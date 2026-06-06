Киев затопляет: на Украину обрушился мощный грозовой шторм

Синоптики объявили штормовое предупреждение — I уровень опасности.

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Киев заливают дожди / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

Украину обрушился грозовой шторм

Киев затопляет из-за дождей

В Киеве начался сильный ливень. Из-за него уже образовались сильные наводнения. Синоптики объявили штормовое предупреждение - I уровень опасности. Об этом сообщал Укргидрометцентр.

Сегодня, 6 июня, прогнозировали грозы.

видео дня

"Погодные явления могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

В КГВА уточнили, что такая погода сохранится до конца суток в Киеве и области. В этот день также ожидаются шквалы 15-20 м/с.

"Специалисты рекомендуют во время грозы избегать нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт. При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор", — говорится в сообщении.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, 4 июня по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди, но температурный режим останется летним — от +20 до +27 градусов.

Также синоптики прогнозировали, что в июне температура в Одессе будет оставаться близкой к климатической норме с кратковременным похолоданием в начале месяца и потеплением в конце.

Синоптик Игорь Кибальчич ранее заявлял, что уже с первых дней июня воздушная масса будет постепенно прогреваться, поэтому ночные и дневные температурные показатели повысятся до средних многолетних значений. В некоторых областях даже установится летняя жара.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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