Более месяца искали 15-летнего подростка на Ровенщине: поиски завершились трагически

Кратко:
- В Ровенской области более месяца искали 15-летнего подростка
- Подростка нашли мертвым в лесном массиве
- Полиция устанавливает обстоятельства и проводит экспертизу
В Ровенском районе завершились масштабные поиски 15-летнего подростка, который пропал еще в начале мая. Подростка нашли без признаков жизни в лесном массиве.
Как сообщили в полиции Ровенской области, с 5 мая к поискам подростка были привлечены ювенальные полицейские, оперативники, кинологи, военнослужащие Национальной гвардии, спасатели, лесники и неравнодушные местные жители.
"Также использовались квадрокоптеры и анализировались десятки часов записей камер системы "Безопасный город". К сожалению, чуда не произошло. Сегодня, 5 июня, около 17:15 в лесном массиве вблизи села Новая Любомирка местная жительница обнаружила тело подростка", — сообщили в полиции.
На место происшествия прибыли следователи и оперативники. В ходе проведения первоочередных мероприятий было установлено, что погибшим является разыскиваемый 15-летний житель Александрии. Парень преодолел около 8 километров от места проживания и совершил самоубийство
По предварительной информации, признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело подростка направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить окончательную причину смерти. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.
Главред ранее писал, что в Киеве автомобиль въехал в подземный пешеходный переход. В результате аварии погибли по меньшей мере четыре человека, среди них — 12-летний мальчик.
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Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
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