Житомирской области зафиксирована массовая гибель рыбы на реке Ирша

Местный рыбоохранный патруль зафиксировал потери

На реке Ирша вблизи Малина, что в Житомирской области, зафиксирована массовая гибель рыбы, о чем сообщил Житомирский рыбоохранный патруль. Инспекторы вместе с представителями ГЭИ Полесского округа оперативно прибыли на место после получения обращения накануне.

Во время осмотра водоема подтверждена гибель 11 892 особей различных видов — от плотвы и окуня до щуки, судака и сома. Об этом пишет Житомир.info.

"4 июня 2026 года в Житомирский рыбоохранный патруль поступило сообщение о массовой гибели рыбы на р. Ирша вблизи г. Малин Коростенского района", — отметили в патруле.

Погибшая рыба на реке Ирша / Фото: Житомирский рыбоохранный патруль

Для установления причин инцидента экологи отобрали пробы воды, которые уже переданы на лабораторные исследования. О происшествии проинформированы полиция, местная община, Госпродпотребслужба и Бассейновое управление водных ресурсов реки Припять, чтобы скоординировать дальнейшие действия и оценить возможные последствия для экосистемы.

Специалисты отмечают, что окончательные выводы относительно источника загрязнения будут обнародованы после завершения анализов. Тем временем граждан призывают сообщать о подобных случаях в рыбоохранный патруль.

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Как писал ранее Главред, в ночь на пятницу, 5 июня, российские войска направили беспилотники на север Житомирской области. Часть целей удалось уничтожить силам противовоздушной обороны, однако зафиксированы повреждения логистической инфраструктуры и частной застройки.

Напомним, суд в Житомире рассмотрит дело владельца местной теплоснабжающей компании, которому инкриминируют публичное оправдание вооруженной агрессии России против Украины.

По данным следствия, руководитель предприятия во время общения с подчиненными распространял антиукраинские утверждения: отрицал право Украины на государственность, перекладывал ответственность за разрушения, вызванные российскими ударами, на украинских военных и унижал граждан, называя их "биомассой"

Также известно, что средняя зарплата в Житомирской области в апреле 2026 года выросла до 24 162 грн, поднявшись на 2,1% по сравнению с мартом. Показатель превысил минимальную зарплату в регионе более чем в 2,8 раза.

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